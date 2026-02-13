In der 3. Liga findet am Freitag (13. Februar) das Spiel zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue statt. Dieses steigt im Sportpark Hohenberg. Und der Anstoß in der Domstadt erfolgt um 19.00 Uhr.

Nach jeweils 23 Drittliga-Auftritten halten Viktoria Köln und Erzgebirge Aue bei 31 und 23 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Erzgebirge Aue läuft live bei MagentaSport. Um 18.30 Uhr beginnt die Übertragung, moderiert von Christian Straßburger, während Thomas Wagner den Kommentar übernimmt und Fabian Klos als Experte fungiert.

Beim Abo unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: Für MagentaTV-Kunden fallen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich an. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel Viktoria Köln - Erzgebirge Aue Wettbewerb 3. Liga, 24. Spieltag Datum Freitag, 13. Februar 2026 Uhrzeit 19.00 Uhr Ort Sportpark Hohenberg (Köln)

Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

Viktoria Koeln 1904 vs Erzgebirge Aue Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Wilhelm Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Dabrowski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Viktoria Köln

Viktoria Köln nahm in den ersten drei Runden drei von neun möglichen Punkten mit.Denn zwischen einem 0:2 bei Schweinfurt und einem 1:3 gegen Waldhof Mannheim gab es ein 2:0 gegen Saarbrücken. Am Samstag folgte eine Nullnummer in Regensburg.

News über Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue wartet nach wie vor auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Dieses begann für die Lila-Weißen mit einem 1:2 in Rostock, einem 0:3 gegen Ulm sowie einem 1:3 beim TSV Havelse. Am Samstag folgte beim Debüt von Trainer Christoph Dabrowski eine Nullnummer gegen Saarbrücken.

Form

Bilanz direkte Duelle

Viktoria Köln vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

