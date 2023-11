15-jähriges Milan-Wunderkind Francesco Camarda: Darum darf er nicht gegen den BVB spielen

Francesco Camarda ist der jüngste Spieler in der Serie-A-Geschichte. In der Champions League gegen den BVB darf er aber nicht spielen.

WAS IST PASSIERT? AC Milans 15-jähriges Wunderkind Francesco Camarda, das am Wochenende zum jüngsten Spieler in der Serie A avancierte, darf in der Champions League am Dienstag im San Siro um 21 Uhr gegen Borussia Dortmund nicht auflaufen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass Rekordspieler Camarda in der Königsklasse gegen den BVB fehlt und nicht spielberechtigt ist, liegt daran, dass er gesperrt ist.

Denn Camarda sah im letzten Spiel der Youth League nach dem 3:2 gegen Paris Saint-Germain die Rote Karte - und erhielt eine Sperre, die für alle UEFA-Wettbewerbe und damit auch für die Champions League gültig ist.

WIE GEHT ES WEITER? Aufgrund der angespannten Personalsituation im Angriff der Rossoneri ist es gut möglich, dass Camarda zu weiteren Einsätzen kommt. Der in der Liga noch gesperrte Olivier Giroud darf in der Champions League gegen den BVB derweil auflaufen, während Rafael Leão und Noah Okafor weiterhin fehlen.