Viktoria Köln vs. FC Bayern München live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER - 0:2

In der 1. Runde im DFB-Pokal will Drittligist Viktoria Köln gegen Bayern heute die Sensation schaffen. Hier gibt's den LIVE-TICKER.

Gelingt dem krassen Außenseiter aus der 3. Liga die Sensation? Oder wird der Rekordmeister seiner haushohen Favoritenstellung gerecht? Antworten auf diese Fragen gibt es heute Abend ab 20.46 Uhr, wenn Viktoria Köln und der FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinandertreffen.

Warum das Spiel erst am heutigen Mittwoch stattfindet, wenn fast alle restlichen Spiele der ersten Pokalrunde doch schon Ende Juli bzw. Anfang August ausgetragen wurden? Das liegt daran, dass Bayern und Leipzig Ende Juli um den Supercup spielten und daher logischerweise nicht zeitgleich im Pokal ran konnten.

An dieser Stelle verpasst Ihr jedenfalls keine wichtige Aktion aus Köln heute Abend, denn hier gibt es das Duell der Viktoria mit dem FC Bayern im LIVE-TICKER.

Viktoria Köln vs. FC Bayern München heute live im TICKER: Das Spiel im Überblick

Viktoria Köln vs. FC Bayern im LIVE-TICKER Anstoß: Mittwoch, 20.46 Uhr Tore 0:1 Gravenberch (35.), 0:2 Tel (45.+1) Aufstellung Viktoria Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, May - Saghiri, Sontheimer, Fritz - Risse, Handle, Meißner Aufstellung Bayern Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Hernandez, Stanisic - Kimmich, Gravenberch - Gnabry, Müller, Mane - Tel Gelbe Karten

HALBZEIT | Viktoria Köln vs. FC Bayern heute live im TICKER | Pausenstand: 0:2

45.+1 | Bayern stellt die Weichen. Tel steckt links durch zu Gravenberch, bekommt die Kugel am Strafraum wieder und zieht nach innen. Und dann zirkelt der 17-Jährige den Ball gefühlvoll ins lange Eck. Selbst Voll ist da chancenlos.

45.+1 | TOOOOOOOOOOOOOR für Bayern! Tel trifft zum 0:2

44. Minute | Die Viktoria steht mal etwas höher - mit der letzten Kette beim Strafraumeingang - da chippt Kimmich den Ball rechts in die Tiefe. Gnabry eilt der Murmel hinterher, kommt aber um Haaresbreite nicht ran. Er stand aber ohnehin im Abseits.

44. Minute | Problem aus Sicht der Kölner: Seit dem Treffer spielt NUR noch der FCB. Also nicht einmal der Hauch von Entlastung. Das kostet natürlich Körner.

41. Minute | Freistoß für die Bayern, rund 25 Meter zentral vor der Box. Alle am sortieren, sowohl in Rot als auch in Weiß. Nur Kimmich hat schon eine Idee, chippt den Ball aus dem Fußgelenk links in die Box. Mane startet eine Sekunde zu spät. Abstoß Viktoria.

38. Minute | Kurze Schrecksekunde für die Viktoria, Greger liegt am Boden. Bei einem Zweikampf mit Müller war er unglücklich gefallen, muss kurz behandelt werden. Doch wenig später kann der Viktoria-Verteidiger weitermachen.

35. Minute | Spät. Reichlich spät. Und Glück war auch dabei. Kimmich leitet im Zentrum ein, Gnabry legt direkt ab für Müller, der Tel rechts in die Box schicken will. May geht dazwischen und lenkt das Leder unfreiwillig zu Gravenberch, der zentral im Strafraum unbedrängt schießen kann und das Leder trocken ins linke untere Eck versenkt. Voll ist machtlos.

35. Minute | TOOOOOOOOOOOOR für Bayern! Gravenberch trifft zum 0:1

34. Minute | Freistoß für Bayern, 22 Meter zentral. Kimmich hoch über die Mauer und aufs rechte Eck, Voll fliegt erfolgreich.

