90.+6! Waldhof Mannheim schlägt Tabellenführer Dynamo Dresden: Die 3. Liga im TICKER zum Nachlesen

In der 3. Liga stand heute das Spiel Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden auf dem Programm. Goal begleitete die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Dienstagabend - Zeit für die : gastierte heute als Tabellenführer bei Waldhof Mannheim. Mannheim stand auf Platz zehn der Tabelle und hatte vor dem Duell 27 Punkte.

Dresden hätte mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung ausbauen und auf sieben Punkte wegziehen können. Zudem könnt Ihr die 3. Liga auch live im TV und LIVE-STREAM anschauen - hier gibt es alle Infos zu den TV-Rechten.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden ENDE - 1:0 (0:0) Tore 1:0 Garcia (90.+6, Handelfmeter) Aufstellung Mannheim Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor - Schuster (ab 75. Christiansen), Saghiri - Costly (ab 78. Jurcher), Gouaida, Garcia - Martinovic Aufstellung Dresden Broll - Mai, Ehlers, Kwadwo - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Stefaniak (ab 61. Sohm) - Daferner (ab 78. Mörschel), Hosiner (ab 78. Diawusie) Gelbe Karten Schuster (27.), Kade (52.), Martinovic (65.), Daferner (75.), Kwadwo (86.), Will (89.) Rote Karten Mai (Dresden, 65.), Ehlers (Dresden, 90.+4)

Waldhof Mannheim schlägt den Spitzenreiter und entfernt sich mit dem zweiten Sieg in Folge weiter von der Abstiegszone! Der Dreier ist vollkommen verdient. Die Kurpfälzer waren gegen ungewohnt harmlose Dresdner von Beginn an spielbestimmend, taten sich in letzten Drittel aber vor allem im ersten Durchgang schwer. Auch der Platzverweis gegen Sebastian Mai nach einer guten Stunde brachte lange Zeit nicht den nötigen Impuls. Erst in der Nachspielzeit warf die Glöckner-Elf noch einmal alles nach vorne, traf durch Gillian Jurcher erst die Latte und bekam im letzten Moment einen berechtigen Handelfmeter zugesprochen. Rafael Garcia behielt die Nerven und schoss Waldhof ins Tabellenmittelfeld!

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: ABPFIFF

Toooor! Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden - Torschütze: Garcia, 1:0

90.+6 | Tooor für Waldhof Mannheim, 1:0 durch Rafael Garcia Die eigentlich zweiminütige Nachspielzeit wurde letztlich doch verdreifacht. Dann ist es soweit, Rafael García tritt an und schiebt halblinks ein! Der Strafstoß ist nicht besonders präzise geschossen, doch Kevin Broll war schon auf dem Weg in die andere Ecke.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

90.+4 | Rote Karte für Kevin Ehlers (Dynamo Dresden) - 'Der wäre sonst drin gewesen', erklärt Lukas Benen den Platzverweis gegen Kevin Ehlers. Damit fallen mit ihm und Sebastian Mai am Wochenende gegen Bayern II zwei Innenverteidiger gesperrt aus.

90.+3 | Wahnsinn! Marcel Seegert köpft das Leder erst noch an die Latte. Die Gefahr ist noch nicht bereinigt, einen herrenlosen Ball schießt Dominik Martinovic aus kurzer Distanz an die gehobene Hand von Kevin Ehlers. Es gibt Elfmeter!

90.+2 | Einen Freistoß von der linken Außenbahn bekommt die Glöckner-Elf noch zugesprochen. Die Hereingabe von Rafael Garcia wird per Kopf ins Toraus geklärt, der frühere Chemnitzer darf auch noch zu einem Eckball antreten!

90. | Zwei Minuten Nachspielzeit.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

89. | Gelbe Karte für Paul Will (Dynamo Dresden) Zur Abwechslung mal wieder eine Verwarnung gegen einen Dresdner. Paul Will lässt gegen Gerrit Gohlke den Körper stehen.

88. | Eine richtige Schlussoffensive der Kurpfälzer bleibt bislang noch aus. Dabei wirkt der Spitzenreiter gerade verletzlich, doch es scheinen die Kräfte zu fehlen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86. | Gelbe Karte für Leroy Kwadwo (Dynamo Dresden) Wollen die Dresdner etwa zu neunt zu Ende spielen? Leroy Kwadwo holt sich für eine Frustgrätsche gegen Mohamed Gouaida den gelben Karton ab, der Mannheimer Mittelfeldmann muss behandelt werden.

