Clásico heute live: Wo läuft Real Madrid vs. FC Barcelona im spanischen Supercup im TV und Stream?

Real Madrid und Barcelona stehen sich im Duell der spanischen Erzrivalen gegenüber. Wo läuft der Clásico am Sonntagabend?

Am Sonntagabend bestreiten Real Madrid und der FC Barcelona das Finale um die spanische Supercopa. Die beiden Erzrivalen treten im KSU Stadium von Riad in Saudi-Arabien, der Heimat von Cristiano Ronaldos Al-Nassr, gegeneinander an. Los geht es mit dem zweiten Clásico dieser Saison um 20 Uhr.

Real Madrid besiegte im Halbfinale des Supercups Atlético. Beim 5:3 gegen den ungeliebten Nachbarn musste die Mannschaft von Carlo Ancelotti in die Verlängerung und setzte sich dort durch.

Der FC Barcelona wurde im zweiten Spiel der Vorschlussrunde seiner Favoritenrolle gerecht und kegelte CA Osasuna mit 2:0 aus dem Wettbewerb.

Nun steigt also der mit Spannung erwartete Clásico. GOAL schildert, wo Ihr ihn verfolgen könnt.

Clásico heute live: Die wichtigsten Informationen zu Real Madrid vs. FC Barcelona im Supercup

Spiel Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb Supercopa Austragungsort KSU Stadium, Riad (Saudi-Arabien) Anpfiff 20 Uhr

Clásico heute live: Wo läuft Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und Stream?

Clásico heute live: Die News und Aufstellungen zu Real Madrid vs. FC Barcelona

News zu Real Madrid

Real Madrid reitet auf einer Welle des Erfolgs und hat seit 20 Pflichtspielen nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage der Schützlinge von Trainer Carlo Ancelotti datiert vom 24. September. Das Selbstvertrauen merkt man Real auch an, gegen Atlético kam der LaLiga-Spitzenreiter nach zwei Rückständen zurück und hatte in der Verlängerung mehr zuzusetzen.

Die Pfiffe der Fans in Saudi-Arabien gegen Mittelfeldstar Toni Kroos blieben dabei nicht mehr als eine Randnotiz.

Coach Ancelotti muss am Sonntagabend auf die Langzeitverletzten Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba und Lucas Vázquez verzichten.

Die Aufstellung von Real Madrid

Rund 60 Minuten vor dem Anpfiff gibt es hier die Formation des Titelverteidigers.

News zum FC Barcelona

Bei Barças Erfolg über Osasuna markierte Robert Lewandowski den Führungstreffer. Ein wichtiges Tor für den polnischen Stürmer, der zuletzt in der Kritik stand. Ebenfalls positiv aus Sicht der Blaugrana: Mittelfeldmotor Pedri feierte nach erneuter Verletzungspause sein Comeback.

Nach einem Negativlauf von drei Spielen ohne Sieg im Dezember hat Barcelona die letzten vier Partien gewonnen und ist entsprechend ebenfalls gut drauf vor dem Duell mit dem ewigen Rivalen.

Den ersten Clásico dieser Saison verlor Barça allerdings: Ende Oktober unterlagen Xavis Spieler trotz Führung im Heimspiel mit 1:2. Jude Bellingham schnürte dabei einen Doppelpack für die Hauptstädter.

Die Aufstellung des FC Barcelona

Eine Stunde vor dem Spiel lest Ihr hier, mit welcher Aufstellung Xavi den FC Barcelona in Riad auf den Rasen schickt.

Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona heute live: Die letzten Gewinner der spanischen Supercopa