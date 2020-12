VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga eröffnen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt den 11. Spieltag. Goal ist am Freitag im LIVE-TICKER mit von der Partie.

Auftakt in den 11. Spieltag der an diesem Freitag, den 11. Dezember! Der trifft um 20.30 Uhr auf die Frankfurter Eintracht.

In der Bundesliga-Tabelle trennen die beiden Kontrahenten genau fünf Punkte. Goal ist heute im LIVE-TICKER mit von der Partie und verrät Euch auch, wo das Spiel kostenlos live im TV und LIVE-STREAM kommt.

VfL Wolfsburg vs. SGE ( ) 0:0 Tore: - Aufstellung Wolfsburg Casteels - Mbabu, Brooks, Lacroix - Baku, Schlager, Arnold, Roussillon - Philipp, Brekalo - Weghorst Aufstellung Frankfurt Trapp - Durm, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Kamada, Sow, Kostic - Dost Gelbe Karten: Ndicka (15.)

23. | Fünfte Ecke für die Wölfe und dieses Mal findet Arnold einen Abnehmer. Mbabu kommt am langen Fünfereck zum Kopfball, doch Trapp faustet zur Seite weg.

21. | Durm hat auf dem rechten Flügel Platz und flankt die Kugel in Richtung Kamada an den langen Pfosten. Der Ball ist allerdings zu hoch geschlagen, Casteels pflückt ihn aus der Luft.

19. | Frankfurt tut sich bislang schwer, in die Partie zu kommen. Wolfsburg steht auch gegen den Ball kompakt und lässt nichts zu.

16. | Kostic scheint den Schmerz rausgelaufen zu haben. Der Flügelflitzer beißt auf die Zähne, auch wenn das noch immer nicht zu 100 Prozent rund aussieht.

15. | Baku legt sich den Ball auf dem rechten Flügel vorbei an Ndicka, der sich anschließend nur noch mit einem Foul zu helfen weiß und so die Flanke verhindert. Schmidt zeigt dafür die erste Gelbe Karte des Spiels.

13. | Kostic zieht auf der linken Seite zum Sprint an, bricht aber vor Erreichen des Balles ab. Der Serbe humpelt etwas und verzieht das Gesicht. Droht den Frankfurtern die Auswechslung?

11. | Wolfsburg hat das Kommando. Die Eintracht läuft zwar hoch, aber eher halbherzig an. So funktioniert kein Pressing.

9. | Riesenchance für die Wölfe. Schlager kommt in der linken Strafraumhälfte aus 13 Metern zum Abschluss. Der Ball wird von Sow tückisch abgefälscht und fliegt als Bogenlampe über Trapp hinweg an den rechten Pfosten. Glück für die Eintracht.

7. | Mbabu tunnelt Rode auf dem rechten Flügel und erspielt den vierten Eckball für die Hausherren, die zu Beginn das aktivere Team sind. Dieses Mal zieht ihn Arnold von der rechten Seite direkt auf den Kasten, Trapp faustet den Ball allerdings aus dem kurzen Eck.

5. | Brooks wird von Dost unterbaut und knallt nach einem Kopfballduell aufs Steißbein. Schmerzhaft, der US-Amerikaner muss behandelt werden.

3. | Keine drei Minuten gespielt und Wolfsburg erspielt sich bereits die dritte Ecke. Wie die ersten beiden wird auch diese von Arnold in die Mitte geschlagen, einen Abnehmer findet er dort aber nicht.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Leiten wird die Partie der Stuttgarter Markus Schmidt. Ihm assistieren der Marburger Christof Günsch und Dominik Schaal aus Tübingen. Als Vierter Offizieller ist Jan Clemens Neitzel-Petersen (Norderstedt) eingeteilt, Benjamin Brand (Unterspiesheim) verfolgt das Geschehen als Video-Assistent-Referee in Köln an den Monitoren.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften in der Bundesliga. Ganze 36 Spiele gab es bisher zwischen den Wölfen und der Eintracht, davon gewannen die heutigen Gastgeber deren 18. Frankfurt konnte bisher sieben Bundesligaduelle für sich entscheiden, elf Partien endeten Unentschieden. In der vergangenen Saison gab es in beiden Aufeinandertreffen je einen Sieg der Auswärtsmannschaft. In der Hinrunde siegte Wolfsburg mit 2:0 in Frankfurt, in der Rückrunde revanchierten sich die Hessen mit einem 2:1-Sieg.

vor Beginn | Die Wölfe sind zusammen mit eines von zwei noch ungeschlagenen Teams in der Bundesliga (vier Siege, sechs Remis) und rangieren aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Bei einem Sieg gegen die Eintracht würden die Niedersachsen den BVB in der Tabelle zumindest bis morgen Nachmittag überholen. Frankfurt befindet sich ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte auf Platz 9. Ein Dreier in Wolfsburg wäre erst der dritte Saisonsieg für die Hessen und würde die vermutlich nur einen Platz nach oben bringen. Um auf Platz 6 oder 5 zu springen, müssten die Adler mit fünf oder gar sieben Toen Differenz gewinnen.

