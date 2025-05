Arminia Bielefeld trifft am Samstag in der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga finden die Spiele der 38. und letzten Runde statt. Dabei bekommt es Arminia Bielefeld am Samstag (17. Mai) mit Waldhof Mannheim zu tun. Der Anstoß dieser Partie erfolgt um 13.30 Uhr.

Zudem dient die SchücoArena als Kulisse der Begegnung zwischen den Arminen und den Waldhof Buben. Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim halten bei 69 und 46 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

WDR, SWR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Waldhof Mannheim im Free-TV ansehen. Das gelingt Euch beim WDR und beim SWR, wobei die Ausstrahlungen um 13.25 Uhr bzw. um 13.28 Uhr starten.

Zudem könnt Ihr die Partie zwischen den Arminen und den Waldhof Buben bei MagentaSport in voller Länge sowie in der Konferenz im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Die Vorberichte starten respektive um 13.15 Uhr und am 12.45 Uhr.

Wenn Ihr Euch die 3. Liga bei MagentaSport anschauen möchtet, kommt Ihr nicht um einen Monats- oder Jahresvertrag herum. Als Kunden von MagentaTV müsst Ihr monatlich 12,95 bzw. 7,95 Euro ausgeben. Sonst müsst Ihr 19,95 Euro bzw. 12,95 Euro auf den Tisch legen.

Spiel Arminia Bielefeld – Waldhof Mannheim Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 17. Mai 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort SchücoArena (Bielefeld)

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Waldhof Mannheim

Ort und Zeit des Spiels.

Arminia Bielefeld vs Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über die Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld bestreitet das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim sechs Tage nach einem 2:1 in Unterhaching.

Damit feierte das Team von Michel Kniat den achten Sieg binnen zehn ungeschlagenen Meisterschaftsspielen.

Die Arminen ließen in der Phase ausschließlich mit einem 2:2 gegen Hannover II sowie im jüngsten Heimspiel mit einem 1:1 gegen Dynamo Dresden Punkte liegen.

Vor dem Titelduell hatte Arminia Bielefeld fünf Siege eingefädelt – ab Mitte April waren ein 2:0 bei Viktoria Köln, ein 4:0 gegen Hansa Rostock sowie ein 3:0 in Ingolstadt gelungen.

News über Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim setzte sich in den jüngsten zwei Drittliga-Auftritten gegen die weiteren Teams der Top3 durch. Hierbei gewann das Team von Dominik Glawogger auswärts Energie Cottbus mit 4:2 sowie am 10. Mai Dynamo Dresden mit 1:0.

Der SVW07 hatte den Österreicher am 10. April und nach einem 0:2 gegen die SpVgg Unterhaching verpflichtet. Drei Tage später war ein 0:3 gegen 1860 München gefolgt.

Anschließend hatten die Waldhof Buben zuerst ein 1:1 bei Hannover II sowie Ende April eine Nullnummer gegen Stuttgart II verzeichnet.

Arminia Bielefeld vs Waldhof Mannheim: Die Tabellen

