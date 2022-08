Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf Viktoria Köln. Warum die Partie erst jetzt stattfindet, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwochabend (31. August 2022) trifft der FC Bayern München im DFB-Pokal auf Viktoria Köln. Die Partie wird um 20:45 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

Beide Teams trafen noch nie in einem Pflichtspiel aufeinander. In der letzten Saison gab es für den FC Bayern eine blamable 0:5-Niederlage in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. Das soll dieses Mal natürlich nicht passieren, erst einmal müssen die Bayern jetzt aber die Pflichtaufgabe Viktoria Köln lösen. Ob ihnen das gelingt, oder ob die Kölner für eine Pokalsensation sorgen, erfahren wir dann ab 20:45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Ansetzung der Partie zwischen Bayern und Viktoria Köln.

DFB-Pokal: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Viktoria Köln vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal / 1. Runde Anpfiff 31. August - 20:45 Uhr Spielort Rhen-Energie-Stadion (Köln)

DFB-Pokal: Warum spielt der FC Bayern erst heute?

Die ersten Partien des DFB-Pokals wurden bereits vor Wochen gespielt. Wieso also muss der FC Bayern erst jetzt bei Viktoria Köln ran? Die Antwort darauf liefert das Supercup-Duell zwischen Bayern und Leipzig. Hier treffen immer der aktuelle Meister und der Pokalsieger der abgelaufenen Saison aufeinander.

Dieses Duell fand am 30. Juli 2022 statt. Die Bayern gewannen dabei übrigens 5:3 gegen den RB Leipzig. Da sich diese Pflichtspielbegegnung allerdings mit den Ansetzungen der ersten Runde des DFB-Pokals überschnitt, wurden sowohl die Partien des FC Bayern als auch von RB Leipzig nach hinten verschoben. Daher absolviert der FC Bayern erst jetzt seine erste Partie des diesjährigen DFB-Pokals.

DFB-Pokal: Wo wird die Partie übertragen?

Wenn Ihr das Spiel zwischen Bayern und Viktoria Köln übrigens im TV verfolgen wollt, könnt Ihr entweder auf die Free-TV-Übertragung der ARD zurückgreifen oder die Begegnung bei Sky verfolgen.

Beide Anbieter bieten Euch übrigens auch unterschiedliche Möglichkeiten an, die Partie per LIVE-STREAM zu sehen. Die Version der ARD ist dabei allerdings die einzige kostenlose Option.

