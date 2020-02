Wechselt Kalidou Koulibaly von Napoli zu PSG?

Kalidou Koulibaly könnte im Sommer offenbar von Napoli zu PSG wechseln und dort den in die Jahre gekommenen Thiago Silva beerben.

Wechselt Innenverteidiger Kalidou Koulibaly im Sommer von der in die zu ? Wie Le Parisien berichtet, könnte sich der senegalesische Nationalspieler einen Transfer in die französische Hauptstadt offenbar sehr gut vorstellen.

So habe der 28-Jährige dort in der jüngsten Vergangenheit angeblich bereits ein Luxusapartment für rund vier Millionen Euro gekauft und soll sich zudem als möglichen Nachfolger für den mittlerweile 35-jährigen Thiago Silva, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, sehen.

Dabei dürfte Koulibaly jedoch kein billiges Vergnügen werden, nachdem Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis unlängst immer wieder den immensen Wert des Defensivmanns betont hatte und er angeblich sogar eine Ausstiegsklausel im dreistelligen Millionenbereich besitzt.