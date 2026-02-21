WDR oder nur bei Magenta? MSV Duisburg vs. 1. FC Schweinfurt 05 (3. Liga) heute live im Free TV und im Live Stream sehen

In der 3. Liga kommt es am Samstag (21. Februar) zur Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Schweinfurt 05. Diese steigt in der Schauinsland-Reisen-Arena über die Bühne. Der Anpfiff erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der MSV Duisburg und der 1. FC Schweinfurt 05 bei 43 und zehn Punkten Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr MSV Duisburg vs. 1. FC Schweinfurt 05 heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Die Partie des MSV Duisburg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ist bei MagentaSport zu sehen. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr das Einzelspiel einschaltet oder die Konferenz verfolgt. Das Einzelspiel beginnt um 13.45 Uhr, moderiert von Tobi Schäfer, während Julian Engelhard den Kommentar übernimmt. Die Konferenz geht bereits um 13.30 Uhr auf Sendung, mit Alexander Klich als Moderator und Steven Ruprecht als Experten.

Preislich unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag werden 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo fällig.

Spiel MSV Duisburg - 1. FC Schweinfurt 05 Wettbewerb 3. Liga, 25. Spieltag Datum Samstag, 21. Februar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Für den MSV Duisburg kommt das Heimspiel gegen 1. FC Schweinfurt 05 eine Woche nach einem 1:6 bei Wehen Wiesbaden. Damit verloren die Zebras nach einem 0:1 in Ulm zum zweiten Mal binnen drei Runden. Doch dazwischen gelang im jüngsten Heimspiel mit einem 4:2 gegen Verl der dritte Sieg in vier Spieltagen.

Der 1. FC Schweinfurt 05 verzeichnete hingegen am Sonntag ein 1:1 gegen den FC Ingolstadt. Damit riss eine Serie mit drei Niederlagen. Denn nach einem 2:0 gegen Viktoria Köln unterlagen die Schnüdel in Cottbus mit 1:2, gegen Jahn Regensburg mit 0:1 und bei Wehen mit 0:2.

