Viktoria Berlin empfängt in der 3. Liga heute den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist um 13 Uhr.

Aufsteiger Viktoria Berlin ist perfekt in die neue Saison gestartet. Als einziger der 20 Drittliga-Klubs gewannen die Himmelblauen die ersten beiden Saisonspiele und grüßten damit vor dem Spieltag von der Tabellenspitze. Ganz anders die Pfälzer: Nur ein Punkt steht nach den ersten beiden Partien zu Buche, im DFB-Pokal präsentierte sich Kaiserslautern aber stark und bot Borussia Mönchengladbach einen großen Kampf.

Gelingt den Roten Teufeln nun der erste Saisonsieg? Oder kann Viktoria seine imposante Frühform bestätigen? Bis zu 5000 Fans dürfen im Jahn-Sportpark dabei sein.

Viktoria Berlin bekommt es am 3. Spieltag der 3. Liga mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun. Goal liefert die Infos zum Spiel.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: DIe Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern WETTBEWERB 3. Liga | 3. Spieltag ORT Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Berlin ANSTOSS 13 Uhr (im LIVE-TICKER)

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die heutige Partie dürfte sportlich einiges versprechen. Ihr wollt das Spiel vor dem Fernseher verfolgen? Das ist natürlich möglich. Alle Infos dazu folgen jetzt.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Wie in den Jahren zuvor sind alle Spiele der 3. Liga auch in dieser Saison bei MagentaSport zu sehen. Das Sportangebot der Deutschen Telekom zeigt alle 380 Partien live, einzeln und in der Konferenz. Hinzu kommen auch in dieser Spielzeit regelmäßige Free-TV-Übertragungen in den dritten Programmen der ARD.

Deren Regionalanstalten wie der MDR, der WDR, der SWR, der NDR und noch einige andere zeigen ausgewählte Partien an den Wochenenden, die jedoch meist erst kurzfristig benannt werden. Aber was ist mit Viktoria Berlin gegen den 1. FC aksierslautern? Läuft auch diese Partie im Free-TV? Die Antwort darauf lautet leider: Nein! Dieses Spiel ist exklusiv bei MagentaSport zu sehen. Aber es gibt noch eine Hintertür, die es Euch ermöglicht, das Spiel auch ohne Abonnement zu sehen. Mehr dazu gleich.

Morgen müssen die Roten Teufel bei @ViktoriaBerlin ran - wir haben vor der Abfahrt nach Berlin mit Hendrick Zuck über das bevorstehende Auswärtsspiel gesprochen: https://t.co/6neNSCd8k3 // #Betze #BLNFCK — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 14, 2021

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung bei MagentaSport

MagentaSport startet heute um 12.45 Uhr mit der Übertragung der Partie. Thomas Wagner moderiert die Vor- und Nachberichterstattung zum Spiel, Kommentator der Partie ist Andreas Mann.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: So empfangt Ihr MagentaSport

Auch wenn MagentaSport ein Angebot der Deutschen Telekom ist, so ist ein Vertrag bei dem Anbieter keine Voraussetzung, um das Sportangebot nutzen zu können. Denn MagentaSport ist grundsätzlich für alle Fans buchbar.

Allerdings haben Telekom-Kunden einen finanziellen Vorteil. Denn wer bereits einen Vertrag dort hat, der kann MagentaSport für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo hinzubuchen. Wer keinen Telekom-Vertrag hat, der hat die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Das Monatsabo für MagentaSport kostet 16,95 Euro, das Jahresabo hingegen gibt es bereits zum Monatspreis von 9,95 Euro.

Good News! Der Senat hat unseren Antrag auf Erhöhung der Kapazität gegen @Rote_Teufel stattgegeben! Tickets für bis zu 5.000 Zuschauer:innen nun im Shop!

👇https://t.co/VEJjd1y1jO — Viktoria Berlin (@ViktoriaBerlin) August 11, 2021

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Auf diesen Geräten ist MagentaSport nutzbar

MagentaSport kann nahezu auf allen gängigen Geräten über TV oder LIVE-STREAM empfangen werden. Telekom-Kunden können MagentaSport über das TV-Angebot MagentaTV nutzen, zudem ist die App über TV-Sticks und für viele Smart-TV-Geräte verfügbar. Außerdem kann MagentaSport auf den mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet installiert werden.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Hintertür über OneFootball

Ihr wollt kein Abo abschließen, um die Spiele der 3. Liga zu sehen? Seit dieser Saison gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, um die Partien verfolgen zu können.

Denn die Fußball-Plattform OneFootball hat mit der Deutschen Telekom eine Kooperation abgeschlossen. Ab sofort können die Spiele der 3. Liga einzeln über OneFootball gebucht werden. Jede Partie kostet 2,99 Euro, ein Abo wird dabei nicht abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über Euren Appstore.

Derzeit funktioniert die Bestellung nur über die OneFootball-App für Smartphone oder Tablet, bald soll die Funktion aber auch für die Browserseite verfügbar sein.

Wie müsst Ihr vorgehen? Ihr sucht Euch in der App das entsprechende Spiel heraus, klickt darauf und geht dann auf den Reiter "Stream". Dort kann das Spiel gekauft werden.

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel in Bewegtbildern zu sehen, dem sei der LIVE-TICKER auf unserer Seite ans Herz gelegt. Dort werdet Ihr rasend schnell mit allen wichtigen Szenen versorgt.

Zum LIVE-TICKER

Viktoria Berlin vs. 1. FC Kaiserslautern heute: Die Aufstellungen

Aufstellung Viktoria Berlin: 13 Krahl - 16 Kapp, 30 Menz, 4 Lewald - 29 Pinckert, 25 Jopek, 8 Theisen, 22 Yannis Becker - 10 Küc - 14 Cigerci, 11 Falcao. - Trainer: Muzzicato.

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: 40 Raab - 23 Hercher, 2 Tomiak, 3 Senger, 21 Zuck - 24 Götze, 16 Niehues - 8 Zimmer, 28 Wunderlich, 11 Redondo - 19 Hanslik. - Trainer: Antwerpen.