Inklusive Ultimatum: Real Madrid wagt wohl letzten Versuch bei Top-Star

Die scheinbar ewige Transfer-Posse um Real Madrid und den Wunschspieler für die Benzema-Nachfolge geht in die nächste Runde.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid plant offenbar einen letzten Versuch, Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu verpflichten. Der Stürmer befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die spanische Sportzeitung as berichtet, will Real Madrid mit einem Ultimatum Druck auf den Franzosen ausüben. Präsident Florentino Pérez habe schlichtweg keine Lust mehr auf derart ausufernde Verhandlungen mit Mbappé wie in der Vergangenheit.

Daher soll am 1. Januar - dann darf Mbappé offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel im Sommer verhandeln - ein Angebot abgegeben werden, welches nur 15 Tage lang gilt.

Sollte sich Mbappé dann nicht für Real Madrid entschieden haben, soll eine Verpflichtung vom Tisch sein. Stattdessen würde dann bei den Königlichen der Fokus auf Erling Haaland von Manchester City liegen.