32. Minute | Mane dribbelt im Strafraum quer, lässt zwei Gegner stehen, scheitert am dritten und will einen Strafstoß. Aber Siebert spielt erst den Ball und dann den Gegner. Sieht auch Referee Jöllenbeck so.

30. Minute | Aus der Distanz gehts aber. Gravenberch mit einem Hammer aus der zweiten Reihe, Voll wehrt ab. Bayern bleibt in Ballbesitz, Gnabry rechts in der Box, er legt in den Rückraum auf Kimmich, der es wuchtig auf die linke Ecke probiert. Voll fliegt fabelhaft. Starke Parade.

28. Minute | Etwas merkwürdig, das Ganze. Woran liegts? An den sieben Wechseln? An der couragierten Viktoria? Oder doch an uninspirierten Bayern, die vielleicht sogar etwas überrascht sind ob der mutigen Hausherren? Vermutlich ein wenig von allem.

25. Minute | Kimmichs Ecke von links findet am ersten Fünfereck Müller, der allerdings deutlich drüberköpft.

24. Minute | Wer dachte, die Bayern rollen über den Drittligisten hinweg, sieht sich arg getäuscht. Im Gegenteil: Viktoria lässt kaum etwas zu, agiert sehr konzentriert.

21. Minute | Tor für die Viktoria? Handle dribbelt links an, spielt einen Doppelpass mit Sontheimer und gemeinsam lassen die Kölner die bayerische Defensive sehr alt aussehen. Danach vollstreckt Handle aus kurzer Distanz überlegt ins lange Eck - doch die Fahne geht hoch! Handle stand einen knappen Meter im Abseits.

20. Minute | Und weiter: Chippball Kimmich rechts in die Box zu Gnabry, der aber keinen Druck hinter seinen Schuss bekommt.

19. Minute | Parade Nummer drei von Voll. Tel dribbelt von links nach innen, lässt Saghiri mit einem Übersteiger ins Leere laufen. Dann der Schuss aufs rechte Eck, Voll fliegt und pariert.

16. Minute | Wer hätte gedacht, dass der erste Bayern-Schuss erst nach 16 Minute fällt? Tels Versuch von der Strafraumkante hat Schwung, kommt aber nicht platziert genug. Voll ist da. Wenig später erneut der FCB im Vorwärtsgang, Müllers Flachschuss hat aber dieselben Probleme wie Tels Abschluss. Leichte Beute für Voll.

15. Minute | Jetzt taucht Bayern erstmals in der Box auf. Kimmich verlagert nach rechts zu Mazraoui, der sich etwas glücklich durchsetzt und Müller mitnimmt. Der gibt erneut zurück zu Mazraoui, der dann allerdings abgekocht wird. Gut verteidigt von Greger.

13. Minute | Die Viktoria holt die erste Ecke raus! Der Schuss aus der zweiten Reihe von Handle wird geblockt. Risses anschließende Hereingabe fängt Kimmich am ersten Pfosten mühelos ab.

12. Minute | Das liegt wohl auch an den sieben Wechseln, die Nagelsmann vorgenommen hat. Bei aller Klasse - das muss sich wohl erst noch finden. Was Passtempo und Spielfluss angeht, ist nämlich noch Luft nach oben.

10. Minute | Zehn Minuten durch und die Bayern waren noch nicht im gegnerischen Strafraum. In manchen Bundesliga-Spielen ist das ne Schlagzeile wert. Erster Teilerfolg für die Viktoria.

8. Minute | Fast die erste Chance - für die Viktoria! De Ligt im Aufbau etwas schläfrig, mit dem Pass nach außen kann der bedrängte Gnabry nichts anfangen. So erobert Sontheimer die Kugel, will zu Meißner durchstecken, doch der kommt knapp nicht ran. Ulreich drischt die Kugel raus.

6. Minute | Auch auffällig: Die Fünferkette im Mittelfeld ist nicht starr, hin und wieder unterstützt einer der Mittelfeldmänner Meißner beim Anlaufen. Damit die Bayern nicht völlig seelenruhig aufbauen können.

