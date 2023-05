War Marco Reus schon einmal Meister mit dem BVB oder wäre es seine erste Schale?

Marco Reus ist eine Vereinslegende bei Borussia Dortmund und konnte schon zwei DFB-Pokal-Siege mit dem BVB einfahren.

Seit Jahren hat Borussia Dortmund einen absoluten Leistungsträger und eine absolute Identifikationsfigur in seinen Reihen. Marco Reus ist in den vergangenen Spielzeiten zu einer Vereinslegende bei den Schwarz-Gelben gereift. Bei den Fans ist er hoch angesehen und verlängerte vor kurzem seinen Vertrag beim BVB bis 2024.

Mit den Dortmundern feierte Reus schon zwei Siege im DFB-Pokal. Seine Statistiken für den BVB sind mehr als lesenswert. Doch durfte Reus im schwarz-gelben Dress schon einmal die Meisterschale in die Luft stemmen? GOAL hat die Antworten.

Marco Reus: Seine Karrierestationen im Überblick

Verein Laufzeit Rot Weiss Ahlen (Jugend) 01.01.2005 - 30.06.2008 Rot Weiss Ahlen 01.07.2008 - 30.06.2009 Borussia Mönchengladbach 01.07.2009 - 30.06.2012 Borussia Dortmund seit 01.07.2012

Nachdem Reus in der Jugend von Borussia Dortmund aussortiert worden war, zog es ihn in den Nachwuchs von Rot Weiss Ahlen. Nach einer starken ersten Profi-Saison wechselte er zu Borussia Mönchengladbach, wo er zu einem der besten Bundesliga-Spieler reifte.

Im Sommer 2012 holte ihn Dortmund für 17,5 Millionen Euro zurück zur Borussia. Insgesamt absolvierte Reus seitdem 386 Spiele für den BVB und erzielte dabei 161 Tore.

War Marco Reus schon einmal Meister mit dem BVB?

Als Reus nach Dortmund zurückkehrte, kam der BVB frisch aus einer Saison, welche die zweite Meisterschaft in Folge eingebracht hatte. Zehn Jahre lang forderten Reus und der BVB den übermächtigen FC Bayern München heraus, eine Schale sprang für den Offensivstar jedoch nie heraus. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, mehrere Szenarien könnten eine BVB-Meisterschaft in diesem Jahr möglich machen. Und: Der BVB hat es in der eigenen Hand, Vereinslegende Marco Reus die erste deutsche Meisterschaft seiner Karriere zu ermöglichen.