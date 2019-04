Das ist die Aufstellung des :

Casillas - Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles - Corona, Danilo, Herrera - Brahimi, Otavio, Marega

Bank: Vana, Maxi Pereira, Costa, Torres, Andre Pereira, Soares, Fernando

Im Vergleich zum Hinspiel sind es 3 Änderungen bei Porto: Brahimi, Kapitän Herrera und Pepe spielen für Maxi Pereira, Torres und Francisco Soares.

Mit dieser Aufstellung geht der in das Duell:

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mane, Origi

Bank: Mignolet, Keita, Firmino, Gomez, Henderson, Sturridge, Shaqiri

Nur Salah kam in allen Pflichtspielen von Liverpool in dieser Saison zum Einsatz, im 46. Spiel steht er heute zum 43. Mal in der Startelf.

Divock Origi steht erstmals in der in der Startelf. In bisher vier Jokereinsätzen für die Reds kam er zusammen auf nur 49 Minuten und blieb ohne Torbeteiligung.