3. Liga live: 1. FC Magdeburg - Hansa Rostock heute im TV und LIVE-STREAM - alles zur Übertragung

In der 3. Liga kommt es heute zum Ost-Derby zwischen Magdeburg und Rostock. Wir erklären, wo das Spiel im LIVE-STREAM und TV zu sehen ist.

Derbytime in der ! Heute treffen die beiden Traditionsklubs 1. FC Magdeburg und FC Hansa Rostock aufeinander. Beide Ost-Vereine waren in der damaligen DDR sehr erfolgreich, hatten in den vergangenen Jahren aber Probleme.

Tabellarisch ist es aktuell aber weniger ein Spitzenspiel. Sowohl Magdeburg als auch Hansa Rostock stehen im Tabellenmittelfeld – in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Die Magdeburger liegen auf Rang neun, Hansa auf Rang zehn.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Magdeburg und Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über Anlaufstellen eines LIVE-TICKERS und die Aufstellungen beider Teams.

Magdeburg gegen Hansa Rostock: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga

Duell Magdeburg gegen Hansa Rostock Datum Samstag, 19. Oktober, 14.00 Uhr Ort MDCC-Arena , Magdeburg Zuschauer 27.000 Plätze

Magdeburg gegen Hansa Rostock heute live im TV sehen

Gute Nachrichten für alle Fans der ostdeutschen Traditionsklubs. Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock wird heute live im Free-TV übertragen. NDR und MDR zeigen die Partie ab 14.00 Uhr live.

NDR und MDR übertragen Magdeburg gegen Rostock heute live im Free-TV

Dass Spiele von Hansa und Magdeburg im Free-TV übertragen werden, ist nicht selbstverständlich, schließlich haben die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (WDR, SWR, BR, NDR, HR, RBB und MDR) keinen direkten Einfluss auf die Übertragung der Drittligaspiele. In der kompletten Saison dürfen diese Sender gemeinsam insgesamt 86 Livespiele aus der 3. Liga zeigen – also 2,5 pro Spieltag.

Parallel zur Übertragung im TV wird das Spiel zwischen Magdeburg und Rostock auch im kostenlosen LIVE-STREAM des MDR und des NDR übertragen – weitere Informationen findet Ihr in diesem Artikel unter dem Punkt "LIVE-STREAM".

Magdeburg gegen Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits im Abschnitt zur TV-Übertragung angedeutet, könnt Ihr den Ost-Gipfel zwischen Magdeburg und Hansa Rostock auch kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Die einfachste Möglichkeit sind hier heute die Online-Auftritte von MDR und NDR .

In der Mediathek kann dort ohne Anmeldung und ohne versteckte Kosten der Stream zu Magdeburg - Hansa ausgewählt werden.

🥇 Herzlichen Glückwunsch, Tobias #Müller ! Unser Abwehrmann ist Spieler des Monats September. 🔵⚪️ Ein Gewinner der Abstimmung wird Tobi in einem Meet & Great kennenlernen. Zudem erhält er ein FCM-Fanpaket. Danke @LOTTO_Sa_Anhalt 🍀 👏🏼

_____ #EINMALIMMER pic.twitter.com/SaXftRXsgl — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) October 14, 2019

Magdeburg gegen Hansa Rostock live bei MagentaSport sehen

Alternativ könnt Ihr auch bei Magenta Sport das Spiel zwischen Magdeburg und Hansa schauen. Anders als die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens können bei MagentaSport alle 380 Spiele der 3. Liga im LIVE-STREAM geschaut werden.

Dementsprechend wird heute also auch Magdeburg – Hansa bei Magenta Sport übertragen. Beginn der Vorberichterstattung ist um 13.45 Uhr – also 15 Minuten vor Beginn der Partie. Nach kurzen Vorberichten geht es direkt in die Magdeburger Arena, wo dann die vollen 90 Minuten live übertragen werden.

Um auf die LIVE-STREAMS von Magenta Sport zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings Abonnent des Anbieters sein. Hier gibt es alle Infos zu den Leistungen und Kosten der LIVE-STREAMS für Drittligaspiele.

Magenta Sport für Telekom-Kunden:

Wenn Ihr bereits Euren Telefonanschluss bei der deutschen Telekom abgeschlossen hat, müsst Ihr im ersten Jahr nichts für das Programm von Magenta Sport zahlen. Nach den ersten zwölf Monaten zahlen Telekom-Kunden dann 4,95 Euro pro Monat.

Magenta Sport für Nicht-Telekom-Kunden:

Etwas teurer wird das Abo für Fans von Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg, die keine Kunden der Telekom sind. Hier habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr entscheidet Euch für ein jederzeit kündbares Monatsabo für 16,95 Euro pro Monat oder ihr bucht direkt das Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat.

1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock im LIVE-TICKER verfolgen

Auch Fans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Magdeburg und Rostock heute live im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, können dank der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz immer auf dem Laufenden bleiben.

Auch Goal bietet einen solchen LIVE-TICKER auf seiner Seite an. Hier versorgt Euch der zuständige Tickerer mit allen Höhepunkten des Spiels – egal, ob Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Darüber hinaus werdet ihr mit zahlreichen spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Teams versorgt.

FC Magdeburg gegen Hansa Rostock: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Magdeburg:

Behrens - Gjasula, Koglin, Müller, Jacobsen - Rother, Osei Kwadwo - Chahed, Preißinger, Bertram - Beck

Aufstellung Hansa Rostock :

Kolke - Butzen, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart - Bülow, Pepic - Omladic, Nartey, Opoku - Breier