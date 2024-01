Im 21. Jahrhundert hat das noch niemand geschafft! Vinicius Junior schreibt im Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona Geschichte

Der Supercopa-Clásico zwischen Real und Barça am Sonntagabend begann furios. Vinicius Junior nahm dabei eine Hauptrolle ein.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Vinicius Junior hat im Clásico gegen den FC Barcelona am Sonntagabend Geschichte geschrieben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Datendienstleister Opta ist der brasilianische Offensivspieler nun der erste Spieler im 21. Jahrhundert, dem in einem Clásico zwei Tore in den ersten zehn Minuten gelungen sind.

Vinicius Junior hatte Real im Finale des spanischen Supercups gegen Barça in der 8. Minute in Führung gebracht. In der 10. Minute legte der 23-Jährige dann nach und schnürte den extrem schnellen Doppelpack.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Vinicius Junior waren es wettbewerbsübergreifend seine Saisontore sieben und acht. Zudem sind ihm schon vier Assists geglückt.