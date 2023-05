Wegen Vinícius Júnior: Real Madrid will Kylian Mbappé nicht von PSG verpflichten

Bei den Blancos ist man sicher: Eine teure Verpflichtung Kylian Mbappés kann man sich wegen Vini Júnior sparen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid will entgegen anders lautender Medienberichte im Sommer keinen Anlauf für einen Transfer von Starstürmer Kylian Mbappé (PSG) berichten. Das schreibt die Marca. Laut ihres Berichts wolle man beim Champions-League-Sieger davon überzeugt ist, mit Vinícius Júnior bereits einen besseren Spieler für die linke Außenbahn zu haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der vergangenen Woche hatte der Telegraph berichtet, Real plane im Sommer einen doppelten Transfercoup: Demnach solle nicht nur Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham sondern eben auch Mbappé zur neuen Spielzeit ins Bernabéu gelotst werden.

Mbappé galt vor rund einem Jahr als Wunschkandidat des spanischen Rekordmeisters und sein ablösefreier Transfer wurde von vielen Fans und Experten erwartet. Am Ende aber gab es einen Korb für Real und eine lukrative Vertragsverlängerung des 24-Jährigen bei Paris Saint-Germain.

Mbappé steht in Paris nun noch bis 2025 unter Vertrag. Allerdings soll er den Kontrakt einseitig im Jahr 2024 bereits kündigen können.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty



EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé steht in dieser Saison für PSG bei 38 Toren und 9 Vorlagen in 40 Pflichtspielen. Der zwei Jahre jüngere Vinícius sammelte 23 Treffer und 21 Assists in 51 Partien für die Blancos.