SSC Neapel: Kalidou Koulibaly verfügt angeblich über Mega-Ausstiegsklausel

Die SSC Neapel hat Kalidou Koulibaly angeblich mit einer Mega-Ausstiegsklausel ausgestattet, die unter anderem Manchester United betreffen könnte.

Innenverteidiger Kalidou Koulibaly verfügt bei der angeblich über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro. Das berichtet der Corriere dello Sport. Demnach soll der Vertragszusatz im Juni in Kraft treten und nur für Klubs außerhalb Italiens gelten.

Koulibaly steht bei den Partenopei noch bis 2023 unter Vertrag, zog aber zuletzt angeblich das Interesse von auf sich. So sollen die Red Devils Napoli ein Angebot in Höhe von 106 Millionen Euro für den 28-Jährigen unterbreitet haben, das die Italiener dem Bericht zufolge ablehnten.

Bereits seit 2014 ist Koulibaly Teil der Neapel-Mannschaft und dort seitdem einer der Leistungsträger. In der laufenden Saison verpasste der Defensivmann jedoch aufgrund einer Rotsperre und einer Oberschenkelverletzung sieben Spiele der SSC. Gegen Lecce feierte Koulibaly nun am Sonntag sein Comeback in der .