FC Bayern München hat wohl Koen Casteels als neue Alternative zu Manuel Neuer im Auge

Neuer soll demnächst sein Comeback nach langer Verletzungspause geben. Dennoch schaut sich Bayern wohl nach einer Alternative um.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München denkt wohl über eine mögliche Verpflichtung von Wolfsburg-Torhüter Koen Casteels nach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichtet, haben die Bayern Casteels als Alternative zu Manuel Neuer im Auge. Der deutsche Nationalkeeper wird zwar nach langer Verletzungspause voraussichtlich demnächst sein Comeback feiern. Beim FCB will man dem Bericht zufolge aber vorbereitet sein, sollte Neuer einen Rückschlag erleiden oder nicht mehr an sein früheres Niveau anknüpfen können.

Was Casteels dabei für Bayern besonders interessant macht ist neben seinen konstant guten Leistungen in der Bundesliga auch sein im kommenden Sommer auslaufender Vertrag. Dass der 31-jährige Belgier nicht beim VfL verlängert, steht bereits fest, er wäre 2024 also ablösefrei zu haben - und im kommenden Winter-Transferfenster wahrscheinlich zu einem sehr günstigen Preis.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Casteels steht bereits seit 2015 in Wolfsburg unter Vertrag. Bislang hat der siebenfach belgische Nationalkeeper insgesamt 255 Pflichtspiele für Wolfsburg bestritten.

Bei den Bayern ist in Neuers Abwesenheit derzeit Sven Ulreich die Nummer eins.