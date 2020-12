Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Am 11. Spieltag der Bundesliga muss Eintracht Frankfurt zum VfL Wolfsburg. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

Gemeinsam mit ist der der einzige Verein in der , der seit Saisonbeginn von niemandem geschlagen werden konnte. Diese Serie soll auch am Freitag gegen nicht reißen. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

Eine leichte Aufgabe sollten die Hausherren jedoch nicht erwarten: Frankfurt hat selbst nur Ende Oktober beim FC Bayern verloren und ist seitdem im Remis-Modus unterwegs. Mit Blick auf die Tabelle wollen die Spieler von Trainer Adi Hütter nun aber unbedingt einen Sieg einfahren.

Beim letzten Aufeinandertreffen, am 29. Spieltag der abgelaufenen Saison, konnte Frankfurt sich mit 2:1 durchsetzen. Tore von Andre Silva (27.) und Daichi Kamada (85.) besorgten die drei Punkte, auf Seiten der Wolfsburger glich Kevin Mbabu (58.) zwischenzeitlich aus.

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am Freitag im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem erfahrt Ihr hier auch, auf welche Aufstellungen die beiden Teams setzen.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 11. Dezember | 20.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg

Quelle: imago images / Nordphoto

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Für die Übertragung der Bundesliga sind mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN drei Anbieter im Rennen. Doch nur bei einem von ihnen wird das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt zu sehen sein.

DAZN zeigt / überträgt Wolfsburg gegen Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Zwar hat sich Sky mit Abstand das größte Rechtepaket an der Bundesliga gesichert, die Freitags- und Montagsspiele werden jedoch ausschließlich auf DAZN übertragen. Diese Regelung stammt bereits aus der letzten Saison und hat sich seitdem auch nicht verändert.

Auf DAZN beginnt die Übertragung schon wenige Minuten vor dem Anstoß. Um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Daniel Herzog aus den DAZN-Studios in Ismaning und versorgt Euch mit allen Hintergründen zur Begegnung. Als Kommentatoren sind Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch im Einsatz.

Wolfsburg gegen Frankfurt mit dem DAZN-Probemonat kostenlos sehen

Der LIVE-STREAM lässt sich jedoch nicht aufrufen, ohne sich beim Streamingdienst registriert zu haben. Für alle, die DAZN bisher nicht kannten und sich einen ersten Eindruck verschaffen wollen, gibt es aber die Möglichkeit, dies mit einem unverbindlichen Gratismonat zu tun.

Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr den Streamingdienst 30 Tage nach Belieben testen - und das Duell zwischen Wolfsburg und Frankfurt sogar kostenlos verfolgen. Auf der DAZN-Webseite müsst Ihr nur ein Konto erstellen, danach bekommt Ihr den ersten Monat geschenkt.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV sehen - geht das?

Zwar war bislang nur von einer Übertragung im LIVE-STREAM die Rede, mit wenigen Handgriffen könnt Ihr Euch die Bundesliga aber auch auf Eurem Fernseher anschauen. Auf vielen Smart-TV-Geräten ist die kostenlose DAZN-App bereits vorinstalliert, ansonsten könnt Ihr Euch diese auch manuell herunterladen.

Damit Euch das komplette Angebot von DAZN auch auf Eurem TV-Gerät zur Verfügung steht, müsst Ihr Euch anschließend nur noch mit Euren Anmeldedaten einloggen. Aktuell kostet ein Abonnement des Streamingdienstes 11,99 Euro monatlich. Bei Abschluss eines Jahresabos zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

Quelle: Getty Images

Die Highlights von VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN erleben

Wusstet Ihr bereits, dass auf DAZN nicht nur die Freitags- und Montagsspiele, sondern auch die Highlights aller Bundesliga-Duelle gezeigt werden? Jedes Wochenende stehen Euch die Zusammenfassungen 40 Minuten nach Schlusspfiff zur Verfügung.

Doch damit nicht genug, denn alle Spiele, die auf DAZN übertragen werden, könnt Ihr Euch zusätzlich im Re-Live ansehen. Das gilt auch für Wolfsburg gegen Frankfurt. Wenn Ihr am Freitagabend verhindert seid, könnt Ihr Euch die kompletten 90 Minuten somit zu einem späteren Zeitpunkt ansehen.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER von Goal

Nicht jeder ist allerdings bereit, für die Übertragung von Fußballspielen Geld auszugeben. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal müsst Ihr trotzdem nicht auf die Live-Action verzichten. Schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen halten Euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Installiert dafür am besten die kostenlose Goal-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt. Damit könnt Ihr auch an allen anderen Tagen die Nachrichten rund um Euren Lieblingsverein verfolgen. Hier geht's zum LIVE-TICKER!

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live sehen: Die Übertragung auf einen Blick

Wolfsburg gegen Frankfurt live sehen ... ... im TV auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM auf DAZN ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights auf DAZN

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt live sehen: Die Bundesliga-Tabelle vor dem 11. Spieltag