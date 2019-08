Napoli-Präsident De Laurentiis: Kalidou Koulibaly ist dreimal so viel wert wie Harry Maguire

Manchester United hat sich mit Harry Maguire verstärkt, Kalidou Koulibaly war aber offenbar auch ein Thema in Manchester. Dazu spricht De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis, Präsident von Serie-A-Klub , hat von Verteidiger Kalidou Koulibaly geschwärmt und ihm einen größeren Marktwert als Rekordtransfer Harry Maguire zugeschrieben.

"In zahlt man für einen Spieler wie ihn 87 Millionen Euro, ich hätte vielleicht rund 35 Millionen Euro bezahlt. Wenn man so viel Geld für Maguire ausgibt, dann wären für Kalidou Koulibaly rund 260 Millionen Euro fällig", sagte De Laurentiis im Gespräch mit ESPN.

Nimmt man den 70-Jährigen beim Wort, dann wäre der Senegalese dreimal so viel wert wie der bislang teuerste Verteidiger der Welt.

Kalidou Koulibaly stand wohl bei United auf dem Zettel

Manchester United sicherte sich unter die Woche die Dienste des englischen Innenverteidigers und zahlte dabei die höchste Summe, die jemals für einen Defensivspieler ausgegeben wurde.

Im vergangenen Winter und auch diesem Sommer gab es unter anderem auch Gerüchte, dass ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer auch Kalidou Koulibaly, Abwehrboss der Partenopei, auf dem Schirm gehabt habe. Aus diesem Transfer wurde bekanntermaßen jedoch nichts.

Mega-Ablösesummen? De Laurentiis beschuldigt England

"Er hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 160 Millionen Euro", stellte der Napoli-Boss entschieden klar, deutete jedoch die Preisdifferenzen zwischen der Insel und an: "Das Problem bei den Mega-Ablösesummen sind die Engländer. Dort geben sie mehr aus, als in , Italien, und zusammen. Das hat nichts mehr mit fairen Wettkampfbedingungen zu tun, wenn die Briten eben am meisten bezahlen können."

Während ManUnited und Maguire bereits an diesem Wochenende gegen den in die Premier-League-Saison starten, geht es für die Neapolitaner erst am 24. August los. Dann muss man seine Visitenkarte bei der Fiorentina abgeben.