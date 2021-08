Erste Runde im DFB-Pokal! Wehen Wiesbaden empfängt Borussia Dortmund. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute Abend ist Borussia Dortmund bei Wehen Wiesbaden zu Gast. Das DFB-Pokal-Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Kann Borussia Dortmund den DFB-Pokal verteidigen? Ein erster Schritt dafür wäre der Erstrundensieg gegen Wehen Wiesbaden. Die Dortmunder sind natürlich haushoher Favorit, doch das Team von Neu-Trainer Marco Rose muss sich erst noch finden. Gelingt Wiesbaden sogar eine Überraschung?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Datum : Samstag, 7. August 2021

: Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Wiesbaden

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

Wir haben gute Neuigkeiten für alle Fans von Dortmund und Wiesbaden, denn jedes Spiel des DFB-Pokals wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Die ARD, der Privatsender Sport1 und der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte. Doch wer zeigt heute Wiesbaden gegen Dortmund?

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV

Sky überträgt Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund heute live und exklusiv im Pay-TV! Der Sender aus Ismaning geht um 20 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel auf Sendung. Um das Spiel sehen zu können, müsst ihr Sky abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen, dann könnt ihr das Geschehen auf Sky Sport 1 verfolgen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Sky-Angeboten.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM

Wer am Samstagabend unterwegs ist, der kann das Spiel auch im Stream verfolgen. Allerdings gibt es keinen kostenlosen LIVE-STREAM, da die Rechte auch hier bei Sky liegen. Der Stream ist via Sky Go, Sky Ticket oder Onefootball aufrufbar - vor allem das Ticket könnte für Euch ganz interessant sein.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die Sky nicht über eine lange Periode abonnieren möchten oder keine Lust auf einen zusätzlichen Receiver haben.

Das Ticket wird für einen Monat abonniert, hier stehen euch sämtliche Pakete und unterschiedliche Preise zur Auswahl.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go steht jedem Sky-Kunden automatisch zur Verfügung. Die einzige Voraussetzung ist der Besitz eines Sky-Kontos und eines Sky-Receivers. Die App gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball ist eigentlich als Ergebnis-App bekannt, doch die App überträgt dank einer Kooperaiton mit Sky auch die Spiele des DFB-Pokals. Für einmalige 3,99 Euro erhaltet Ihr Zugang zum Stream. Hier geht’s zu Onefootball.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Goal wird euch mit dem kostenlosen LIVE-TICKER immer auf dem neuesten Stand halten. Damit ihr kein Spiel des Pokals verpasst, stellen wir Euch stets einen Ticker zur Verfügung.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Wehen Wiesbaden bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Borussia Dortmund 0 Siege 1 0 Remis 0 0 Tore 1 7,1 Mio. Euro Marktwert 570,55 Mio. Euro Jozo Stanic (0,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Erling Haaland (130 Mio. Euro)

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick