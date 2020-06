VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV, LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

30. Spieltag in der 2. Bundesliga: Bochum spielt gegen St. Pauli. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute LIVE im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der empfängt den . Anstoß ist um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Der VfL ist inzwischen seit sieben Spielen ungeschlagen und hat sich im Tabellenmittelfeld gesichert, aktuell belegt man mit 36 Punkten den 9. Platz. Am vergangenen Spieltag kam man jedoch nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg hinaus. Der heutige Gegner aus Hamburg belegt mit 35 Punkten den 13. Platz - mit einem Sieg zieht St. Pauli also an den Bochumern vorbei. Auch St. Pauli spielte letzte Woche unentschieden, 1:1 lautete der Endstand gegen den Karlsruher SC. Wo wir eh schon bei den Unentschieden sind: Das Hinspiel zwischen Bochum und St. Pauli endete 1:1 remis.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 2.

2. Spiel: VfL Bochum - FC St. Pauli

VfL Bochum - FC St. Pauli Datum: 05. Juni 2020

05. Juni 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV: Die Übertragungsrechte der

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und zeigt alle Spiele live und in voller Länge. Das bedeutet natürlich auch, dass es die 2. Liga nicht im Free-TV zu sehen gibt.

Wer Bochum gegen Pauli also im TV sehen möchte, muss Sky abonnieren. Kommentator für das Spiel ist Roland Evers, Sky geht ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 & HD (als Einzelspiel) und Sky Sport Bundesliga 1 & HD (in der Konferenz) auf Sendung. Alle weiteren Infos zu dem Programm und Angebot von Sky findet Ihr hier.

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM

Wer das Spiel lieber streamen möchte, dem stehen genau drei legale Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen die hauseigenen Apps von Sky, Sky Go und Sky Ticket, oder Onefootball, über die das Spiel auch gestreamt werden kann.

Die Apps könnt Ihr entweder im iTunes- oder Play Store für das Smartphone, Tablet oder den Laptop herunterladen. Ihr könnt den Stream auch über Euren Fernseher schauen, wenn Ihr einen Smart-TV besitzt oder Sky mit einer PlayStation über einen herkömmlichen TV abspielt.

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Starke Sache!🙌 Fünf Mal stand das Duo #Leitsch / #Lampropoulos gemeinsam auf dem Platz. Die Ergebnisse: 0:0, 3:0, 0:0, 2:1, 0:0! Ein einziges Gegentor, (fast) perfekte Bilanz!😉 #meinVfL pic.twitter.com/SYvhIBIv1C — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 31, 2020

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky Go steht jedem Sky-Kunden zur Verfügung. Nach dem Download müsst Ihr nur noch die Zugangsdaten von Sky eingeben - und schon kann der Spaß beginnen.

Wer kein Sky-Abo hat und es in der Zukunft auch nicht möchte, kann sich trotzdem mit Sky Ticket das Spiel angucken. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass Ihr Euch den Zugang zu den Spielen bis ans Ende der Saison bucht.

Alle weiteren Infos zu den Paketen findet Ihr hier.

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Onefootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky abgeschlossen, durch welche die App alle Einzelspiele der 2. Liga streamen kann, somit auch das Spiel heute zwischen Bochum und St. Pauli. Den Zugang könnt Ihr Euch einmalig für 3,99 Euro freischalten. Auf der Homepage von Onefootball erfahrt Ihr mehr über das Angebot.

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer gerade unterwegs ist oder nicht für die Übertragung bezahlen will, der verpasst durch den LIVE-TICKER von Goal nichts vom Geschehen aus Bochum. Fast in Echtzeit berichten wir über Tore, Karten oder sonstige, spannende Szenen. Zudem liefern wir interessante Statistiken zur 2. Bundesliga, die auch als Zusatzinformation zu einer TV- oder Streamübertragung durchaus wissenswert sind. Schaut mal vorbei!

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Spiel live zu verfolgen, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels auf DAZN gönnen.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt aktuell die Bundesliga an folgenden Tagen live:

Jeden Freitagabend

Jeden Sonntag (13.30 Uhr-Spiele)

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Aktuell pausieren noch einige Topligen, die DAZN im Programm hat, wie zum Beispiel die , , La Liga oder . Doch auch diese Wettbewerbe stehen bald wieder in den Startlöchern - und damit im Programm DAZNs. Neben dem Fußball hat das Portal auch noch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts oder Motorsport im Angebot. Der erste Monat ist kostenlos, danach verlangt DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen der Teams!

VfL Bochum gegen FC St. Pauli heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

VfL Bochum bisher 34 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC St. Pauli 7 Siege 13 14 Remis 14 48 erzielte Treffer 49 16,7 Mio. Euro Marktwert 17,7 Mio. Euro Armel Bella-Kotchap (2,3 Mio. Euro) wertvollster Spieler Finn Ole Becker (1,8 Mio. Euro)

