In der 3. Liga findet am Freitag (13. Februar) das Spiel zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue statt. Dieses steigt im Sportpark Hohenberg. Und der Anstoß in der Domstadt erfolgt um 19.00 Uhr.
Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Viktoria Köln und Erzgebirge Aue bei 31 und 23 Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?
|MagentaSport
|Hier live schauen!
Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue läuft live bei MagentaSport. Um 18.30 Uhr beginnt die Übertragung, moderiert von Christian Straßburger, während Thomas Wagner den Kommentar übernimmt und Fabian Klos als Experte fungiert.
Beim Abo unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: Für MagentaTV-Kunden fallen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich an. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.
|Spiel
|Viktoria Köln - Erzgebirge Aue
|Wettbewerb
|3. Liga, 24. Spieltag
|Datum
|Freitag, 13. Februar 2026
|Uhrzeit
|19.00 Uhr
|Ort
|Sportpark Hohenberg (Köln)
Anstoßzeit Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue
Ort und Zeit des Spiels.
Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen
News über Viktoria Köln
Viktoria Köln nahm in den ersten drei Runden drei von neun möglichen Punkten mit.Denn zwischen einem 0:2 bei Schweinfurt und einem 1:3 gegen Waldhof Mannheim gab es ein 2:0 gegen Saarbrücken. Am Samstag folgte eine Nullnummer in Regensburg.
News über Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue wartet nach wie vor auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Dieses begann für die Lila-Weißen mit einem 1:2 in Rostock, einem 0:3 gegen Ulm sowie einem 1:3 beim TSV Havelse. Am Samstag folgte beim Debüt von Trainer Christoph Dabrowski eine Nullnummer gegen Saarbrücken.
Form
Bilanz direkte Duelle
Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.
Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links
- Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue: Vorschau und LIVE TICKER
- Offizielle Homepage von Viktoria Köln
- Offizielle Homepage des FC Erzgebirge Aue
- Fußball heute im TV und LIVE STREAM: Alle Spiele