84. | Dominik Martinovic überlässt Mohamed Gouaida, der von hinten angerauscht kommt und volle Kanne draufhält. Einen Meter links vorbei.

83. | Kevin Broll fängt die Hereingabe sicher herunter, wird dabei aber von Gerrit Gohlke angegangen. Es kommt zum nächsten kleinen Scharmützel.

82. | 81 Minuten und zehn Sekunden sind gespielt. Trotz ihrer zwischenzeitlichen Dominanz bekommen die Hausherren jetzt erst ihren ersten Eckball zugesprochen!

79. | Auch Heiko Scholz wechselt doppelt, denkt aber nicht daran, die von Sebastian Mai hinterlassene Lücke zu schließen. Stattdessen sollen Agyemang Diawusie und Heinz Mörschel vorne neuen Schwung bringen.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

75. | Max Christiansen kommt zu seinem ersten Einsatz nach fast zwei Monaten Verletzungspause. Auch Gillian Jurcher macht sich bereit.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

75. | Gelbe Karte für Christoph Daferner (Dynamo Dresden)

74. | Toll, wie sich Rafael Garcia das Leder am als Rechtsverteidiger etwas überforderten Ransford-Yeboah Königsdörffer vorbeilegt. Seine flache Hereingabe bleibt aber wieder hängen.

72. | Die Hausherren wittern nun natürlich ihre Chance und greifen wieder konsequenter an. Für die ohnehin schon offensivschwachen Gäste geht es vor allem darum, den einen Punkt zu verteidigen.

70. | Apropos Ordnung: Die fehlt im Dresdner Strafraum gerade komplett! Ein verunglückter Seitfallzieher von Rafael Garcia landet vor den Füßen von Marco Schuster, der das Leder aus zentraler Position aber weit links vorbeisetzt.

69. | Lukas Benen steht nun ganz schön unter Druck, behielt bei der Rudelbildung nach der Unsportlichkeit von Mai aber die Übersicht und sorgt nun beherzt an der Seitenlinie für Ordnung.

67. | Nun kommt eine Menge Arbeit auf SGD-Ersatzcoach Heiko Scholz zu, er muss die Abwehrkette neu sortieren. Vorübergehend soll es eine Viererkette mit Ransford-Yeboah Königsdörffer als Außenverteidiger richten.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

65. | Auch Martinovic holt sich wegen Reklamierens noch den gelben Karton ab.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

65. | Lange Zeit fuhr Lukas Benen heute eine großzügige Linie. Doch diesmal greift er direkt in die Gesäßtasche und schickt Sebastian Mai frühzeitig unter die Dusche! Die Entscheidung geht vollkommen in Ordnung, denn der Dresdner Innenverteidiger tritt Dominik Martinovic abseits des Spielgeschehens von hinten an das Schienbein.)

64. | Auch bei Mannheim läuft nicht mehr viel zusammen. Eine Kombination beginnt vielversprechend, doch der Pass auf den rechts auf den Steilpass lauernden Marcel Costly kullert hinter ihm vorbei ins Seitenaus.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

61. | Neue Gesichter können dem Spiel nur gut tun. Pascal Sohm soll die Offensivabteilung der Elbestädter neu beleben.

59. | Sebastian Mai leistet sich im Aufbau einen üblen Fehlpass. Sein Innenverteidigerkollege Kevin Ehlers bügelt den Fauxpas aber aus und antizipiert den Mannheimer Angriff geschickt.

57. | Das ganz hohe Tempo wird im Carl-Benz-Stadion weiterhin nicht gegangen. Der Schwung, mit dem die Gäste aus der Kabine gekommen sind, scheint schon wieder raus zu sein.

55. | Bei einem langen Ball in die Spitze verschätzt sich Kevin Ehlers und streift das Leder mit dem Kopf nur leicht. Mit großem Einsatz kann er sich trotzdem noch gegen Dominik Martinovic behaupten und den Fehler ausbügeln.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

52. | Gelbe Karte für Julius Kade (Dynamo Dresden) Für das Foul an Mohamed Gouaida holt sich nun auch ein Dresdner Sechser den gelben Karton ab. Vor dem Seitenwechsel hatte es bereits Mannheims Marco Schuster erwischt.

51. | Dynamo bleibt im zweiten Durchgang die etwas aktivere Mannschaft. Ransford-Yeboah Königsdörffer hätte mal etwas Platz, sein Flachpass in die Spitze ist jedoch zu uninspiriert.

49. | Konterchance für den SVW. Rafael Garcia versucht eine flache Hereingabe von rechts noch anzunehmen, bleibt deshalb aber an Jonathan Meier hängen.

