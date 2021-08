Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 2:0

Viktoria Berlin empfängt in der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER

Viktoria Berlin - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0) Tore 1:0 Jopek (3.), 2:0 Cigerci (45.) Aufstellung Berlin 13 Krahl - 16 Kapp, 30 Menz, 4 Lewald - 29 Pinckert, 25 Jopek, 8 Theisen, 22 Yannis Becker - 10 Küc - 14 Cigerci, 11 Falcao Aufstellung K'lautern 40 Raab - 23 Hercher, 2 Tomiak, 3 Senger, 21 Zuck - 24 Götze, 16 Niehues (46. Sessa) - 8 Zimmer, 28 Wunderlich, 11 Redondo - 19 Hanslik (46. Kiprit) Gelbe Karten Zuck (21.), Jopek (26.)

47. | Außennetz! Die Gäste tauchen kurz nach Wiederanpfiff im Strafraum der Gastgeber auf. Zuck scheitert erst an Viktoria-Schlussmann Krahl und wenig später aus spitzem Winkel am Außennetz.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL | Sessa für Niehues (46.)

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL | Kiprit für Hanslik (46.)

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Viktoria Berlin führt zur Halbzeit mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bereits in der dritten Spielminute gingen die Gastgeber durch Jopek infolge eines Eckballs früh mit 1:0 in Führung. Auf der Gegenseite verfehlte Kleinsorge das Tor in der achten Minute aus etwas spitzem Winkel um ein Stück. Über die meisten Phasen im ersten Abschnitt besaß der FCK mehr Spielanteile, die Gäste setzten in Form von Kontern und sehr vertikal vorgetragenen Angriffen aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. Die wohl beste Chance der Gäste vergab besaß Hercher in der 40. Spielminute, der mit seinem zu unplatzierten Abschluss aus relativ spitzem Winkel an Viktoria-Keeper Krahl scheiterte. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts verlor Götze auf der letzten Linie den Ball an Ci?erci, der im Anschluss das 2:0 erzielte. Die Roten Teufel haben so in der zweiten Hälfte nun ein noch dickeres Brett zu bohren, wollen sie heute noch etwas Zählbares auf die Heimfahrt mitnehmen.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Halbzeit

45. | Kurz darauf ist Halbzeit. Viktoria führt zur Pause mit 2:0 gegen Lautern.

Halbzeit in Berlin. Zur Pause führt die Viktoria knapp mit 2:0. #Betze #BLNFCK pic.twitter.com/Cplkgcjh2t — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 15, 2021

Tooor für FC Viktoria 1889 Berlin, 2:0 durch Tolcay Cigerci

45. | Viktoria erhöht kurz vor dem Halbzeitpfiff! Götze verliert auf der letzten Linie den Ball an Cigerci, der stark presst. Cigerci läuft in der Folge alleine mit Ball am Fuß auf das FCK-Gehäuse zu und versenkt das Leder links unten im Eck.

45. | Zwei Minuten werden nachgespielt.

44. | Lewald klärt! Zimmer hat auf der rechte Seite mal viel Platz und zieht in Richtung Strafraum. Der Querpass des FCK-Kapitäns findet dann aber keinen seiner Mitspieler, weil Lewald noch gerade so zur Stelle ist.

40. | Nun zeigen sich die Roten Teufel aber mal wieder gefährlich in der Offensive! Erst setzt sich Hercher rechts im Strafraum clever durch, scheitert dann aus relativ spitzem Winkel und eher unplatziertem Abschluss aber an Viktoria-Keeper Krahl. Die Kugel landet in der Folge bei Götze, der an den Strafraum zurücklegt. Kurz danach kommt Wunderlich an das Spielgerät, der es mit dem ersten Kontakt mit einem Schlenzer probiert es - der Ball fliegt knapp über die Querlatte.

38. | Die Gäste-Defensive präsentiert sich bislang alles andere als sattelfest. Nun kombinieren sich die Berliner halbrechts in den Sechzehnmeterraum der Pfälzer, Falcao verzieht dann aus ordentlicher Schussposition aus 13 Metern allerdings deutlich.

35. | Nach einem fragwürdigen Freistoßpfiff im Mittelfeld führt der fällige Standard in der Folge zu einem langen Ball in den FCK-Strafraum, der den am zweiten Pfosten freistehenden Cigerci erreicht. Diesem verspringt allerdings der Ball, sonst wäre das Gehäuse der Gäste womöglich gehörig in Gefahr geraten.

33. | Der FCK ist in den meisten Phasen des ersten Abschnitts bisher leicht tonangebend, die Gastgeber setzen aber immer wieder Nadelstiche, indem sie nach Ballgewinn schnell umschalten.

29. | Durch einige Foulspiele und Unterbrechungen ist das Spielgeschehen derzeit relativ zerfahren. Die Viktoria fährt einen Konter über Küc, der es am Schluss aus spitzem Winkel und vollem Lauf selbst per Linksschuss probiert. Der Abschluss verfehlt den FCK-Kasten deutlich.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

26. | Szene wehtut, auf der letzten Linie Zimmer zu Fall. Der Referee zeigt Jopek, für den es anscheinend zumindest vorerst weitergeht, die Gelbe Karte.

