In der 3. Liga steht am Sonntag (25. Januar) die Partie zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock auf dem Programm. Diese findet im Carl-Benz-Stadion statt. Dort ertönt der Anpfiff um 13.30 Uhr.
Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten Waldhof Mannheim und Hansa Rostock bei 29 und 35 Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im Stream und Fernsehen?
Die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock ist live bei MagentaSport zu sehen. Los geht es mit der Übertragung um 13.15 Uhr. Durch die Sendung führt Thomas Wagner, den Kommentar übernimmt Oliver Forster. Für MagentaTV-Bestandskunden kostet das Abo 9,95 Euro im Jahresmodell oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag werden 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo fällig.
|Spiel
|Waldhof Mannheim - Hansa Rostock
|Wettbewerb
|3. Liga, 21. Spieltag
|Datum
|Sonntag, 25. Januar 2026
|Uhrzeit
|13.30 Uhr
|Ort
|Carl-Benz-Stadion (Mannheim)
Anstoßzeit Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock
Ort und Zeit des Spiels.
News über Waldhof Mannheim
Waldhof Mannheim kehrte am Samstag vor einer Woche mit einem 2:5 bei Verl aus der Pause zurück. Damit sind die Buwe nach einem 2:1 gegen Saarbrücken seit drei Liga-Auftritten sieglos. Das Vorjahr endete mit einem 0:3 in Regensburg und einem 2:2 gegen Ingolstadt.
News über Hansa Rostock
Hansa Rostock feierte hingegen am 17. Januar mit einem 2:1 gegen Aue den siebten Sieg binnen zehn Meisterschaftsspielen. Die Kogge kehrte somit nach einem 1:1 gegen Saarbrücken auf die Erfolgsspur zurück. Im jüngsten Auswärtsspiel am 13. Dezember gelang ihr ein 1:0 in Stuttgart.
Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock: Die Tabellen
