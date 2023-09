"Florentino verliert nie": LaLiga-Boss rechnet mit Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid

Schon seit Jahren wird Kylian Mbappé mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Ein Wechsel ist laut LaLiga-Boss sehr wahrscheinlich.

WAS IST PASSIERT? LaLiga-Boss Javier Tebas rechnet mit einem Wechsel von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im kommenden Sommer. Das sagte er Movistar+.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist mit Sicherheit seine Bestimmung. Ich denke, er wird zu 70 oder 80 Prozent nächste Saison in LaLiga spielen", erklärte Tebas zum möglichen Wechsel.

Der Liga-Boss machte auch deutlich, wie er zu dieser Annahme kommt - und erklärte mit Blick auf Real-Präsident Florentino Pérez: "Florentino verliert nie. Er verliert nicht, egal, um was es geht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé hat in der Vergangenheit bereits klargestellt, dass Real sein Traumverein ist.

Die Königlichen bemühten sich bereits 2017 um den Franzosen, doch damals erhielt PSG den Zuschlag und sicherte sich den Offensivspieler aus Monaco.

Im Sommer 2022 und Sommer 2023 warben die Madrilenen erneut offensiv um Mbappé, der 2022 seinen Vertrag bei PSG dann jedoch verlängerte. Das Arbeitspapier läuft allerdings 2024 aus - und Mbappé hat seinem Klub mitgeteilt, dass er nicht in Paris weitermachen wird.

WIE GEHT ES WEITER? Real könnte sich somit die Dienste des Weltmeisters von 2018 im kommenden Jahr ablösefrei sichern.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé steht in der aktuellen Saison bei acht Toren in sechs Pflichtspielen. Auch zum Auftakt der Champions League gegen Borussia Dortmund traf er per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0.