5. Minute | Auf dem Papier will uns Viktoria-Coach ein 4-3-3 unterjubeln, aber das ist eher ein 4-5-1. Meißner vorne drin, dahinter viele Beine auf möglichst wenig Wiese. So solls klappen, sagt Janßen.

3. Minute | Die ersten drei Minuten hat die Viktoria schon mal überstanden. Und mehr noch: Das sieht zu Beginn aus wie Bundesliga. Bayern hat den Ball, ja, aber zwischendurch verbucht die Viktoria sogar eine erste Ballbesitzphase.

1. Minute | Und los geht's, das Spiel läuft!

Vor Beginn | Die Partie beginnt eine Minute später als üblich. Zur Erinnerung: Mit dieser Aktion am Auftaktspieltag will der DFB auf Umwelt- und Klimathemen aufmerksam machen. In dieser Minute schallen Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz durchs Stadion.

Vor Beginn | Auf dem Rasen darf die Viktoria kaum Geschenke der Bayern erwarten, dafür gab es schon im Vorfeld ein besonderes: Der Rekordmeister schenkt dem Drittligist 50 Prozent seiner Zuschauer-Einnahmen. "Viele Vereine haben unter den Folgen der Pandemie zu leiden, und der FC Bayern ist seit jeher dafür bekannt, notleidende Klubs zu unterstützen", sagte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer. Eine "großartige Geste" nannte das Viktoria-Geschäftsführer Eric Bock.

Vor Beginn | Heute bewegen sich die Chancen auf eine Überraschung wohl im Promille-Bereich. Zu groß scheint der Klassenunterschied zwischen dem Serienmeister aus München und dem Drittligist aus Köln. In der Vorsaison schrammte Viktoria am Abstieg vorbei, aktuell liegt die Elf von Trainer Janßen auf Platz 8. Immerhin die Generalprobe ist gelungen: Das 1:1 bei Spitzenreiter 1860 München taugt als Mutmacher.

Vor Beginn | Sein Gegenüber, Viktorias Cheftrainer Olaf Janßen, hat die Bayern schon mal geschlagen. Im Oktober 1990 gewann er als Spieler des 1. FC Köln in der Bundesliga mit 4:0 gegen den Rekordmeister, traf sogar doppelt. In Minute 80 ging Janßen unter großem Applaus vom Feld - und wurde ersetzt durch Franz Wunderlich, den heutigen Sportvorstand von Viktoria Köln.

Vor Beginn | Trotz einiger Rochaden (siehe unten) werden die Bayern wohl ein Offensivfeuerwerk zünden, so viel scheint klar. Schließlich soll die Schmach aus der Vorsaison kaschiert werden, als man in Runde zwei gegen Gladbach, diesmal die ganze Mannschaft, mit 0:5 verlor. Es war der erste Tiefschlag für Julian Nagelsmann, der auf die Frage nach den Pokalambitionen in diesem Jahr irgendwie eine Antwort finden musste: "Ich kann ja schlecht sagen, wir wollen Zweiter werden."

Vor Beginn | Wäre da nicht der übermächtige Gegner. David gegen Goliath ist kein passender Vergleich, angesichts der bajuwarischen Mega-Dominanz, der auch Lewandowskis Abgang keinen Abbruch tat. Im Gegenteil: Im zweiten Jahr unter Nagelsmann wirkt der Rekordmeister eingespielter und variabler. Nur mit dem Toreschießen haperte es zuletzt, als Gladbach, oder besser Yann Sommer, in München einen Punkt entführen konnte.

Vor Beginn | Gestern wurde David von Goliath überrollt, aber da gabs auch einen Verstoß gegen die Erstrunden-AGB. Der Underdog tauscht sein Heimrecht (normalerweise) nicht. Kein Wunder also, dass Regionalligist Ottensen in Leipzig unterging. Da müssen sich die Kicker von Viktoria Köln keine Sorgen machen, sie dürfen in ihrer Heimatstadt bleiben und im Stadion des großen Effzeh an der Sensation schnuppern.

