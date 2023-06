Ein Trainingslager in Bayern und eines weit entfernt von der Heimat: Der FC Bayern reist im Sommer nach Japan - aber wann genau ist er unterwegs?

Der FC Bayern München befindet sich mitten in den Planungen für die kommende Saison, auch wenn in diesen Wochen die meisten Spieler und Trainer Urlaub machen. Denn es gilt, in der Sommerpause das Team für eine anstrengende Saison fit zu machen und sich schon vor dem ersten Bundesliga-Spieltag im August ordentlich einzuspielen.

Der Fitness-Aspekt wird vor allem in den klassischen Trainingslagern bearbeitet, die bei den Top-Klubs schon seit Jahrzehnten üblich sind. Relativ neu sind hingegen ausgedehnte Touren außerhalb Europas, bei denen die Teams nicht nur Übungseinheiten absolvieren, sondern auch Testspiele bestreiten und Werbe-Auftritte meistern müssen.

Genau solch eine Tour unternimmt der FC Bayern - wieder einmal - in diesem Sommer. Für den deutschen Rekordmeister geht es diesmal nach Asien, nach Japan und Singapur, um genauer zu sein. Aber wann genau befinden sich die Münchner dort? GOAL klärt Euch auf.

Wann findet das erste Trainingslager des FC Bayern statt?

Bevor es auf die lange Reise in den Fernen Osten geht, bleibt der FC Bayern erst einmal während der Sommervorbereitung in der Umgebung von München: Am Tegernsee steht das erste Trainingslager vom 15. bis zum 20. Juli auf dem Programm.

Erst danach machen sich die Bayern auf den Weg nach Asien - und sie werden dort drei Testspiele absolvieren. Die Gegner können sich dabei durchaus sehen lassen, denn Manchester City, der japanische Spitzenklub Kawasaki Frontale und der FC Liverpool messen sich mit der Tuchel-Mannschaft.

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 26. Juli Manchester City Tokio 19.30 Uhr (12.30 Uhr MEZ) 29. Juli Kawasaki Frontale Tokio 19 Uhr (12 Uhr MEZ) 2. August Liverpool Singapur 19.30 Uhr (13.30 Uhr MEZ)

Wann ist der FC Bayern diesen Sommer in Japan?

Die FCB-Reise startet am 24. Juli, wenn es für die Bayern Richtung Tokio geht. In der japanischen Hauptstadt finden auch die ersten beiden Tests gegen City und Kawasaki Frontale statt, Austragungsort ist das Nationalstadion.

Am 30. Juli verlassen die Münchner Japan dann wieder - aber es geht für sie noch nicht in die Heimat zurück. Denn zuvor steht noch ein Abstecher nach Singapur an, wo der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool am 2. August der Gegner ist. Einen Tag später, am 3. August, macht sich der FCB-Tross dann auf den Rückweg nach Deutschland.