22. | Theisen hat sich bei dieser Szene wehgetan und wird aktuell auf dem Feld behandelt.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

21. | Zuck kommt im Mittelfeld gegen Theisen zu spät - Schiedsrichter Oldhafer zieht zu Recht die Gelbe Karte.

18. | Die Partie verläuft in der Anfangsphase sehr unterhaltsam. Beide Teams haben ihre Spielanteile.

15. | Nicht ungefährlich! Ein langer Ball findet Tolcay Cigerci, der in der Folge halbrechts am Strafraum im Eins-gegen-Eins Marvin Senger aussteigen lässt. Der Spieler der Viktoria schließt ab, Matheo Raab im FCK-Tor kann den nicht ausreichend platzierten Abschluss fangen.

8. | Kleinsorge! Der Offensivakteur der Gäste läuft halblinks in den Viktoria-Strafraum ein und wird von Zuck von links bedient. Kleinsorges folgender Ball verfehlt das lange Toreck um zwei Meter. Womöglich war dieser Ball auch nicht als Abschluss, sondern als Zuspiel auf den zweiten Pfosten gedacht.

5. | Die Gäste präsentierten sich beim Gegentor schlafmützig und sind durch den Rückstand nun natürlich erst recht gefordert.

Tooor für FC Viktoria 1889 Berlin, 1:0 durch Björn Jopek

3. | Die Hausherren gehen früh in Führung! Infolge der fälligen Ecke von der rechten Seite wird Jopek von der Strafraumgrenze halbrechts im Strafraum angespielt. Der Mittelfeldmann tankt sich im Getümmel an mehreren FCK-Akteuren elegant vorbei und versenkt das Leder aus sechs Metern Torentfernung mit dem linken Fuß im kurzen Toreck!

TOOOOOOR in der 3. Minute durch Björn Jopek⚽️💙 — Viktoria Berlin (@ViktoriaBerlin) August 15, 2021

2. | Die Gastgeber fahren einen ersten gefährlichen Vorstoß! Falcao wird von der rechten Seite auf die Reise geschickt und enteilt Götze. Senger kann den Abschluss des Angreifers noch gerade so zur Ecke klären.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 1. Halbzeit

1. | Los geht's

Auf geht's #Betze 💪

In der Startelf gab es eine kurzfristige Änderung: Markus Kleinsorge rückt für den angeschlagenen Kenny Prince Redondo nach. #BLNFCK pic.twitter.com/lr8bXISYAj — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 15, 2021

vor Beginn | Die FCK-Startelf stellt sich im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Mönchengladbach im DFB-Pokal auf zwei Positionen verändert dar. Niehues und Hercher ersetzen Kraus und Klingenburg (beide nicht im Aufgebot).

vor Beginn | Bei der Viktoria ergibt sich gegenüber dem 4:0-Sieg in Braunschweig ein personeller Wechsel: Christopher Theisen ersetzt Tobias Gunte (nicht im Kader).

vor Beginn | Eine gute Leistung rief die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals ab. Nur knapp mussten sich die Pfälzer im heimischen Fritz-Walter-Stadion dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach mit 0:1 geschlagen geben.

vor Beginn | Der 1. FC Kaiserslautern kam dagegen weniger gut aus den Startlöchern. Nachdem die Pfälzer in der letzten Saison nur knapp den Klassenerhalt in der Dritten Liga schafften, haben die Roten Teufel in der laufenden Spielzeit nach zwei Spieltagen lediglich einen Zähler auf dem Konto. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt zuhause gegen Eintracht Braunschweig verlor der FCK am zweiten Spieltag mit 0:1 beim SV Meppen.

vor Beginn | Die Berliner gewannen an Spieltag eins zuhause gegen Viktoria Köln mit 2:1 und ließen im Anschluss, vor der durch den DFB-Pokal bedingten Ligapause, mit einem 4:0-Auswärtserfolg bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig aufhorchen. Tolcay Ci?erci trug sich dabei gleich doppelt (5. Minute, 31. Minute) in die Torschützenliste ein, die weiteren Treffer erzielten Lucas Falcao (65.) und Lukas Pinckert (69.).

vor Beginn | Aufsteiger Viktoria Berlin ist ein Auftakt nach Maß in die Drittliga-Spielzeit geglückt. Nachdem die Viktoria ihr letztes Ligaspiel im Oktober 2020 bestritt und lediglich im Berliner Landespokal im Mai dieses Jahres noch zwei Pflichtspiele absolvierte, gelang der Mannschaft von Trainer Benedetto Muzzicato nun mit sechs eingefahrenen Punkten aus den ersten zwei Partien der perfekte Start in der neuen Spielklasse.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 3. Spieltages der 3. Liga zwischen Viktoria Berlin und dem 1. FC Kaiserslautern.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Berlin:

13 Krahl - 16 Kapp, 30 Menz, 4 Lewald - 29 Pinckert, 25 Jopek, 8 Theisen, 22 Yannis Becker - 10 Küc - 14 Cigerci, 11 Falcao. - Trainer: Muzzicato.

Kaiserslautern setzt auf folgende Aufstellung:

40 Raab - 23 Hercher, 2 Tomiak, 3 Senger, 21 Zuck - 24 Götze, 16 Niehues - 8 Zimmer, 28 Wunderlich, 11 Redondo - 19 Hanslik. - Trainer: Antwerpen.