Vor Beginn | Julian Nagelsmann rotiert erstmals in dieser Saison im größeren Stil und nimmt gleich sieben Wechsel vor. Die Neuzugänge Mazraoui, de Ligt (Abwehr), Gravenberch (Mittelfeld) und Tel (Angriff) dürfen von Beginn an ran. Ebenso Youngster Stanisic als Linksverteidiger, Gnabry auf dem linken Flügel und Ulreich im Tor. Dafür rücken Davies, Upamecano, Coman, Sabitzer, Sane und Neuer auf die Bank. Pavard steht nicht im Kader.

Vor Beginn | So beginnt der FC Bayern München (4-2-2-2): Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Hernandez, Stanisic - Kimmich, Gravenberch - Müller, Gnabry - Mane, Tel.

Vor Beginn | Viktoria Köln holte zuletzt in der 3. Liga einen Punkt gegen Spitzenreiter 1860 München (1:1). Im Vergleich dazu nimmt Trainer Olaf Janßen nur einen Wechsel vor: Fritz beginnt im Mittelfeld, Stehle weicht auf die Bank.

Vor Beginn | Die Startformation von Viktoria Köln (4-3-3): Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, May - Saghiri, Fritz, Sontheimer - Risse, Meißner, Handle.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung der 1. Runde zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München.

FC Bayern bei Viktoria Köln heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Viktoria Köln:

Voll - Koronkiewicz, Siebert, Greger, May - Saghiri, Sontheimer, Fritz - Risse, Handle, Meißner

Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Hernandez, Stanisic - Kimmich, Gravenberch - Gnabry, Müller, Mane - Tel

Viktoria Köln vs. FC Bayern im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Viktoria Köln und der FC Bayern München trafen zuvor einmal im Profifußball aufeinander, in der zweiten DFB-Pokalrunde 1979 schlugen die Bayern die Kölner im Sportpark Höhenberg mit 3-1 (Tore: K.H. Rummenigge, D. Hoeneß und Dremmler). Der damalige SC Viktoria Köln ging 2010 insolvent, wobei der aktuelle FC Viktoria Köln an gleichem Ort als Nachfolgeverein gegründet wurde.

Viktoria Köln gewann 2021/22 durch einen 2-0-Finalsieg gegen Stadtrivale Fortuna Köln den Mittelrheinpokal und steht in der zweiten Saison in Serie und zum insgesamt 16. Mal in der ersten DFB-Pokalrunde. Die zweite Runde erreichten die Kölner letztmals 2015 durch einen 2-1-Sieg gegen Union Berlin, ihre beste Pokalsaison erlebte die Viktoria 1974/75, als sie erst im Achtelfinale am damals zweitklassigen BVB scheiterte.

Der FC Viktoria Köln verlor sieben seiner acht DFB-Pokalduelle gegen Bundesligisten zuletzt in der Vorsaison mit 2-3 n.V. gegen die TSG Hoffenheim. Die Ausnahme bildet gleich das erste Pokal-Spiel gegen einen BL-Team, das die Kölner 1974/75 in der dritten Runde mit 2-1 auswärts bei Eintracht Braunschweig gewannen.

In seinen letzten 25 Pokalduellen gegen dritt- oder tieferklassige Teams setzte sich der FC Bayern München immer durch. Letztmals gescheitert sind die Münchner in einem solchen Duell in der zweiten Runde 2000/01 am damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg (1-1 n.V. 2-4 i.E.).

Der FC Bayern München erreicht in jeder der vorrangegangenen 26 Spielzeiten im DFB-Pokal mindestens die zweite Runde, das ist neuer Rekord im Wettbewerb. Nach der ersten Runde musste der Rekordmeister letztmals 1994/95 nach einem 0-1 gegen die TSG Vestenbergsgreuth die Segel streichen.

Der FC Bayern München schied in den vergangenen beiden Spielzeiten im DFB-Pokal jeweils in der zweiten Runde aus, vor dieser Negativserie war letztmals 2000/01 so früh für den FCB Endstation, in zwei Saisons in Folge letztmals 1994/95 (1. Runde) und 1995/96 (2. Runde).

