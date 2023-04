Lange zogen sich die Vertragsgespräche zwischen Borussia Dortmund und Marco Reus. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

WAS IST PASSIERT? Marco Reus verlängert seinen Vertrag bei Borussia Dortmund. Das gaben die Schwarz-Gelben am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Offensivstars wäre im Sommer ausgelaufen. Die Vertragsgespräche zogen sich lange, da sich beide Seiten wohl über die Vertragslänge und das Salär nicht wirklich einig wurden. Nun verlängert Reus seinen Vertrag um ein Jahr bis 2024 und soll zukünftig anstatt zwölf "nur" noch sieben Millionen Euro im Jahr verdienen.

WAS WURDE GESAGT? "Gerade haben wir als Mannschaft genau wie alle unsere Fans ein großes Ziel vor Augen, auf dem alle Konzentration liegt: Wir wollen Deutscher Meister werden, dazu brauchen wir jeden einzelnen Borussen", sagt Reus in der Pressemitteilung. "Aber auch darüber hinaus habe ich weiter große Lust darauf, mein Bestes für den Verein zu geben, bei dem ich schon mehr als mein halbes Leben verbracht habe. Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Mittelfeldspieler reifte nach seinem Wechsel im Jahr 2009 von Rot-Weiß Ahlen zu Borussia Mönchengladbach zu einem der besten Bundesligaspieler. Im Sommer 2012 zog es ihn für 17 Millionen Euro zum BVB, für das er seitdem ununterbrochen aufläuft.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Reus ist in dieser Saison nicht mehr unumstrittener Stammspieler bei den Schwarz-Gelben. In wettbewerbsübergreifend 26 Spielen kommt er auf acht Tore und sieben Vorlagen.