15-jähriger Francesco Camarda debütiert für Milan und stellt neuen Serie-A-Rekord auf

Unglaublicher Abend für Francesco Camarda. Das Sturmjuwel durfte erstmals für die Profis der AC Milan in der Serie A ran.

WAS IST PASSIERT? Mit nur 15 Jahren, 8 Monaten und 15 Tagen (15 Jahre und 260 Tage) hat Francesco Camarda am Samstagabend sein Serie-A-Debüt für die AC Milan gefeiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit sicherte sich das Sturmtalent den Rekord als jüngster Spieler aller Zeiten in der höchsten italienischen Spielklasse. Camarda löste den bisherigen Rekordhalter Wisdom Amey vom FC Bologna ab, der bei seiner Serie-A-Premiere im Mai 2021 etwas älter gewesen war (15 Jahre, 9 Monate und 1 Tag).

Camarda war in Milans Heimspiel gegen Florenz in der 83. Minute für Luka Jovic eingewechselt worden. Der italienische U17-Nationalspieler half in der verbliebenen Spielzeit mit, einen 1:0-Sieg ins Ziel zu bringen.

Camarda, der normalerweise für Milans U19 spielt, hatte erstmals im Kader der ersten Mannschaft gestanden. Der 15-jährige Mittelstürmer ist ein riesiges Torjäger-Talent, in seinen ersten drei Jahren bei Milan (2017 bis 2020) erzielte Camarda unglaubliche 483 Treffer in 87 Spielen.

