Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung aus Innsbruck

Teil drei der Vierschanzentournee wird in Innsbruck ausgetragen. Goal erklärt allen Wintersport-Fans, wo das Springen live im TV gezeigt wird.

Innsbruck wird am Freitag (3. Januar) und am Samstag (4. Januar) zum Gastgeber der Vierschanzentournee, wenn das dritte Springen des Wettbewerbs ansteht. Sowohl die Qualifikation am Freitag als auch die Wertungsdurchgänge am Samstag starten um 14 Uhr.

Zwei Tage Zeit hatten die Wintersportler, um sich vom Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zu erholen. Nun steht jedoch das wichtige Springen in Innsbruck an, das schon für die eine oder andere Entscheidung im Turnier sorgen könnte.

Die endgültigen Platzierungen werden schließlich erst am 6. Januar ermittelt. Dann wird der letzte Durchgang der Vierschanzentournee in Bischofshofen ausgetragen.

Ihr wollt die Vierschanzentournee live verfolgen? Dann schaltet den Fernseher ein oder klickt Euch in den LIVE-STREAM! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu.

Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck im Überblick

Qualifikation Freitag, 3. Januar 2020, 14 Uhr Wertungsdurchgänge Samstag, 4. Januar 2020, 14 Uhr Ort Bergiselschanze, Innsbruck Zuschauer 26.000 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt das Springen aus Innsbruck live im TV?

Die Vierschanzentournee lockt jedes Jahr eine Menge Wintersport-Fans an die TV-Bildschirme. Doch wo wird das Event im Fernsehen übertragen? Goal klärt auf.

Vierschanzentournee: Wo wird die Qualifikation aus Innsbruck live gezeigt / übertagen?

Erfahrene Skisprung-Fans werden wissen, dass einen Tag vor den Wertungsdurchgängen noch die Qualifikation ansteht. Wer also am Samstag antreten darf, wird bereits am Freitag entschieden. ZDF und Eurosport übertragen die Qualifikation dabei live. Hier gibt's einen Überblick:

Die Qualifikation am Freitag aus Innsbruck im ZDF:

Start der Übertragung: Freitag, 3. Januar, 13.45 Uhr

Start der Qualifikation: 14 Uhr

Reporter: Stefan Bier

Moderator: Norbert König

Experte: Toni Innauer

Die Qualifikation am Freitag aus Innsbruck auf Eurosport:

Start der Übertragung: Freitag, 3. Januar, 13.45 Uhr

Start der Qualifikation: 14 Uhr

Eurosport ist übrigens nicht nur im Fernsehen verfügbar, auch im Internet könnt Ihr den Eurosport-Channel auf DAZN als LIVE-STREAM abrufen! Details dazu findet Ihr weiter unten.

Die Wertungsdurchgänge aus Innsbruck - wo wird das Springen am Samstag gezeigt / übertragen?

Die Wertungsdurchgänge am Samstag werden für viele Fans das Highlight des ersten Wochenendes in 2020 ausmachen. Selbstverständlich wird das Event auch an diesem Tag live übertragen. ZDF und Eurosport berichten aus Innsbruck. Die Details zu den Übertragungen gibt's hier:

Die Wertungsdurchgänge am Samstag aus Innsbruck im ZDF:

Start der Übertragung: Samstag, 4. Januar 13.45 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 14 Uhr

Reporter: Stefan Bier

Moderator: Norbert König

Experte: Toni Innauer

Die Wertungsdurchgänge am Samstag aus Innsbruck auf Eurosport:

Start der Übertragung: Samstag, 4. Januar, 13.30 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 14 Uhr

Wer das Springen am Samstag unterwegs via LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann auch den Eurosport-Channel auf DAZN abrufen. Im nächsten Absatz findet Ihr alle Infos dazu.

Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee aus Innsbruck im LIVE-STREAM?

In den letzten Jahren hat sich das Internet zum neuen Zuhause von Live-Sport gemausert. Hier läuft inzwischen alles, was im Fernsehen übertragen wird, und noch mehr! Auch die Vierschanzentournee ist im Internet verfügbar. Goal erklärt, wie Ihr den LIVE-STREAM dazu abrufen könnt.

Die Vierschanzentournee aus Innsbruck im LIVE-STREAM via Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen - so geht's

Die meisten Sportinteressierten werden bereits von der Streaming-Plattform DAZN gehört haben, wenn es um Übertragungen im Fußball, American Football oder Basketball ging. Seitdem der Streaming-Dienst auch Kooperationspartner von TV-Sender Eurosport geworden ist, läuft hier auch Wintersport.

Die Vierschanzentournee könnt Ihr somit live und in voller Länge über den Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen. Die Übertragung gleicht dabei der aus dem Fernsehen auf Eurosport. Details zu den Übertragungszeiten findet Ihr oben.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, ehe Ihr Euch entscheiden müsst, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich verlängern oder kostenlos kündigen wollt. Alle weiteren Details zu den Konditionen und zur Anmeldung findet Ihr hier.

Auf DAZN könnt Ihr in diesem Winter übrigens auch alle weiteren Weltcups und Weltmeisterschaften im Wintersport verfolgen. Das komplette DAZN-Programm findet Ihr unter diesem Link.

Das ZDF zeigt / überträgt das Springen aus Innsbruck im LIVE-STREAM

Das ZDF bietet im Internet eine Alternative, um die Vierschanzentournee live im Netz zu verfolgen. Auf www.zdf.de überträgt der öffentlich-rechtliche Sender sein Programm im LIVE-STREAM. Sowohl am Freitag als auch am Samstag könnt Ihr Euch ab 13.45 Uhr reinklicken.

Zahlen müsst Ihr dafür übrigens nichts. Der Stream ist kostenlos über diesen Link verfügbar.

Vierschanzentournee, das Springen in Innsbruck in TV und STREAM: Die Übertragung im Überblick

Die Qualifikation in Innsbruck am 3. Januar 2020 live ... ... TV ... ... im ZDF und auf Eurosport ... LIVE-STREAM ... ... im Eurosport-Channel auf DAZN und auf www.zdf.de