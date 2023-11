Wechsel zum FC Bayern München? Koen Casteels reagiert auf Gerüchte: "Wäre ein sehr schöner Schritt"

Koen Casteels kann sich einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. Das gab der Torhüter selbst bekannt.

WAS IST PASSIERT? Torhüter Koen Casteels vom VfL Wolfsburg hat auf die Gerüchte reagiert, wonach er beim FC Bayern München im Gespräch ist und dabei aufhorchen lassen.

WAS WURDE GESAGT? "Natürlich macht so ein Verein nachdenklich", sagte der 31-Jährige gegenüber dem belgischen TV-Sender VTM Nieuws und ergänzte: "Wenn das Interesse echt ist und sie anklopfen würden, wäre das ein sehr schöner Schritt, aber so weit bin ich noch nicht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Oktober hatte die Wolfsburger Allgemeine berichtet, dass der belgische Nationalkeeper in München als Alternative zu Manuel Neuer gehandelt wird, sollte sich der Kapitän erneut verletzen oder nicht mehr an sein früheres Niveau anknüpfen können.

Neuer war vor wenigen Wochen in das Tor des FC Bayern zurückgekehrt und stand zuletzt fünfmal über 90 Minuten zwischen den Pfosten. Zuvor hatte ihn Sven Ulreich ersetzt, in Daniel Peretz steht ein weiterer Torwart im Kader.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Casteels Vertrag bei den Wölfen läuft im kommenden Sommer aus, der Belgier hatte jedoch schon vor einigen Wochen öffentlich gemacht, sein Arbeitspapier nicht verlängern zu wollen. Er wäre damit ab dem 01. Juli 2024 ablösefrei zu haben.

Casteels steht bereits seit 2015 in Wolfsburg unter Vertrag. Bislang hat der siebenfach belgische Nationalkeeper insgesamt 257 Pflichtspiele für die Niedersachsen bestritten. Dabei blieb er 89-mal ohne Gegentreffer.

