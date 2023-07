"Es gibt keinen besseren Ort als diesen": Bayern-Kandidat Victor Osimhen gibt Hinweis auf seine Zukunft

Einige Topklubs wollen Victor Osimhen, auch Bayern wird mit dem Stürmer in Verbindung gebracht. Bleibt er dennoch bei Napoli?

WAS IST PASSIERT? Der umworbene Stürmerstar Victor Osimhen hat betont, dass er sich einen Verbleib bei der SSC Neapel trotz des großen Interesses an ihm sehr gut vorstellen kann.

WAS WURDE GESAGT? Er sei nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft nun hungrig auf weitere Titel, betonte Osimhen bei Soccernet und führte in Bezug auf seinen aktuellen Verein aus: "Ich kann den Beginn der neuen Saison kaum abwarten. Es gibt keinen besseren Ort als diesen. Ich bin sehr glücklich, dass es die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen. Solche großartigen Dinge mit den Neapolitanern zu erreichen ist etwas, das mir jeden Morgen ein Lächeln auf das Gesicht zaubert."

WAS IST DER HINTERGRUND? Osimhen steht in Neapel noch bis 2025 unter Vertrag, wurde in den vergangenen Wochen mit den größten Klubs der Welt wie Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea oder auch Bayern München in Verbindung gebracht.

Napoli will den 24-jährigen Nigerianer mit einem neuen, bis 2027 datierten Kontrakt ausstatten. Zudem würden die Italiener ihren Torjäger offenbar nicht für weniger als 150 Millionen Euro ziehen lassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen war 2020 für 75 Millionen Euro vom OSC Lille nach Neapel gewechselt.

Vergangene Saison hatte er mit 26 Serie-A-Toren maßgeblichen Anteil daran, dass die SSC erstmals nach 33 Jahren wieder den Scudetto gewinnen konnte.