In der ersten DFB-Pokalrunde der Vorsaison gewann der FC Bayern München mit 12-0 beim fünftklassigen Bremer SV – der zweithöchste FCB-Sieg im Profifußball (16-1 gegen den DJK Waldberg im Pokal 1997). In der zweiten Runde unterlagen die Bayern dann mit 0-5 bei Borussia Mönchengladbach – die höchste FCB-Pflichtspielpleite seit 1978 und einem 1-7 in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf.

In der Vorsaison gab der FC Bayern München im DFB-Pokal 10 Torschüsse nach hohen Ballgewinnen ab und erzielte vier Tore aus solchen, beides waren alleinige Bestwerte. Allerdings stammten all diese Torschüsse und Tore vom 12-0-Erstrundensieg über den Bremer SV.

Viktoria Kölns Simon Handle war an beiden Pokaltoren der Kölner in der Vorsaison direkt beteiligt (1 Tor, 1 Vorlage), mit sechs Toren war er zudem Viktorias zweitbeste Torschütze in der vergangenen Drittligasaison. Bester Vorbereiter war Kapitän Marcel Risse (7 Assists), der in der Bundesliga 11-mal gegen den FC Bayern antrat, dabei mehr BL-Pleiten kassierte als gegen jeden anderen Klub (9) und sieglos blieb (2U).

Bayern Münchens Eric Choupo-Moting war mit sieben Torbeteiligungen (4 Tore, 3 Vorlagen) der Topscorer der vergangenen DFB-Pokalsaison. Alle sieben Torbeteiligungen sammelte er beim 12-0-Erstrundensieg beim Bremer SV, seit Beginn det. Datenerfassung (2008/09) gelangen keinem anderen Spieler so viele Scorerpunkte in einem Pokalspiel.

Viktoria Köln gegen Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Viktoria Köln vs. FC Bayern heute ... TV / STREAM / TICKER live im Free-TV ARD live im Pay-TV Sky im LIVE-STREAM kostenlos ard.de im LIVE-STREAM mit Abo Sky Go / WOW im LIVE-TICKER GOAL

In der 1. Runde im DFB-Pokal treffen am Mittwoch Viktoria Köln und der FC Bayern München aufeinander.

FC Bayern München bei Viktoria Köln im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum DFB-Pokal heute

Nationalspieler Leon Goretzka steht bei Bayern München vor seinem ersehnten Comeback. Der 27-Jährige soll im DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD und Sky) bei Drittligist Viktoria Köln nach wochenlanger Pause wegen einer Knieverletzung zu einem ersten Einsatz kommen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting-Moting wird aller Voraussicht nach seinen Saisoneinstand feiern.

"Bei Leon und Choupo sieht es so aus, dass ich ihnen gerne Rhythmus geben würde, sie aber sicher nicht von Beginn an spielen werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag. Goretzka hatte sich Mitte Juli einer Knie-OP unterziehen müssen. Choupo-Moting war wegen einer Nierenstein-Operation länger ausgefallen.

"Für den Kopf war es nicht leicht, sich mitten in der Vorbereitung eigentlich ohne Schmerzen operieren zu lassen", sagte Goretzka. Die Reha sei aber "wie man sie sich wünscht und vorstellt" verlaufen. "Jetzt fühle ich mich frei und die Saison kann für mich losgehen. Ich bin bereit."

Nagelsmann kündigte für die Erstrunden-Partie in Köln einige Wechsel an. "Fünf Stück könnten es werden. Es wird sicher auch den einen oder anderen Etablierten treffen, der eine Pause bekommen wird und nicht im Kader ist", sagte er. Er schloss allerdings Thomas Müller und Joshua Kimmich von der Rotation aus.

Mit Blick auf die englischen Wochen müsse jeder Spieler im Kader "Rhythmus bekommen", so Nagelsmann weiter. Als Kandidaten für die Startelf gelten Matthijs de Ligt, Josip Stanisic, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. Jamal Musiala wird dagegen erneut von der Bank kommen. Der Jungstar sei "noch nicht bei 100 Prozent", sagte Nagelsmann: "Ansonsten sind grundsätzlich alle fit."

