Signal Iduna Park, Kapazität: Wie viele Zuschauer passen in das Stadion des BVB?

Das Dortmunder Stadion gehört zu den prestigeträchtigsten Sportarenen überhaupt. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund trägt seine Heimspiele im Signal Iduna Park aus. Es ist das größte Stadion Deutschlands und gilt als eine der stimmungsvollsten Arenen Europas. Wie viele Fans aber fasst das Stadion, mit dessen Bau 1971 begonnen wurde?

GOAL liefert die wichtigsten Informationen zum Stadion des BVB, inklusive der Kapazität.

Signal Iduna Park: Die wichtigsten Daten zum Stadion des BVB

Name Signal Iduna Park (seit 2005, vorher Westfalenstadion) Eröffnung 2. April 1974 Baukosten ca. 200 Millionen Euro (Schätzung) Letzte Erweiterung 2003

BVB, Signal Iduna Park: So hoch ist die Kapazität

Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park 31 Jahre lang hieß, wurde Anfang der 1970er Jahre errichtet und nach einer Bauzeit von rund drei Jahren eröffnet. Die Kapazität lag damals bei 54.000 Zuschauern.

In den 1990er Jahren sowie zu Beginn der 2000er Jahre gab es zwei Erweiterungsphasen. In deren Zuge wurde das Fassungsvermögen der Arena auf 81.365 Plätze erhöht. Damit ist es das größte Stadion in Deutschland. Es folgen die Allianz Arena in München (75.021 Plätze) und das Berliner Olympiastadion, welches 74.475 Zuschauern Platz bietet.

Attraktion des Signal Iduna Parks ist die Südtribüne. Sie fasst beinahe 25.000 Fans (24.454) und ist damit die größte Stehplatztribüne Europas.

