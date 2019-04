Manchester United vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Champions-League-Übertragung

Manchester United gegen FC Barcelona läuft heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM. Goal sagt Euch, wo, wie und wann Ihr einschalten solltet.

, Manchester, Mittwoch, der 10. April 2019, Königsklasse: Der englische Top-Klub hat im Champions-League-Viertelfinale den zu Gast. Um 21 Uhr wird im Old Trafford das Hinspiel der Runde der letzten Acht angepfiffen.

Manchester United schaffte im CL-Achtelfinale eine Sensation. Im Hinspiel verlor das Team von Ole Gunnar Solskjaer auf heimischem Rasen noch mit 0:2 gegen Paris Saint-Germain. Nach dem Rückspiel im Prinzenpark durfte man aber doch jubeln. Beim 3:1-Erfolg fiel der entscheidende Treffer durch Marcus Rashford erst in der Nachspielzeit, als der junge Engländer einen Handelfmeter cool verwandelte. Mit einem ähnlich couragierten Auftritt wie in Paris wollen Lukaku, Herrera und Co. nun auch den Favoriten aus Barcelona zu Fall bringen. Zuletzt unterlag man in der Liga jedoch den Wolverhampton Wanderers mit 1:2.

war im Achtelfinale schlussendlich dann doch chancenlos gegen den FC Barcelona, der sich im Hinspiel in Frankreich noch so schwer getan hatte. Im Rückspiel im Camp Nou trumpfte einmal mehr Lionel Messi ganz groß auf. Mit zwei Treffern und zwei weiteren Vorlagen avancierte der Argentinier beim 5:1-Kantersieg zum Matchwinner. In der spanischen Primera Division sind die Mannen von Trainer Ernesto Valverde bereits so gut wie sicher bei der Titelverteidigung angelangt. In Manchester will man an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen, zuletzt als man den Rivalen Atletico Madrid mit 2:0 bezwang.

Manchester United vs. FC Barcelona im Viertelfinale der : Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung des Hinspiels in TV und LIVE-STREAM. Hinzu kommen nützliche Infos in Bezug auf die Aufstellungen, den direkten Vergleich und Heim- und Auswärtsstatistiken.

Manchester United vs. FC Barcelona: Das Champions-League-Viertelfinale

Duell Manchester United - FC Barcelona Datum Mittwoch, 10. April 2019 | 21 Uhr Ort Old Trafford, Manchester (England) Zuschauer 47.929 Plätze Schiedsrichter Gianluca Rocchi ( ) Aufstellungen Hier entlang!

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im TV sehen: So geht's

Champions League am Mittwochabend und das deutsche Fernsehen ist mit dabei. Die Begegnung Manchester United gegen FC Barcelona wird heute Abend live im TV gezeigt. Wo Ihr die Partie in voller Länge ansehen könnt, erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen. Eines vorab: Die Begegnungen werden mittels einem Picking-System zwischen gleich mehreren Sendern aufgeteilt.

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im TV bei Sky anschauen

Anhänger von ManUnited und von Barca können das Spiel Ihrer beiden Teams heute live und exklusiv im TV bei Sky anschauen. Der Pay-TV-Sender besitzt in die Rechte an der Übertragung der Partie. In Österreich verhält sich die Lage etwas anders.

Die Begegnung läuft bei Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD, wo bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Sky Studio in Unterföhring bei München begonnen wird. Zu Gast bei Michael Leopold sind am Mittwochabend die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer, sowie die weiteren Gäste in Person von Mladen Petric und Roman Mandelc. Um 21 Uhr geht's dann los.

Die Begegnung gibt es nicht nur als Einzelspiel, sondern kann auch als Teil der CL-Konferenz in Ausschnitten gesehen werden. Alle Infos hierzu gibt es in einem eigenen Artikel auf unserer Seite.

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im Free-TV sehen?

Für alle, die sich das Spiel kostenlos im Free-TV anschauen möchten, gibt es jetzt eine schlechte Nachricht: Die Champions League ist zur aktuellen Saison aus dem Free-TV verschwunden. Weder ARD noch ZDF , Sat1 oder RTL dürfen LIVE-Bilder aus der Königsklasse zeigen.

Die einzige Option, die vollen 90 Minuten live zu sehen, ist also die Pay-TV-Übertragung von Sky.

Manchester United vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Alternativ dazu, die Begegnung Manchester United gegen Barcelona live im TV anzusehen, kann auch ein LIVE-STREAM zur Verwendung gezogen werden. Welcher das ist, erfahrt Ihr hier.

Manchester United vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Da Sky in Deutschland die alleinigen Übertragungsrechte an der Partie hat, ist United vs. Barca auch nur auf den Streamingportalen des Bezahlsenders zu sehen. Sky Go ist dabei die eine bekannte Möglichkeit.

Der Sender zeigt alle seine Inhalte deckungsgleich auf seiner Streamingplattform. Zugriff auf Sky Go haben alle Sky-Abonnenten automatisch ohne zusätzliche Kosten. Dazu hat jeder Kunde eine spezielle Login-Kennung erhalten, mit der man sich anmelden kann.

