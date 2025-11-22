In der 3. Liga kommt es am Samstag (22. November) zur Begegnung zwischen Waldhof Mannheim und dem SV Wehen Wiesbaden. Diese findet im Carl-Benz-Stadion statt. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 14 Drittliga-Auftritten halten Waldhof Mannheim und der SV Wehen Wiesbaden beide bei 19 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Waldhof Mannheim vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Waldhof Mannheim vs. SV Wehen Wiesbaden heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Ihr könnt das Kräftemessen zwischen Waldhof Mannheim und dem SV Wehen Wiesbaden sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz bei MagentaSport mitverfolgen. Beim Einzelspiel fungieren ab 13.45 Uhr Alexander Küpper als Moderator sowie Bastian Schwele als Kommentator. Alexander Klich zeichnet sich ab 13.30 Uhr für die Moderation der Konferenz verantwortlich, zudem kommt Steven Ruprecht als Experte zum Einsatz. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsvertrag in die Hand nehmen. Seid Ihr es nicht, müsst Ihr 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsabo bezahlen.

Spiel Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb 3. Liga, 15. Spieltag Datum Samstag, 22. November 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Waldhof Mannheim unterlag am 7. November beim MSV Duisburg mit 1:2. Bei den Zebras verlor man zum dritten Mal in fünf Meisterschaftsspielen. Die einzigen Punktgewinne gelangen in der zweiten Oktober-Hälfte mit einem 2:0 bei Aue und einem 3:1 gegen 1860.

News über den SV Wehen Wiesbaden

Die SV Wehen Wiesbaden verzeichnete vor zwei Wochen mit einem 0:1 gegen Viktoria Köln die dritte Niederlagen in vier Runden. Vor einem 2:0 beim Letzten TSV Havelse verloren die Hessen in Rostock mit 0:3 sowie gegen Alemannia Aachen mit 1:2.

