Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga trifft Waldhof Mannheim auf den Halleschen FC. Wir verraten Euch, wer das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

12. Spieltag in der 3. Liga: Waldhof Mannheim empfängt am Samstagnachmittag den Halleschen FC. Die Partie wird um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion angepfiffen.

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: Es ist ein echtes Top-Spiel in der . Schließlich empfängt der Fünftplatzierte den Tabellenzweiten. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle der 3. Liga nur drei Zähler.

Der HFC wird dabei eine harte Nuss, die es für die Mannheimer zu knacken gilt. Die Hallenser sind seit sechs Spielen unbesiegt. Allerdings konnte die Elf von Trainer Torsten Ziegner die letzten drei Partie nicht gewinnen - 2:2 gegen Preußen Münster, 1:1 gegen Eintracht Braunschweig und 1:1 gegen den FSV Zwickau.

Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams sowie zu unserem LIVE-TICKER.

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: Das Duell in der 3. Liga im Detail

Duell Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC Datum Samstag, 19. Oktober 2019 || 14 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion, Mannheim Zuschauer 25.667 Plätze

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wenn Ihr das Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem Halleschen FC heute live im TV verfolgen wollt, geht das nur mit einem Anbieter. Wie die Übertragung der 3. Liga am Samstagnachmittag ausschaut, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

MagentaSport zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute live im TV

MagentaSport ist heute Eure einzige Option, wenn Ihr das Waldhof-Spiel gegen Halle live verfolgen wollt. Nur MagentaSport zeigt Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC live im TV. Bereits um 13.45 Uhr beginnt der hauseigene Sender der Telekom mit der Vorberichterstattung, ehe es um 14 Uhr rein in die Partie geht.

Bei MagentaSport habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC live im Einzelspiel oder Ihr genießt die Partie in der Konferenz zusammen mit allen anderen Spielen, die am Samstag um 14 Uhr angepfiffen werden.

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute live im TV bei MagentaSport - das Einzelspiel:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Vorberichte: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Moderator: tba.

tba. Kommentator: tba.

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute live im TV bei MagentaSport - die Konferenz:

Die Nutzung von MagentaSport ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement. Dabei wird zwischen zwei Abo-Modellen unterschieden. Mehr Informationen bekommt Ihr auf der Website von MagentaSport.

Für Telekom-Kunden:

Seid Ihr bereits bei der Telekom unter Vertrag, nutzt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Im Anschluss kostet das MagentaSport-Abo 4,95 Euro im Monat.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Habt Ihr kein bestehendes Telekom-Abonnement, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das Jahresabo bekommt Ihr für monatlich 9,95 Euro .

bestehendes Telekom-Abonnement, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das bekommt Ihr für . Das Monatsabo kostet monatlich 16,95 Euro, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

ARD oder die Dritten Programme - Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute live im Free-TV?

Leider hat sich keines der Dritten Programme der ARD dazu entschieden, das West-Ost-Duell am Samstagnachmittag live zu übertragen. Dementsprechend wird Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Stattdessen zeigen die Dritten Programme folgende zwei Begegnungen der 3. Liga heute live und in voller Länge im Free-TV:

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Neben dem TV-Programm von MagentaSport gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC live und in voller Länge zu verfolgen. Denn auch in puncto LIVE-STREAM ist der Telekom-Sender Eure erste und einzige Anlaufstelle. Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM erhaltet Ihr in diesem Abschnitt.

MagentaSport zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

MagentaSport ist sowohl für die Live-Übertragung der 3. Liga im TV als auch im Internet verantwortlich. Der Telekom-Sender überträgt Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de.

Der LIVE-STREAM von MagentaSport startet parallel zur Übertragung im TV um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Auch im Internet habt Ihr die Wahl, das Waldhof-Spiel gegen de HFC live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu verfolgen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch auch die Nutzung der LIVE-STREAMS auf MagentaSport.de ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Abonnement voraus. Für nähere Informationen hierzu schaut Ihr entweder im obigen Abschnitt zur TV-Übertragung oder auf der MagentaSport-Website vorbei.

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Leider keine Chance, Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann präsentieren wir Euch jetzt die perfekte Alternative:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr stets bestens informiert. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch während der gesamten Partie mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen aus dem Carl-Benz-Stadion. Im LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine strittige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unserem LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: Die Aufstellungen

Aufstellung Waldhof Mannheim:

Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Hofrath - Christiansen, Schuster - Ferati, Korte, Diring - Koffi

Aufstellung Hallescher FC:

Eisele - Göbel, Papadopoulos, Vollert, Landgraf - Jopek, Bahn, Guttau - Nietfeld - Sohm, Boyd

Zwei Änderungen in der HFC-Startelf. Mit diesem Aufgebot geht Rot-Weiß ins Auswärtsspiel. #SVWHFC #3Liga pic.twitter.com/cRfqTW1Ev8 — Hallescher FC (@HallescherFC) October 19, 2019

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC: Die Bilanz

WALDHOF MANNHEIM (wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) HALLESCHER FC 1 Siege 0 1 Remis 1 0 Niederlagen 1 3 Erzielte Tore 0

Waldhof Mannheim vs. Hallescher FC? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick