Warum feiert der BVB seine Titel am Dortmunder Borsigplatz?

Am Wochenende könnte es wieder so weit sein: Der BVB steht kurz vor dem Titelgewinn in der Bundesliga - und würde dann am Borsigplatz feiern.

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga aktuell die besten Karten, die Meisterserie des FC Bayern München zu beenden und den Titel zu holen. Vor dem letzten Spieltag hat der BVB zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, der damit nach zehn Meisterschaften in Folge wieder leer auszugehen droht. Alles, was die Dortmunder noch zum großen Triumph benötigen, ist ein Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag - und dann wird mit Sicherheit wieder in der ganzen Stadt gefeiert.

Dabei wird auch immer wieder der Borsigplatz erwähnt, an dem sich besonders viele Fans sammeln. Warum ist das so - oder anders gefragt: Was macht den Borsigplatz so besonders, dass Mannschaft und Fans dort im Falle eines Titelgewinns traditionell zusammenkommen, um gemeinsam zu jubeln?

Getty Images

Was ist der Borsigplatz?

In Dortmund gibt es große Plätze im Zentrum der Stadt, wie den Alten Markt oder den Hansaplatz, auf denen auch Großveranstaltungen wie Kundgebungen stattfinden. Wenn der BVB jedoch einen großen Titel gewinnt, geht es für die Fans und die Mannschaft im Anschluss immer auch an den Borsigplatz.

Der liegt nicht im Zentrum der Stadt, sondern nördlich der Innenstadt in der sogenannten Nordstadt und wird im Gegensatz zu den anderen Plätzen auch vom Verkehr befahren. Sechs Straßen treffen auf den Borsigplatz, der damit ein großer Knotenpunkt Dortmunds ist, um den eine Straße ringförmig führt, während es in der Mitte Grünanlagen gibt.

Getty Images

Warum feiert der BVB am Borsigplatz?

Die Antwort liegt in der Geschichte des Klubs begründet: Der Borsigplatz ist so etwas wie die Wiege des Vereins, der in unmittelbarer Nähe in der Gaststätte Wildschütz in der Oesterholzstraße 60 am 19. Dezember 1909 gegründet wurde. Borussia Dortmund etablierte sich schnell als Arbeiterverein aus dem Dortmunder Norden - und dort spielte sich das öffentliche Leben rund um den Borsigplatz ab.

Der erste Platz des Klubs, die "Weiße Wiese", befand sich in der Nähe des Borsigplatzes. Auf Druck der Nationalsozialisten musste der Verein diese Spielfläche aber 1937 aufgeben und in den Süden der Stadt in die Kampfbahn Rote Erde umziehen, die sich neben dem Signal Iduna Park befindet.

BVB, Titel: Die letzten Triumphe von Borussia Dortmund