vor Beginn | Wolfsburg gegen Frankfurt - das riecht nach Unentschieden. Insgesamt 13 der 20 Bundesligaspiele, an denen der VfL oder die Eintracht beteiligt waren, endeten ohne Sieger. Während die Niedersachsen sechs Remis auf ihrem Konto haben, kann Frankfurt sogar sieben Punkteteilungen für sich beanspruchen - Topwert in der Bundesliga.

vor Beginn | Beim VfL Wolfsburg nimmt Trainer Oliver Glasner an seiner Startelf eine Änderung im Vergleich zum 2:2-Unentschieden am vergangenen Spieltag beim vor. Mbabu kommt für seinen Landsmann Steffen in die Formation, der sich aufgrund einer Adduktorenzerrung gar nicht erst im Kader befindet. Gäste-Coach Adi Hütter wechselt im Vergleich zum 1:1 gegen den BVB zwei Mal. Silva fehlt wegen muskulären Problemen und wird durch Dost ersetzt. Für Barkok, der auf der Bank sitzt, ist Ilsanker von Beginn an dabei.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Kostic, Rode, Ilsanker, Durm - Sow, Dost, Kamada.

vor Beginn | So geht der VfL Wolfsburg ins Duell mit Eintracht Frankfurt: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 11. Spieltages zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen kein anderes Team, gegen welches Eintracht Frankfurt öfter als 2-mal in der Bundesliga antrat, hat die SGE so eine geringe Sieqquote wie gegen den VfL Wolfsburg (19%).

Seit dem 17. Februar 2016 – Wolfsburg siegte zu Hause mit 1-0 – gab es in diesem Duell keinen Heimsieg mehr. Die Wölfe feierten seither 4 Auswärtssiege, Frankfurt holte in Wolfsburg 2 Siege und 1 Unentschieden.

In den letzten 25 Spielen gegen Frankfurt blieb Wolfsburg nur 1-mal ohne eigenes Tor (0-2 zu Hause am 15. Februar 2012), der VfL spielte aber in 4 der letzten 8 Duelle zu null.

Der VfL Wolfsburg blieb in den ersten 10 Spielen unbesiegt, erstmals so lange von Start weg. Wolfsburgs Vereinsrekord steht auf 11 unbesiegten Spielen in Folge, wie zuletzt 2014/15.

Der VfL Wolfsburg holte aus den ersten 10 Spielen 18 Punkte, so viele wie zuletzt 2015/16. Wolfsburg erzielte dabei 16 Tore, so viele wie zuletzt 2014/15 (20 Tore).

Eintracht Frankfurt holte aus den ersten 10 BL-Spielen 13 Punkte – 4 weniger als in den ersten

2 Spielzeiten unter Adi Hütter (jeweils 17). Von diesen 10 Spielen verlor die Eintracht aber nur 1, am 24. Oktober bei Bayern München mit 5-0.

Der VfL Wolfsburg gewann 3 Heimspiele in Folge, erstmals unter Trainer Oliver Glasner.

4 Heimsiege in Folge fuhr Wolfsberg zuletzt zwischen Mai und September 2015 ein.

Eintracht Frankfurt blieb in den letzten 15 BL-Spielen nie ohne Gegentor (24 insgesamt). Eine solche Serie legte die SGE zuletzt im Kalenderjahr 2008 an den Tag, damals sogar 21 Spiele in Folge ohne zu null.

Wolfsburgs Wout Weghorst traf erstmals 4 Einsätze in Folge. Wolfsburgs Vereinsrekord steht auf 6 Einsätzen in Folge mit Torerfolg, aufgestellt von Edin Dzeko und Andrzej Juskowiak.

Frankfurt Daichi Kamada erzielte im Spiel gegen Dortmund das einzige Tor der Eintracht. Kamada war damit an 3 der letzten 4 Fraankfurt-Treffer direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists).

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Bundesliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Bayern München 10 34:16 18 23 2. Bayer Leverkusen 10 19:9 10 22 3. 10 21:9 12 21 4. 10 22:10 12 19 5. Wolfsburg 10 16:10 6 18 6. 1. FC 10 22:14 8 16 7. Borussia M'gladbach 10 19:16 3 16 8. 10 19:16 3 14 9. Eintracht Frankfurt 10 15:17 -2 13 10. TSG Hoffenheim 10 18:17 1 12 11. 10 12:15 -3 12 12. 10 18:19 -1 11 13. 10 14:17 -3 11 14. 10 12:22 -10 8 15. 1. FC Köln 10 12:17 -5 7 16. Arminia Bielefeld 10 8:20 -12 7 17. 1. FSV 10 12:24 -12 5 18. Schalke 04 10 6:31 -25 3

