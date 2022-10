VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live: Die Bundesliga der Frauen im LIVE-TICKER - 1:0

Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg heute den FC Bayern München. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

In der Frauen-Bundesliga kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen den Spitzenklubs VfL Wolfsburg und FC Bayern München. Das Spiel gibt es hier im LIVE-TICKER.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München 1:0 Tore 1:0 Pajor (41.) Aufstellung Wolfsburg Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Lattwein, Oberdorf - Huth, Popp, Roord - Pajor Aufstellung Bayern Grohs - Rall, Viggósdóttir, Tainara, Simon - Zadrazil, Stanway - Dallmann, Magull, Bühl - Schüller Gelbe Karten Stanway (33.)

48' | Dicke Chance zum Ausgleich für die Bayern! Rall flankt von rechts in die Mitte, wo Schüller den Ball volley nimmt. Doch die Stürmerin zielt knapp drüber.

46' | Das Spiel läuft wieder.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Wolfsburg kam schwer in die Partie, übernahm aber mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Kontrolle. Große Chancen blieben aber lange Mangelware, das Tor selbst war in seiner Entstehung äußerst glücklich. Dennoch geht die Führung in Ordnung, von den Bayern muss im zweiten Durchgang offensiv mehr kommen.

45+3' | Dann ist die erste Halbzeit zu Ende, die Wölfinnen gehen mit einer knappen Führung in die Kabine.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45+2' | Popp treibt den Ball nach vorne und spielt rechts raus zu Huth. Deren Flanke will Popp in der Mitte artistisch verwerten, das Kunststück aber misslingt.

45+1' | Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt

44' | Wolfsburg drückt direkt auf das zweite Tor, der entscheidende Pass aber bleibt aus.

41' | Die Führung für Wolfsburg - durch eine ganz krumme Kiste! Pajor zieht von links in den Strafraum, Zadrazil will dazwischengehen und schießt die VfL-Stürmerin an. Anschließend fliegt der Ball per Bogenlampe über Grohs hinweg ins Tor.

TOOOR! VfL Wolfsburg – FC Bayern München 1:0 | Torschütze: Pajor (41.)

38' | Nächster Distanzversuch der Wölfinnen, dieses Mal von Lattwein. Grohs klärt zur Ecke.

35' | Nächste verletzungsbedingte Unterbrechung. Wilms bleibt nach einem Zusammenprall liegen.

33' | Stanway sieht im Anschluss daran auch die Gelbe Karte, während Popp behandelt wird. Allerdings kann die Angreiferin weitermachen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Stanway (33.)

32' | nach einem harten Einsteigen von Stanway bleibt Popp im Mittelfeld liegen.

27' | Ein böser Fehlpass im Spielaufbau wird den Bayern beinahe zum Verhängnis. Torhüterin Grohs verhindert mit einer starken Parade den Führungstreffer.

25' | Von den Bayern kommt offensiv in dieser Phase des Spiels kaum etwas. Die Wolfsburgerinnen haben das Spiel jetzt im Griff, stehen sich mit einigen leichten Fehlern aber oft selbst im Weg.

21' | Tor für Wolfsburg! Oder doch nicht? Popp köpft in der Mitte freistehend ein, doch die Fahne der Schiedsrichter-Assistentin geht hoch. Abseits!

20' | Die Wolfsburgerinnen finden nun besser ins Spiel und kontrollieren das Spiel nun mit längeren Ballbesitzphasen.

17' | Erster gefährlicher Abschluss der Gastgeberinnen. Popp zieht aus der Halbdistanz ab, der Ball geht rund zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

14' | Gute Chance für Wolfsburg. Rauch schlägt eine gute Freistoßflanke in den Strafraum, Lattwein trifft den Ball aber nicht richtig. Da war durchaus mehr drin.

10' | Wenn es im Ansatz gefährlich wird, dann aktuell durch die Bayern. Schüler taucht frei rechts im Strafraum auf, bekommt den Ball aber nicht in die Mitte gespielt.

7' | Die Titelverteidigerinnen scheinen durch den Warnschuss von Dallmann aufgewacht zu sein. Popp bekommt den Ball im Strafraum, schießt allerdings drüber. Die Nationalspielerin stand aber ohnehin im Abseits.

4' | Erste Chance des Spiels! Bayerns Dallmann startet auf der linken Seite durch und marschiert Richtung Tor, scheitert aber an VfL-Keeperin Grohs.

3' | Wolfsburg übernimmt vom Anstoß weg die Initiative, die Bayern zeigen sich aber aggressiv im Pressingverhalten.

1' | Das Spiel läuft!

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die letzten Vorbereitungen vor dem Anpfiff laufen, die Spielerinnen kommen gleich aus den Katakomben nach draußen.

Vor Beginn | Sein Kollege auf der anderen Seite, Alexander Straus, sieht seine Mannschaft "gut vorbereitet. Das Spiel gegen Wolfsburg wird sicher ein ganz anderes als jenes am Mittwoch gegen Rosengård, wo wir enorm viel Ballbesitz und ständig Spielkontrolle hatten", sagte der Bayern-Trainer. Die Münchnerinnen gewannen gegen die Schwedinnen mit 2:1.

Vor Beginn | Wolfsburgs Cheftrainer Tommy Stroot erwartet gegen die Bayern "ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wie es Bayern final angehen wird, sehen wir erst, wenn das Spiel angepfiffen ist. Von daher müssen wir uns auf sehr vieles vorbereiten", sagte er. Im vergangenen Heimspiel in der Vorsaison fegten die Wölfinnen die Münchnerinnen mit 6:0 aus dem Stadion. Doch Stroot warnt: "Dieses Spiel klammern wir komplett aus, da wir wissen, dass es durch die Coronafälle bei den Bayern eine Sondersituation war."

Vor Beginn | Einen bitteren Ausfall haben die Wölfinnen zu verdauen. Tabea Waßmuth zog sich im Champions-League-Spiel gegen St. Pölten (4:0) eine Muskelverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus.

Vor Beginn | Es ist das absolute Spitzenspiel in der Frauen-Bundesliga. Der verlustpunktfreie Tabellenführer und Doublesieger der Vorsaison, VfL Wolfsburg, empfängt den Tabellenzweiten FC Bayern. Das Spiel bekommt entsprechend auch eine besondere Kulisse: Gespielt wird in der großen VW-Arena, nicht im kleinen AOK-Stadion.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Frauen-Bundesliga zur Begegnung des fünften Spieltages zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Wolfsburg:

Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Lattwein, Oberdorf - Huth, Popp, Roord - Pajor

Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Grohs - Rall, Viggósdóttir, Tainara, Simon - Zadrazil, Stanway - Dallmann, Magull, Bühl - Schüller

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick