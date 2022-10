VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Wer zeigt / überträgt die Frauen-Bundesliga im TV und LIVE-STREAM?

Der VfL Wolfsburg empfängt zu Hause den FC Bayern München. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Sonntagnachmittag (23. Oktober 2022) ist der FC Bayern zu Gast in Wolfsburg. Die Partie der Flyeralarm-Frauen-Bundesliga wird um 14:00 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Die Wolfsburgerinnen stehen aktuell unangefochten auf dem ersten Platz der Bundesliga. Man konnte jedes einzelne der letzten zehn Spiele gewinnen und steht daher nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten auf Platz eins. Aber auch die Bayern sind dicht dran. Nur zwei Punkte trennen das Team von Trainer Alexander Straus von den Wölfinnen. Ob die Bayern heute also vorbeiziehen können oder ob Wolfsburg die Tabellenführung verteidigt, sehen wir dann ab 14:00 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Flyeralarm-Frauen-Bundesliga Anpfiff 23. Oktober - 14:00 Uhr Spielort Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Übertragung im TV

Natürlich könnt Ihr das Spiel zwischen Wolfsburg und Bayern auch im TV verfolgen. Dabei stehen Euch mehrere Möglichkeiten offen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Übertragung im BR

Einzelne Spiele der Frauen-Bundesliga werden manchmal tatsächlich auch im Free-TV gezeigt. Darunter fällt auch die heutige Begegnung. Verantwortlich für die Übertragung ist in diesem Fall der BR, also der Bayerische Rundfunk. Hierbei handelt es sich, wie der Name schon verrät, um die Landesrundfunkanstalt des Freistaats Bayern.

Ihr braucht also heute um 14:00 Uhr nur den BR einschalten und könnt dann dort die gesamten 90 Minuten der Partie live und kostenlos im Free-TV sehen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Übertragung des NDR

Neben dem BR zeigt auch der NDR das Spiel im Free-TV. Wie auch beim BR handelt es sich beim NDR um einen der regionalen Programme der ARD, dieses Mal aber um den Norddeutschen Rundfunk. Auch hier könnt Ihr einfach um 14:00 Uhr einschalten und dann dort die gesamte Partie live im TV sehen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Begegnung mit MagentaSport verfolgen

Eine weitere Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt, stellt der Pay-TV-Sender MagentaSport dar. Dieser gehört zur Telekom und zeigt neben der Frauen-Bundesliga u.a. auch die 3. Liga sowie die deutsche Eishockey- und Basketball-Bundesliga.

Allerdings handelt es sich hierbei eben um einen Bezahlsender, kostenlos zusehen könnt Ihr dort also nicht. Um Zugriff auf das Programm von MagentaSport zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch entweder 16,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet.

Aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, gibt es für Telekom-Kunden vergünstigte Tarife. Dann zahlt Ihr bloß 9,95 Euro für das Monatsabo und 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Den Link zur Anmeldung bei MagentaSport haben wir hier für Euch.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Auch für die Übertragung per LIVE-STREAM stehen Euch wieder unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Der LIVE-STREAM des BR

Parallel zur TV-Übertragung im TV bietet der BR auch einen LIVE-STREAM an. Dort könnt Ihr dann ebenfalls das gesamte Spiel sehen. Das Beste daran ist, dass dieser LIVE-STREAM genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos ist.

Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM sehen könnt. Den Link dafür haben wir hier für Euch herausgesucht.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Mit dem NDR zum LIVE-STREAM

Genauso bietet natürlich auch der NDR einen LIVE-STREAM an. Auch dort wird parallel zur TV-Übertragung das Spiel gezeigt, und auch hier könnt Ihr natürlich völlig kostenlos zusehen. Einfach auf diesen Link klicken und schon seid Ihr heute ab 14:00 Uhr live mit dabei.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Der LIVE-STREAM von MagentaSport

Mit MagentaSport erhaltet Ihr ebenfalls Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel. Ihr braucht Euch nur mit euren Zugangsdaten auf der MagentaSport-Website anmelden. Voraussetzung dafür ist aber natürlich wieder ein gültiges Abo bei MagentaSport und ein internetfähiges Gerät. Den Link zu MagentaSport haben wir hier noch mal für Euch.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Partie der Frauen im LIVE-TICKER

Ihr habt gerade keinen TV oder Gerät zum Streaming zur Verfügung? Dann könnt Ihr die Partie HIER im LIVE-TICKER von GOAL verfolgen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Oberdorf, Janssen, Lattwein, Pajor, Huth, Popp, Rauch, Roord

Aufstellung Bayern: Grohs - Viggósdóttir, Rall, Dallmann, Schüller, Tainara, Magull, Bühl, Zadrazil, Simon, Stanaway