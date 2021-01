VfB gewinnt hitziges Duell gegen Mainz: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart hat den kleinen Höhenflug des FSV Mainz 05 mit einem Heimsieg gestoppt. Hier gibt es die Partie zum Nachlesen im TICKER.

Aufsteiger VfB Stuttgart hat den Negativlauf beendet und seinen lang ersehnten ersten Heimsieg seit der Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen setzten sich die Schwaben verdient mit 2:0 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 durch.

Der österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic (55.) per Kopf und Torjäger Silas Wamangituka (72.) mit seinem elften Saisontreffer sicherten den Dreier für den VfB. Für Trainer Pellegrino Matarazzo war es im neunten Versuch der erste Sieg im eigenen Stadion. Die Stuttgarter, denen zuvor nur ein Erfolg in sieben Spielen gelungen war, verschafften sich mit 25 Punkten auf Tabellenplatz zehn etwas Luft.

Die Mainzer und Trainer Bo Svensson erlebten nach dem überraschenden 3:2 gegen RB Leipzig einen Rückschlag. Mit zehn Zählern liegen sie auf Rang 17. Stürmer Karim Onisiwo hatte bei einem Kopfball an die Latte Pech (61.).

VfB Stuttgart - Mainz 05 Anpfiff: Freitag, 29. Januar, 20.30 Uhr Tore: 1:0 Kalajdzic (55.), 2:0 Wamangituka (72.) Aufstellung VfB Stuttgart: Kobel - Kempf, Anton, Mavropanos (84. Karazor) - Wamangituka (84. Coulibaly), Endo, Mangala, Sosa (58. Massimo) - Castro (26. Förster) - Gonzalez, Kalajdzic Aufstellung Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell (75. Boetius), Niakhate - Da Costa, Kohr, Fernandes (62. Öztunali), Latza (62. Stöger), Mwene - Onisiwo (75. Szalai), Quaison (27. Burkardt) Gelbe Karten: Förster (30.) - Niakhate (21.), Bell (43.), Onisiwo (45.+1), Svensson (54.), Kohr (81.)

Abpfiff | Die Nullfünfer dagegen liegen weiterhin fünf Punkte hinter Relegationsrang 16, der Abstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz wird durch das Duell zwischen Köln und Bielefeld am Sonntag auch definitiv größer werden. Das Team von Bo Svensson bot offensiv nahezu gar nichts an, stattdessen fielen die Gäste mit knapp 20 Fouls auf, die von Schiedsrichter Willenborg teils deutlich zu lasch bewertet wurden. Mainz empfängt am Samstagnachmittag Union Berlin.

Abpfiff | Der VfB holt nach drei sieglosen Spielen in Serie mal wieder einen Sieg und vergrößert den Abstand zu Platz 17 nochmal deutlich. Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo war vor allem nach Wiederanpfiff die bessere Mannschaft, Wamangituka machte den Deckel drauf, als Mainz gefährlich zu werden drohte. Stuttgart reist am kommenden Samstag nach Leverkusen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+2. | Zentner prügelt den nächsten langen Ball nach vorne, dieser landet aber bei Karazor. Die Mainzer kommen einfach nicht durch.

90. | Die Nachspielzeit in Stuttgart läuft, drei Minuten Nachschlag bekommen wir.

88. | Auch Stuttgart spielt die eigenen Konter nun nicht ehr so konsequent aus, die Gastgeber wollen natürlich auch nichts anbrennen lassen. Zwei Minuten sind noch auf der Uhr.

86. | Zentner schlägt den Ball ein wenig verzweifelt aus der eigenen Hälfte nach vorne, die Mainzer sind weiterhin absolut ratlos in der Offensive. Stuttgart kann die Führung mittlerweile sehr ruhig verteidigen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. | Pellegrino Matarazzo tauscht nochmal doppelt: Karazor kommt in der Defensive für Mavropanos und Torschütze Wamangituka wird positionsgetreu durch Coulibaly ersetzt.

83. | Die letzten zehn Minuten der Partie laufen bereits, Mainz zeigt weiterhin kaum Widerstand und schafft es nicht in die Stuttgarter Gefahrenzone. Insgesamt ist das heute zu dünn von den Rheinhessen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

81. | Dunkelgelb für Kohr! Mit ausgestrecktem Bein holt der Mainzer Gegenspieler Mangala von den Beinen, kassiert dafür aber nur seine zweite Verwarnung in der laufenden Spielzeit.

79. | Nächstes hartes Foul der Mainzer, St. Juste hatte Wamangituka auf der linken Außenbahn am Schienbein getroffen. Auch er kommt ohne Gelbe Karte davon.

