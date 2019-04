Vor Halbfinal-Duell mit Barca: Liverpools Virgil van Dijk noch ohne Zauberformel gegen Lionel Messi

Virgil van Dijk trifft im CL-Halbfinale mit dem FC Liverpool auf Barcelonas Lionel Messi. Noch weiß van Dijk nicht, wie er La Pulga verteidigen will.

Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk hat noch keinen Plan, wie die Reds Lionel Messi im Champions-League-Halbfinale gegen den stoppen könnten. "Es wird sehr schwer und ich glaube, er ist der beste Spieler der Welt. Wir werden sehen", sagte der Niederländer zu Viasport.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Das Hinspiel des Duells wird am 1. Mai in Barcelona ausgetragen, wie die UEFA am Donnerstag bekanntgab. "Es wird ein großartiges Spiel für uns alle", meinte van Dijk. Das Rückspiel steigt dann am 7. Mai an der Anfield Road.

Virgil van Dijk fordert starkes Kollektiv gegen Barca

Weiter betonte van Dijk die Wichtigkeit des Mannschaftsgefühls: "Wir müssen zusammenspielen, es ist niemals Einer gegen Einen, niemals nur ich gegen den Stürmer."

Barcelona hatte sich im Viertelfinale gegen Manchester United durchgesetzt, während Liverpool gegen Porto deutlich weiter kam.