Die Kommentatoren, Moderatoren und Experten im LIVE-STREAM sind exakt die gleichen wie in der TV-Übertragung.

Manchester United vs. FC Barcelona heute live im Stream bei Sky Ticket

Normalerweise braucht man ein Abonnement bei Sky, um die Begegnung zwischen ManUnited und Barca zu sehen - normalerweise. Mit dem besonderen Service von Sky Ticket kann das Spiel auf eine andere Art und Weise gestreamt werden.

Auf dieser Plattform gibt der Sender allen die Möglichkeit einen Zugang für dieses Spiel ohne lange Vertragsbindung zu bekommen. Bei Sky Ticket kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat (gilt bis Ende März). Danach kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Crunch time in the #UCL!



Who'll star this week? pic.twitter.com/xqQDIyX6Bd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9. April 2019

Manchester United vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - geht das?

Wie im ersten Abschnitt beschrieben, ist DAZN heute Abend nicht im Bilde, wenn Manchester United den FC Barcelona zu Gast hat. Sky hat sich die Primärrechte an der Begegnung gesichert und zeigt deswegen das Spiel live und in voller Länge.

DAZN hat dagegen zwei weitere Funktionen rund um das Spiel, die gar nicht einmal so unrelevant sind. Welche das sind, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Manchester United vs. FC Barcelona: Die Highlights heute auf DAZN

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona wird heute Abend nicht live bei DAZN übertragen, ein Eisen hat der Streamingdienst dennoch im Feuer. Die besten Szenen der Begegnung sind nämlich ab 23.30 Uhr beim Ismaninger Streamingkanal zu sehen.

Zudem habt Ihr die Chance, die gesamte Begegnung ab 0 Uhr in voller Länge im Re-Live zu sehen. Das ist für alle die von Euch ein echter Service, die die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM verpasst haben.

Die einzige Voraussetzung für die Highlights bzw. das Re-Live auf DAZN ist, rechtzeitig ein Abonnement abzuschließen. Dieses kostet Euch zunächst keinen Cent, da darin ein Gratismonat involviert ist. Nach Ende dieser Testphase kostet das Abo nur 9,99 Euro pro Monat. Bezahlen geht einfach und unkompliziert.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Neben den Highlights der Königsklasse hat DAZN auch eine Vielzahl von CL-Spielen live im Stream parat. Zudem gibt es andere Ligen und andere Sportarten zu sehen.

Aufstellung Manchester United:

Manchester United kann im Hinspiel gegen Barcelona nicht aus dem Vollen schöpfen. Matic und Herrera fehlen im Mittelfeld, Bailly in der Defensive.

Für Martial und Lingard hat es nur zu einem Platz auf der Bank gereicht.

De Gea - Young, Smalling, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred, Pogba - Dalot, Lukaku, Rashford

Aufstellung FC Barcelona:

Bei den Katalanen gibt es keine großen Überraschungen. Im Angriff spielen Suarez und Coutinho an der Seite von Messi.

Im Mittelfeld sollen Rakitic, Busquets und Arthur die Fäden ziehen.

Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

MANCHESTER UNITED (bislang wettbewerbsübergreifend 11 Aufeinandertreffen) FC BARCELONA 3 Siege 4 4 Unentschieden 4 4 Niederlagen 3 15 Tore 20

Manchester United vs. FC Barcelona: Die letzten vier Duelle

CL-Finale, 28.05.2011: FC Barcelona vs. Manchester United 3:1 (1:1)

CL-Finale, 27.05.2009: FC Barcelona vs. Manchester United 2:0 (1:0)

CL-Halbfinale, 29.04.2008: Manchester United vs. FC Barcelona 1:0 (1:0)

CL-Halbfinale, 23.04.2008: FC Barcelona vs. Manchester United 0:0

Manchester United vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER miterleben

Ihr habt auf das Free-TV gebaut, habt kein Pay-TV-Abo bei Sky und damit auch keinen LIVE-STREAM zur Verfügung? Dann solltet Ihr eine letzte Alternative in Erwägung ziehen, um keine Sekunde von Manchester United vs. FC Barcelona zu verpassen.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales zwischen United und Barca seid Ihr hautnah mit dabei, wenn die beiden Top-Teams um einen Platz im Halbfinale kämpfen.

Manchester United vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: Tore, Karten, Großchancen, usw.

Die Vorberichterstattung im Ticker beginnt bereits 40 Minuten vor dem Anpfiff, wenn sich der zuständige Kollege interessanten Statistiken, den Aufstellungen und der Favoritenrolle zuwendet.

Um 21 Uhr geht's dann los mit dem Spiel. Von hier ab dürft Ihr Euch dann auf spannende Schilderungen freuen - Tore, Großchancen, Karten, Wechsel, und, und, und. Beim Ticker-Service gibt es auch einen LIVE-TICKER zum zeitgleich laufenden Spiel gegen .

Manchester United vs. FC Barcelona: Die Opta-Fakten zur Partie