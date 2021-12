Trainer Florian Kohfeldt nannte es "wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte". Und das ist es für den VfL Wolfsburg fürwahr, wenn es heute Abend am 6. Spieltag der Gruppenphase der Champions League vor heimischer Kulisse gegen den OSC Lille geht.

Denn obwohl der VfL als Tabellenletzter der Gruppe G in das Spiel geht, winkt den Wölfen der nach 2015/16 zweite Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse - und sie haben es sogar immer noch selbst in der Hand.

Wie sieht die Konstellation in Wolfsburgs Gruppe genau aus? Was muss der VfL tun, um doch noch weiterzukommen und ins Achtelfinale einzuziehen? GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick.

Champions League: Wie kommt Wolfsburg noch ins Achtelfinale? Die Daten zum Endspiel gegen Lille

Begegnung VfL Wolfsburg - OSC Lille Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Anstoß Mittwoch, 8. Dezember, 21 Uhr Übertragung TV und LIVE-STREAM DAZN

Wolfsburg in der Champions League: So kommt der VfL heute noch ins Achtelfinale

Um die komplizierte Situation etwas zu vereinfachen, werden wir uns auf die drei möglichen Szenarien im Wolfsburger Spiel konzentrieren: Was passiert bei Sieg, was bei Unentschieden, was bei einer Niederlage?

Und zunächst einmal blicken wir auf die Tabelle in Champions-League-Gruppe G vor dem 6. und letzten Spieltag heute:

PLATZ VEREIN TORDIFFERENZ PUNKTE 1 OSC Lille +1 8 2 FC Salzburg +1 7 3 FC Sevilla +1 6 4 VfL Wolfsburg -3 5

Wolfsburg in der Champions League: Ist der VfL bei einem Sieg gegen Lille weiter?

Hier haben wir eine gute Nachricht für alle VfL-Fans, die beim Blick auf die Tabelle vor dem Spieltag eigentlich seltsam klingt: Gewinnt Wolfsburg heute zuhause gegen Lille, steht der Bundesligist sicher im Achtelfinale!

Sollte es im Parallelspiel zwischen Salzburg und Sevilla einen Sieger geben, wäre Wolfsburg dann in jedem Fall Zweiter. Ein Beispiel: Bei einem Dreier für Sevilla stehen die Spanier bei neun Punkten, Salzburg bliebe bei sieben Zählern und würde auf Platz vier abrutschen, falls Wolfsburg zeitgleich gewinnt.

Wolfsburg in der Champions League: So kommt der VfL heute noch weiter

Der VfL wäre dann punktgleich mit Lille, dem heutigen Gegner (jeweils acht Zähler). Da das Hinspiel in Frankreich im September 0:0 endete, hätte Wolfsburg den direkten Vergleich mit dem LOSC bei einem Sieg in jedem Fall gewonnen.

Und da der direkte Vergleich in der Champions-League-Gruppenphase vor der Tordifferenz zählt, würden die Wölfe als Zweiter ins Achtelfinale einziehen und Lille müsste sich als Dritter mit der Europa League begnügen.

Champions League: Kann der VfL Wolfsburg sogar noch Gruppensieger werden?

Auch das klingt auf den ersten Blick utopisch, ist aber tatsächlich noch gut möglich: Ja, der VfL Wolfsburg kann die Gruppe G sogar noch als Erster abschließen.

Grundvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg des VfL gegen Lille. Gibt es bei Salzburg vs. Sevilla zeitgleich dann einen Sieger, wird Wolfsburg Zweiter - das haben wir ja oben bereits ausführlich erklärt.

Wolfsburg in der Champions League: Die mögliche Tabelle als Gruppensieger

PLATZ VEREIN PUNKTE 1 VfL Wolfsburg 8 2 FC Salzburg 8 3 OSC Lille 8 4 FC Sevilla 7

Doch wenn es zwischen Salzburg und Sevilla zu einem Unentschieden kommt, stünden Wolfsburg, Lille und Salzburg punktgleich mit je acht Zählern da. Hier würde dann wieder nicht die Tordifferenz als nächstes Kriterium herangezogen werden, sondern der direkte Vergleich unter den drei puktgleichen Mannschaften.

Bei einem Dreier gegen Lille hätte Wolfsburg aus diesen Partien sieben Punkte gesammelt und damit die meisten des Trios. Salzburg steht hier bei sechs Zählern und würde Zweiter werden, Lille würde mit vier Punkten aus dem direkten Vergleich auf Rang drei landen. Und Sevilla wäre mit dann sieben Punkten Letzter.

Wolfsburg in der Champions League: Kann ein Unentschieden noch zum Weiterkommen reichen?

Die eindeutige Antwort: nein. Nur mit einem Sieg gegen Lille hat Wolfsburg noch Chancen auf das Achtelfinale und - wie wir inzwischen wissen - sogar auf den Gruppensieg.

Die Wolfsspuren am Montag mit diesen Themen:



⏺️ „Alles oder Nix!“ gegen @losclive

⏺️ 250 für Svenja Huth

⏺️ 100 für das Wölferadio

⏺️ Pokalspiel der @VfL_Frauen terminiert



➡️ https://t.co/eFB3xwO9YN pic.twitter.com/HDILh4nnvZ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 6, 2021

Bei einem Unentschieden hätten die Wölfe sechs Punkte und könnten damit nicht einmal mehr auf Platz drei springen, der bekanntlich zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Denn den direkten Vergleich mit Sevilla, das bei einer zeitgleichen Niederlage gegen Salzburg ebenfalls zum Abschluss auf sechs Punkte kommen würde, hat der VfL durch das 0:2 vor zwei Wochen verloren.

Bei einer Niederlage wäre Wolfsburg natürlich ohnehin weiterhin Letzter.

Champions League: Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Das Achtelfinale der Champions League wird bereits am kommenden Montag (13. Dezember) ausgelost.

Um 12 Uhr am Montagmittag beginnt die Ziehung in Nyon (Schweiz). DAZN überträgt die Auslosung live im STREAM.

Champions League: Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. OSC Lille live?

Der Hauptanbieter für die Übertragung der Champions League ist seit dieser Saison DAZN. Der Streamingdienst zeigt pro Gruppenspieltag 15 von 16 Partien live, lediglich ein Spiel am Dienstag wird exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen.

Da Wolfsburg vs. Lille aber heute am Mittwoch stattfindet, ist klar: Das Endspiel der Wölfe um das Weiterkommen in der Champions League seht Ihr ab 21 Uhr live und exklusiv auf DAZN. Entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz, wo Ihr auch alles vom Parallelspiel zwischen Salzburg und Sevilla mitbekommt.

Um DAZN zu empfangen, müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen. Das kostet entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für ein ganzes Jahr. HIER gibt es alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.