48. | Und wieder kommt Sebastian Mai zum Kopfball und setzt das Leder diesmal gar nicht so weit am langen Eck vorbei!

47. | Gleich mal eine gute Gelegenheit für Dynamo! Marvin Stefaniak läuft mit Tempo auf den Kasten zu wird gerade noch geblockt. Wie schon zu Beginn des ersten Durchgangs holen die Sachsen sofort einen Eckball heraus.

46. | Weiter geht's! Personelle Änderungen gibt es noch nicht zu verzeichnen.

46. | Anpfiff 2. Halbzeit

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeitfazit:Ein angesichts der Erwartungen recht diskreter erster Durchgang geht torlos zu Ende. Der SV Waldhof nahm von Beginn an die Zügel in die Hand, tat sich gegen tief stehende Dresdner aber im letzten Drittel schwer. Die García-Chance kurz vor dem Pausentee war das Gefährlichste, was die ersten 45 Minuten zu bieten hatten. Für die zweite Halbzeit haben vor allem die Gäste noch Steigerungspotenzial. Bis gleich!

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. | Doch noch eine tolle Gelegenheit für die Hausherren! Nach einem Einwurf von rechts wird Rafael Garcia nicht entscheidend angegriffen und drischt die Kugel aus zentraler Position nur knapp rechts vorbei. Broll ist bedient und drischt das Spielgerät in die Bande, auch für solche Aktionen hat es schon Gelbe Karten gegeben.

42. | Das ist sinnbildlich. Ein Abschlag von Kevin Broll landet direkt im Seitenaus. Diesmal ist der Ball genügend aufgepumpt und kann nicht als Ausrede dienen.

41. | Der erste Durchgang nähert sich dem Ende. Offensivdrang ist mittlerweile kaum mehr vorhanden, den zu Beginn deutlich engagierten Mannheimern geht nach den vielen englischen Wochen wohl etwas die Puste aus.

38. | Mal ein Abschluss von Marvin Stefaniak! Der halbhohe Versuch kommt nur deshalb auf den Kasten, weil sich Ransford-Yeboah Königsdörffer wie im Schusshagel eines James Bond-Films wegduckt. Timo Königsmann nimmt den zentralen Ball aber sicher auf.

36. | Die Gangart wird härter. Mohamed Gouaida hat im Zweikampf die Hand im Gesicht von Marvin Stefaniak, der kurz behandelt werden muss. Auch hier hätte man zumindest den Freistoß pfeifen können.

34. | Momentan gestaltet sich die Partie ein wenig ausgeglichener, findet aber größtenteils im Mittelfeld statt.

31. | Was macht Sebastian Mai denn da? Der Innenverteidiger hat das Leder am Elfmeterpunkt eigentlich schon sicher, spielt es aber genau Dominik Martinovic in die Füße. Glück für Dresden, dass sich der ehemalige Aspacher verzettelt und dann erfolglos einen Elfmeter schinden will.

29. | Nun mal eine Ecke für die SGD. Doch auch nach einer halben Stunde lässt die erste klare Torgelegenheit noch auf sich warten.

28. | Die Hausherren würden auch für Christoph Daferner gerne eine Gelbe Karte sehen, denn der Dresdner geht mindestens genauso rustikal in den Zweikampf.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

27. | Gelbe Karte für Marco Schuster (Waldhof Mannheim) Der Mittelfeldmann geht bei einem eigenen Angriff überhart gegen Paul Will zu Werke.

26. | Mannheim mit einer tollen Passstafette. Doch mit dem entscheidenden Pass in die Spitze tun sich die Kurpfälzer weiter schwer, die abschließende Gottschling-Flanke von rechts pflückt Kevin Broll problemlos herunter.

24. | Auf der Gegenseite wird es deutlich gefährlicher! Mohamed Gouaida schlägt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld, die Dominik Martinovic mit der Fußspitze aber nur leicht touchiert.

23. | Nach langer Zeit mal ein offensives Lebenszeichen der Gäste. Zumindest taucht Jonathan Meier im letzten Drittel auf, seine flache Hereingabe wird jedoch entscheidend abgefälscht und findet aber keinen Abnehmer.

21. | Zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten muss Sebastian Mai in einem Kopfballduell einstecken. Der Abwehrchef beißt aber auf die Zähne.

19. | Ein strengerer Schiedsrichter hätte Julius Kade wohl den gelben Karton gezeigt. Der Ball ist schon weg, trotzdem hakt er am Boden liegend noch gegen Mohamed Gouaida nach. Die Freistoß-Hereingabe landet schließlich in den Armen von Kevin Broll.

17. | Waldhof bleibt die tonangebende Mannschaft. Wieder geht es über den linken Flügel, diesmal kann Mohamed Gouaida den hohen Donkor-Ball auf der gegenüberliegenden Seite festmachen. Gefahr kommt aber nicht auf.

14. | Jetzt geht es auf der linken Seite mal flott. Rafael Garcia wird in die Spitze geschickt und spielt dann flach in die Mitte zu Dominik Martinovic, der sich mit dem Rücken zum Tor jedoch nicht behaupten kann.

12. | 'Schneller!', hört man jemanden von der Seitenlinie rufen. Tatsächlich, das hohe Tempo der ersten Minuten kann derzeit nicht aufrechterhalten werden.

10. | Ein Einwurf von Marcel Gottschling verzögert sich etwas. Der Grund: Dem Ball fehlt es an Luft. Der Unparteiische testet das Spielgerät selbst noch einmal und gibt dann einen neuen Ball frei.

8. | Anton Donkor nimmt auf halblinks Tempo auf. Sein Abschluss aus der zweiten Reihe misslingt allerdings völlig und kullert weit am langen Eck vorbei.

7. | Die Hausherren sind bemüht, das Spiel an sich zu reißen und verbuchen momentan mehr Ballbesitz als der Spitzenreiter.

4. | Schon in den Anfangsminuten merkt man, dass hier zwei Teams mit nach oben zeigenden Formkurven aufeinandertreffen.

2. | Erste Aufregung auch im gegnerischen Strafraum. Marcel Costly dringt über rechts in die Endzone ein, begeht in Pfostennähe aber ein Stürmerfoul an Leroy Kwadwo.

2. | Nach rund 60 Sekunden haben die Gäste bereits den ersten Eckball. Doch diesen köpft Mai klar über das Tor.

1. | Mit leichter Verspätung pfeift Lukas Benen aus Nordhorn im Emsland die Partie an! Dynamo in Weinrot hat Anstoß.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Personell gibt es beim Tabellenführer zwei Änderungen zu verzeichnen. Tim Knipping und Yannick Stark fehlen beide gelbgesperrt und werden durch Leroy Kwadwo und Julius Kade ersetzt. Patrick Glöckner nimmt auf Mannheimer Seite trotz der anstrengenden Wochen nur eine Änderung vor, sein ehemaliger Chemnitzer Schützling Rafael Garcia ist für Manfred Osei-Kwadwo neu dabei.

Vor Beginn | Heute werden die Sachsen von den Co-Trainern Heiko Scholz und Ferydoon Zandi betreut, da Chefcoach Markus Kauczinski am Montag über Unwohlsein und Übelkeit geklagt hatte und vorsichtshalber ins Uniklinikum eingewiesen wurde. Sein medizinischer Zustand sei aber stabil, betonte Mannschaftsarzt Onays Al-Sadi.

Vor Beginn | Dynamo hatte hingegen einen deutlich ruhigeren Monat. Das Heimspiel gegen Kaiserlautern am Samstag war die erste Partie nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Gegen die Roten Teufel könnte die mangelnde Spielpraxis ein Grund für die Konteranfälligkeit gewesen sein, nach zwischenzeitlichem Rückstand mühte man sich aber noch zu einem 4:3.

Vor Beginn | Endlich wieder ein Heimspiel! Das wird man sich in Mannheim denken. Schließlich mussten die Kurpfälzer zuletzt innerhalb von zehn Tagen viermal in Folge auf fremden Plätzen ran. Angesichts der widrigen Umstände schlugen sie sich aber ordentlich, fuhren Siege in Lübeck (1:0) und bei Viktoria Köln (2:1) ein und spielten bei Uerdingen (1:1) und Halle (torlos) immerhin Remis.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 21. Spieltages zwischen Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Waldhof Mannheim:

Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor - Schuster, Saghiri - Costly, Gouaida, Garcia - Martinovic

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Mai, Ehlers, Kwadwo - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Stefaniak - Daferner, Hosiner

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute ... ... im TV Magenta Sport ... im LIVE-STREAM Magenta Sport ... LIVE-TICKER Goal

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Der direkte Vergleich zur 3. Liga

MANNHEIM 1 Spiel DYNAMO DRESDEN 0 Siege 0 1 Remis 1 1 Tore 1 10. Tabellenplatz 1.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Das -Duell im Überblick