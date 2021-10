VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alle Infos zur Übertragung

Am Samstag trifft der VfB Stuttgart zuhause auf die TSG Hoffenheim. Goal verrät Euch, wer das Bundesligaspiel heute live im TV und STREAM zeigt.

In der Bundesliga steht am 7. Spieltag ein Baden-Württemberg-Derby an, wenn der VfB Stuttgart am Samstag die TSG Hoffenheim zu Gast hat. Der Anpfiff des Spiels ertönt heute um 15.30 Uhr.

Beide Mannschaften dürften mit ihrem Saisonstart nicht vollends zufrieden sein. Der VfB hat seit dem 5:1 gegen Aufsteiger Fürth am 1. Spieltag nicht mehr gewonnen und rangierte vor dem Spieltag mit aktuell nur fünf Punkten auf Platz 13 der Tabelle.

Etwas weiter vorne steht die TSG aus Hoffenheim, die nach zuvor vier sieglosen Spielen vergangenes Wochenende immerhin mal wieder ein Ausrufezeichen setzte und den VfL Wolfsburg mit 3:1 bezwingen konnte. Mit bisher acht Zählern sind die Kraichgauer derzeit Neunter.

Der VfB Stuttgart empfängt heute die TSG Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM und Co. - in diesem Artikel erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der Bundesliga am Samstag. Zudem erklären wir Euch, wo Ihr die Highlights des Spiels sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim Anstoß Samstag, 2. Oktober 2021, 15.30 Uhr Stadion Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Die Bundesliga heute live im TV sehen

Bundesliga am Samstag? Das heißt auch weiterhin: Die Übertragung findet bei Sky statt. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele am Samstag live und exklusiv und damit natürlich auch Stuttgart gegen Hoffenheim .

Die Konferenz mit den drei parallel stattfindenden Partien der deutschen Beletage könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sehen. Dort beginnen die Vorberichte mit Moderatorin Britta Hofmann und dem Experten Dietmar Hamann heute um 14 Uhr, ab 15.15 Uhr wird dann in die einzelnen Stadien geschaltet.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga heute live im TV

Vorberichte Konferenz ab: Samstag, 14 Uhr

Samstag, 14 Uhr Kanal Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 HD Parallelspiele in der Konferenz: Dortmund vs. Augsburg, Wolfsburg vs. Gladbach, Hertha vs. Freiburg

Dortmund vs. Augsburg, Wolfsburg vs. Gladbach, Hertha vs. Freiburg Moderation Konferenz : Britta Hofmann / Dietmar Hamann

: Britta Hofmann / Dietmar Hamann Kanal Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 4 HD

Sky Sport Bundesliga 4 HD Kommentator Einzelspiel: Jonas Friedrich

Als Fan von VfB oder TSG möchte man aber natürlich am liebsten die vollen 90 Minuten der Partie ohne Unterbrechung sehen. Das geht bei Sky auch: Ab 15.15 Uhr läuft das Einzelspiel live auf Sky Sport Bundesliga 4 HD , kommentiert wird Stuttgart vs. Hoffenheim dort von Jonas Friedrich.

Der Haken bei Sky ist allerdings, dass der Sender nicht zum Free-TV gehört und man daher dafür bezahlen muss. Auch, um VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim zu sehen, benötigt man daher ein Abonnement, HIER bekommt Ihr alle Informationen zu den Preisen und Paketen.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wie mittlerweile längst üblich, wird Stuttgart gegen Hoffenheim heute nicht nur live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM übertragen. Auch hier müsst Ihr Sky einschalten, um die Partie zu sehen.

Wer bereits Kunde bei Sky ist, erhält bei Abschluss seines Abonnements auch die Zugangsdaten zu Sky Go . Dabei handelt es sich um den Streamingservice von Sky, den man ohne weitere Zusatzkosten nutzen kann. Ihr müsst Euch also einfach nur die Sky-Go-App herunterladen und könnt dann VfB Stuttgart gegen Hoffenheim auch im LIVE-STREAM anschauen.

Sky Ticket zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute im LIVE-STREAM

Aber was, wenn man kein Sky-Abonnement hat und in naher Zukunft auch keines abschließen möchte? Dann ist Sky Ticket genau das Richtige! Hier kann man nämlich noch kurzfristig einen Zugang zu dem gewünschten LIVE-STREAM buchen und muss sich nicht langfristig binden. Alle Infos zu Sky Ticket gibt es HIER.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Wo laufen die Highlights der Bundesliga heute?

Live-Spiel verpasst? Aber Bock auf die besten Szenen von VfB vs. Hoffenheim? Kein Problem! Denn es gibt gleich mehrere verschiedene Möglichkeiten - ob kostenpflichtig oder kostenlos - die Highlights der Bundesliga am Samstag zu sehen.

Zunächst einmal sendet Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD ab 17.30 Uhr die Zusammenfassungen aller Spiele vom Samstagnachmittag. Zeitgleich, also auch um 17.30 Uhr, startet indes die neue Bundesliga-Highlight-Show auf DAZN: Der Streamingdienst, der seit dieser Saison neben allen Freitags- auch alle Sonntagsspiele der Bundesliga live überträgt, hat ebenfalls ab 17.30 Uhr die Highlights der 15.30-Uhr-Partien im Programm.

Die @tsghoffenheim reist mit einem Erfolgserlebnis im Rücken am Samstag zum VfB. Elf Zahlen zum Team aus dem Kraichgau.

--- #VfB | #VfBTSG | Gegnervorbericht ⬇️ https://t.co/rQwZZWOP6L — VfB Stuttgart (@VfB) September 30, 2021

Auch für DAZN müsst Ihr allerdings etwas bezahlen und habt dabei zwei Optionen: Das Monatsabo, das monatlich kündbar ist und pro Monat 14,99 Euro kostet. Oder das Jahresabo, für das Ihr einmalig 149,99 Euro zahlt und damit heruntergerechnet pro Monat circa 2,50 Euro spart. Unter diesem Link erhaltet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN .

Wer die Highlights von VfB Stuttgart gegen Hoffenheim frei empfangbar sehen will, kann das ab circa 18.45 Uhr in der Sportschau der ARD tun. Zudem zeigt das ZDF im Aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr alle Zusammenfassungen vom Tage aus der Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER verfolgen

Goal hat zwar keine Bewegtbilder von Stuttgart gegen Hoffenheim zu bieten, dennoch bleibt Ihr mit uns über die Geschehnisse in Deutschlands Beletage auf dem Laufenden: Zu jedem Bundesligaspiel haben wir nämlich einen kostenlosen LIVE-TICKER im Angebot.

Dort wird Euch das Spielgeschehen in der Mercedes-Benz-Arena anschaulich beschrieben und Ihr erfahrt blitzschnell, wenn ein Tor fällt. HIER kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live: Die Aufstellung

Mit welcher Formation läuft der VfB Stuttgart heute auf? Wie sieht die Aufstellung von Hoffenheim aus? Gegen 14.30 Uhr erfahrt Ihr das genau an dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga