Deutschland 3 Liga
team-logoWaldhof Mannheim
team-logoHansa Rostock
Alice Kopp

Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im Stream und Fernsehen?

Waldhof Mannheim trifft am Sonntag in der 3. Liga auf Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 3. Liga steht am Sonntag (25. Januar) die Partie zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock auf dem Programm. Diese findet im Carl-Benz-Stadion statt. Dort ertönt der Anpfiff um 13.30 Uhr.

Nach jeweils 20 Drittliga-Auftritten halten Waldhof Mannheim und Hansa Rostock bei 29 und 35 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Die Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und Hansa Rostock ist live bei MagentaSport zu sehen. Los geht es mit der Übertragung um 13.15 Uhr. Durch die Sendung führt Thomas Wagner, den Kommentar übernimmt Oliver Forster. Für MagentaTV-Bestandskunden kostet das Abo 9,95 Euro im Jahresmodell oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag werden 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo fällig.

SpielWaldhof Mannheim - Hansa Rostock
Wettbewerb3. Liga, 21. Spieltag
DatumSonntag, 25. Januar 2026
Uhrzeit13.30 Uhr
OrtCarl-Benz-Stadion (Mannheim)

Anstoßzeit Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock

Waldhof Mannheim vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Holtz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim kehrte am Samstag vor einer Woche mit einem 2:5 bei Verl aus der Pause zurück. Damit sind die Buwe nach einem 2:1 gegen Saarbrücken seit drei Liga-Auftritten sieglos. Das Vorjahr endete mit einem 0:3 in Regensburg und einem 2:2 gegen Ingolstadt.

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock feierte hingegen am 17. Januar mit einem 2:1 gegen Aue den siebten Sieg binnen zehn Meisterschaftsspielen. Die Kogge kehrte somit nach einem 1:1 gegen Saarbrücken auf die Erfolgsspur zurück. Im jüngsten Auswärtsspiel am 13. Dezember gelang ihr ein 1:0 in Stuttgart.

Form

WMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

WMA

Letzte 5 Spiele

HRO

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

7

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