Viktoria Köln vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER: Das Pokalspiel im Überblick

Partie: Viktoria Köln - FC Bayern München

Viktoria Köln - FC Bayern München Anpfiff: Mittwoch, 31. August, 20.46 Uhr

Mittwoch, 31. August, 20.46 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Viktoria Köln vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER: Der Drittligist hofft auf das Wunder

Bernhard Ochmann sieht sie noch genau vor sich, die verdutzten Gesichter von Rummenigge, von Breitner, von Hoeneß. "Das Ding habe ich voll getroffen, die Jungs waren chancenlos! Das werde ich nie vergessen", sagt der frühere Stürmer von Viktoria Köln - der einzige Torschütze der Vereinsgeschichte gegen Bayern München.

1979 war das, ein 1:3 in der 2. DFB-Pokal-Runde - 43 Jahre später rüstet sich der Drittligist euphorisch für sein Spiel des Jahrhunderts. Die Telefone glühen, die Geschäftsstelle wurde geradezu überrannt: Das RheinEnergie-Stadion des großen Nachbarn 1. FC Köln wird am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD und Sky) ausverkauft sein.

"Es ist das größte Spiel der Vereinsgeschichte gegen eine der besten Mannschaften der Welt", sagt Sportvorstand Franz Wunderlich. Eine Rekordeinnahme ist auch garantiert: Der FC Bayern überlässt Viktoria die Hälfte seines Anteils an den Zuschauereinnahmen.

Mit Bernhard Ochmann als flinkem Linksaußen war das alles noch zwei Nummern kleiner. In den Sportpark Höhenberg, erzählt er im SID-Gespräch, kamen 9200 Zuschauer. Sein 1:2 in der 62. Minute, ein satter Schuss aus zwölf Metern, war ebenso schön wie schmerzhaft: "Paul Breitner hat mich an der Außenlinie zur Strafe mächtig auf die Aschenbahn fliegen lassen."

Nun kommen sie wieder, die Super-Bayern. Nicht mit Rummenigge, Hoeneß, Augenthaler, sondern mit Neuer, Müller und Mane. "Keiner von denen verdient unter acht Millionen Euro", sagt Ochmann (70) lachend: "Fünf Stück werden die mindestens machen, denke ich. Aber ich wünsche Viktoria viel Glück."

Den "Papst in der Tasche", wie Franz Wunderlich es im SID-Interview nennt, kann der Drittligist gut gebrauchen: "Für fast alle ist es das Spiel ihres Lebens, wer sich darauf nicht freut, dem kann keiner helfen. Die Bayern, das ausverkaufte Stadion, da gibt es keine Steigerung."

Die einzige Chance, sich gut aus der Affäre zu ziehen, liege in der Unmöglichkeit der Aufgabe. Eines von einhundert Spielen sei vielleicht zu gewinnen. Viktoria-Trainer Olaf Janßen kam mit einer ernüchternden Erkenntnis von der Gegnerbeobachtung in Bochum: Der VfL sei es nicht so schlecht angegangen. Beim 0:7.

Dass die Bayern nach ihrer Vorjahresblamage bei Borussia Mönchengladbach (0:5 in der 2. Runde) ausgesprochen pokalheiß sind, verkompliziert die Lage. Aber: Weinheim, Vestenbergsgreuth, Magdeburg oder Kiel haben gezeigt, dass die Bayern auch mit deutlich unterlegenen Mitteln aus dem Pokal zu schubsen sind. Im Vergleich mit ihrer Meister-Serie gingen in den vergangenen zehn Jahren nur schmale fünf Pokalsiege an München.

Bernhard Ochmann wird diesmal nicht im Stadion sein. "Ich würde gerne hingehen, aber es ist ja ausverkauft", sagt er. "Ich genieße das vorm Fernseher." Er muss ja sehen, ob einer "dat Dingen" voll trifft. (SID)