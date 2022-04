VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute live

Am 32. Spieltag in der Bundesliga geht am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das Aufeinandertreffen VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg über die Bühne. Somit treten in der Mercedes-Benz-Arena der Drittletzte und der Zwölfte gegeneinander an. Die Schwaben und die Wölfe nahmen bislang 28 und 37 Zähler mit. Im ersten Saisonduell im Dezember gelang dem VfB ein Auswärtssieg.

Der VfB Stuttgart gewann jedoch lediglich eines seiner letzten sechs Meisterschaftsspiele. Hierbei gelang ein Heimsieg gegen Augsburg Mitte März zwischen zwei Remis bei Union sowie in Bielefeld. Danach erlebte die Elf von Pellegrino Materazzo bisher zwei Niederlagen gegen den BVB sowie am Samstag bei der Hertha und dazwischen eine Nullnummer in Mainz.

Der VfL Wolfsburg feierte am 22. April einen 5:0-Heimerfolg gegen Mainz 05. Damit bejubelte die von Florian Kohfeldt trainierte Mannschaft den zweiten Sieg binnen drei Bundesliga-Auftritten. Nach einem Dreier zu Hause gegen Arminia Bielefeld gab es zunächst ein Auswärtsdebakel gegen Borussia Dortmund.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga die Begegnung VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg statt. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Eckdaten zur Partie am 32. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Datum: Samstag, 30. April 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Die Senderechte an der Bundesliga sehen vor, dass Sky alle Samstagspartien exklusiv ausstrahlt. Hierfür greift der Bezahlanbieter auf zahlreiche Kanäle zurück. Das Kräftemessen Stuttgart vs. Wolfsburg läuft bei Sky Sport Bundesliga 6. Überdies könnt Ihr das Spiel in HD genießen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zum Match in der Mercedes-Benz-Arena:

Sender: Sky Sport Bundesliga 6 (HD)

Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Klaus Veltman

Allerdings benötigt Ihr für den Zugriff auf die TV-Übertragung der Partie VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr ein Einzelabo für 27 Euro und ein Kombi-Abo für 32,50 Euro abschließen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos.

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Zusätzlich zum Kräftemessen Stuttgart vs. Wolfsburg gehen heute ab 15.30 Uhr vier weitere Spiele über die Bühne. Damit meinen wir die Partien 1. FSV Mainz 05 vs. Bayern München, BVB vs. VfL Bochum, Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC und Augsburg vs. 1. FC Köln. Infolgedessen stehen sowohl Ausstrahlungen in voller Länge als auch eine Konferenz zur Auswahl. Nachfolgend fasst GOAL die diesbezüglichen Kernfakten zusammen:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: 1. FSV Mainz 05 – Bayern München, Borussia Dortmund – VfL Bochum, VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld – Hertha BSC und FC Augsburg – 1. FC Köln.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga heute live

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, ist Euch bei Sky mit den LIVE-STREAMS geholfen. Diese stellt Euch der Pay-TV-Sender für das gesamte Programm zur Verfügung. Hierfür könnt Ihr auf zwei Alternativen zurückgreifen.

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Mit der ersten davon, dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go, müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Und das funktioniert ebenso mit Tablets sowie Smartphones. Jedoch erfolgt die Freischaltung üblicherweise nicht unmittelbar mit dem Paketkauf. Daher müsst Ihr Euch mit einer Wiederholung der Übertragung des Matches Stuttgart gegen Wolfsburg begnügen. Ihr findet die dazugehörigen Sendetermine auf der Webseite.

Mit Sky Ticket die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg

Hingegen findet mit dem Sky Ticket die Aktivierung sofort und demnach rechtzeitig zur Übertragung des Spieles zwischen den Schwaben und den Wölfen statt. Zudem müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Wenn Ihr etwa das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro abschließt, könnt Ihr mit zwei Endgeräten auf das gesamte Sportprogramm zugreifen. Zusätzlich zur Bundesliga umfasst das Fußballangebot die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die englische Premier League. Ferner kommt Ihr unter anderem mit der Formel 1 Weltmeisterschaft, der NHL, der ATP World Tour und der PGA-Tour auf Eure Kosten.

Zu VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit informieren wir Euch zu allen Toren und sonstigen spielentscheidenden Ereignissen in der Partie VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg. Im Zuge dessen bekommt Ihr von GOAL auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg

Ergänzend dazu bekommen die Abonnenten von DAZN ab 17.30 Uhr die Highlight Show ins Haus geliefert. Diese zeigt Euch zunächst die wichtigsten Szenen der Matches am Freitagabend sowie am Samstag um 15.30 Uhr. Zudem könnt Ihr Euch ab Montag die besten Szenen kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Sportschau anschauen.

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute live sehen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.