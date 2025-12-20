Am heutigen Samstag, 20. Dezember, kommt es zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem Karlsruher SC. Die Partie am 17. Spieltag der 2. Bundesliga findet um 13.30 Uhr im Ruhrstadion in Bochum statt.

VfL Bochum vs. KSC (Karlsruhe) im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga heute live?

Das Match zwischen Bochum und dem KSC könnt Ihr heute live nur bei Sky sehen. Im Pay-TV läuft das Einzelspiel mit Kommentator Kai Dittmann auf Sky Sport Bundesliga 3. Die Konferenz mit allen Spielen des heutigen Samstagnachmittags findet Ihr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 7. Die Vorberichte beginnen auf allen Sendern schon um 12.30 Uhr.

Den Livestream findet Ihr in der App SkyGo und auf WOW, jedoch müsst Ihr auch hierfür ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Karlsruher SC

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

VfL Bochum vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Uwe Rösler Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Eichner

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Der Bundesligaabsteiger aus Bochum rangiert in der Tabelle zurzeit mit 20 Punkten aus 16 Siegen auf dem neunten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt sechs Zähler, der Rückstand auf Platz drei doppelt so viel.

Die Mannschaft ist seit der Übernahme von Trainer Uwe Rösler gut in Form. In der Liga ist der VfL seit drei Spielen ungeschlagen, zuletzt hab es gegen Aufstiegsaspirant Hannover 96 auswärts ein 0:0.

News über Karlsruher SC

Die Karlsruher befinden sich einen Platz vor dem heutigen Gegner auf Rang acht und haben 21 Punkte, also auch einen Zähler mehr, auf dem Konto.

Die Formkurve der Mannschaft von Trainer Christian Eichner zeigt aber sehr steil nach unten. Nach dem Überraschungssieg gegen Schalke 04 folgten nun fünf Niederlagen in Serie - gegen aber zugegebenermaßen starke Gegner. Letzte Woche setzte es eine herbe 0:4-Klatsche zuhause gegen dem SC Paderborn. Fabian Schleusener und Marcel Franke wurden mit Rot vom Platz gestellt und werden heute fehlen.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

