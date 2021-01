SV Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Englische Woche in der ! Der 21. Spieltag beschert uns heute Abend (Dienstag) das Duell zwischen Tabellenführer und Waldhof Mannheim. Angestoßen wird um 19 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Die Dresdner können dabei vorlegen und ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Derzeit liegt Dynamo vier Punkte vor den Verfolgern und 04.

Mannheim rangiert dagegen im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn. Mit einem 1:1 wie im Hinspiel am 2. Spieltag könnte Waldhof also mit Sicherheit leben.

Fußball live am Dienstagabend: Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Hier gibt's alle Infos dazu.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden

Ausgewählte Spiele der 3. Liga werden des Öfteren live im Free-TV gezeigt. Das ist heute Abend leider nicht der Fall. Mannheim gegen Dresden läuft ausschließlich im Pay-TV.

Wer das Duell heute Abend live sehen möchte, ist beim Pay-TV-Sender MagentaSport richtig aufgehoben. Hier läuft Mannheim gegen Dresden live und in voller Länge.

Bereits 30 Minuten vor Anpfiff geht der Kanal auf Sendung und stimmt mit Vorberichten auf das Tradtionsduell ein. Ab 18.30 Uhr empfangen Euch Kommentator Christian Straßburger, Moderator Thomas Wagner und Experte Rudi Bommer.

Wer das Duell lieber zusammen mit den vier Parallelspielen sehen möchte, kann sich bei MagentaSport auch die Konferenz anschauen. Dort verpasst Ihr kein Tor am Dienstagabend.

Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute live bei MagentaSport:

Um MagentaSport freizuschalten, ist ein Abonnement notwendig. Lediglich Telekomkunden können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Angebot zugreifen.

Im Monatsabo ist MagentaSport für 16,95 Euro monatlich verfügbar. Im Jahresabo ist es etwas billiger, dort kostet es monatlich 9,95 Euro . Hier gibt's alle Details dazu.

Mit 2️⃣ Punkteteilungen endet der 20. Spieltag an diesem Sonntag. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Übersicht 👇 #3Liga #zeigtsuns #fu3ball #M60SVM #FCSVFB pic.twitter.com/tSRAsoJn02

MagentaSport ist der offizielle Anbieter der Partie - so viel steht fest. Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell dabei nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM .

Alle MagentaSport-Abonnenten haben Zugriff auf den LIVE-STREAM und können sich das Spiel über www.MagentaSport.de anschauen. Wer bereits ein Abo hat, kommt über diesen Link direkt zur Übertragung.

Im LIVE-STREAM läuft dabei dieselbe Übertragung wie im Fernsehen. Doch auch die Konditionen für das Abo sind identisch. Einen Überblick dazu findet Ihr hier.

Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor - Schuster, Saghiri - Costly, Gouaida, Garcia - Martinovic

Broll - Mai, Ehlers, Kwadwo - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Stefaniak - Daferner, Hosiner

So gehen wir es gegen den SV Waldhof in Mannheim an 👇 #SVWSGD #sgd1953 https://t.co/5As3wBd9RV