77. | Wamangituka ist damit übrigens der erste Spieler mit elf Toren und mindestens drei Vorlagen seit Fredi Bobic, dem dies in der Spielzeit 1996/97 gelang. Starke Leistung des Kongolesen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

75. | Doppelwechsel nochmal bei den Nullfünfern: Szalai kommt für Onisiwo und Boetius ersetzt Bell

74. | Der Berg, den die Mainzer zu erklimmen haben, ist nun nochmal ein gutes Stück größer geworden. Bo Svensson droht seine dritte Niederlage als Mainz-Trainer im fünften Spiel.

TOOOR! VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 2:0 | Torschütze: Wamangituka

72. | Wamangituka schickt die Mainz in Richtung Auswärtsniederlage! Nach einem Ballgewinn von Mangala am eigenen Sechzehner dribbelt sich Wamangituka über den ganzen Platz und zieht gegen St. Juste links aus dem Sechzehner ins Zentrum, bevor er aus 15 Metern oben links einschießt. Elfter Saisontreffer nach einem herausragenden Solo.

70. | Die Schlussphase in Stuttgart ist angebrochen, Mainz hat auch durch die Hereinnahme von Stöger und Öztunali noch keinen offensiven Rhythmus entwickelt. Eher sind die Stuttgarter seit dem 1:0 gefährlicher geworden.

68. | Massimo dribbelt die halbe Mainzer Defensive aus! Der ehemalige Bielefelder geht von der Mittellinie über rechts nach vorne und nimmt dabei vier Gegenspieler auseinander, bevor er flach aus zehn Metern rechter Position abzieht. Niakhate hölt aber das Bein dazwischen und verhindert Schlimmeres.

66. | Die Mainzer müssen sich nun naturgemäß ein wenig öffnen und ein wenig mehr Risiko gehen, die Nullfünfer tun sich im Spiel nach vorne aber weiterhin schwer. Und: Die Stuttgarter sind exzellent im Konterspiel. Ein zweiter Treffer würde hier wohl den Deckel draufmachen.

64. | Stuttgart wird mutiger! Gonzalez probiert es einfach mal aus 25 Metern zentraler Position. Der Schuss des Argentiniers ist aber zu zentral und daher auch kein Problem für Zentner.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

62. | Mainz tauscht zwei weitere Male - und diesmal nicht verletzungsbedingt: Öztunali kommt für Fernandes und Stöger ersetzt Latza.

61. | Onisiwo an die Latte! Latza bringt den fälligen Freistoß ans kurze Fünfereck, wo der Österreicher hochsteigt und den Ball ans rechte Kreuzeck köpft. Beste Mainzer Szene der Partie.

60. | Kempf holt Onisiwo diesmal hart nahe der rechten Eckfahne von den Beinen, gute Freistoßposition für die Mainzer.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

58. | Sosa muss tatsächlich vom Rasen, er wird positionsgetreu durch den etwas offensiveren Massimo ersetzt.

57. | Sosa scheint sich im Anschluss an den Treffer verletzt zu haben, der Außenverteidiger wird an der Seitenlinie behandelt. Es scheint sich um eine Knieverletzung zu handeln.

TOOOR! VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 1:0 | Torschütze: Kalajdzic

55. | Und kurz danach schlägt Kalajdzic zu! Der auf das Bell-Foul folgende Freistoß wird von Niakhate unzureichend vor den eigenen Strafraum geklärt, wo Förster gedankenschnell nach links raus auf Sosa legt. Der flankt das Spielgerät perfekt zentral in den Fünfer, wo sich Kalajdzic gegen Niakhate durchsetzt und ins kurze Eck einköpft. Sechster Saisontreffer für ihn.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Nun hat es auch Bo Svensson erwischt. Der Däne ist mit einem vermeintlichen Foul von Bell an Gonzalez nicht einverstanden und regt sich so sehr auf, dass er ebenfalls verwarnt wird.

52. | Beide Mannschaften gehen auch nach Wiederanpfiff ruppig in die Zweikämpfe, Frank Willenborg ahndet diese Aktionen weiterhin eher halbherzig. Das könnte sich im Spielverlauf noch rechnen.

50. | Kobel ist zum ersten Mal nach Wiederanpfif gefordert: Einen Latza-Freistoß von links faustet der Schweizer am langen Pfosten entschlossen weg, Burkardt hatte bereits auf einen Fehler des Stuttgarter Keepers gelauert.

48. | Erneut liegt ein Stuttgarter am Boden, diesmal ist es nach einem harten Einsteigen von Onisiwo Kempf. Der Österreicher ist bereits verwarnt und sollte aufpassen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Mainz dagegen agiert ruppig und energisch in den Zweikämpfen, schlägt aber immer wieder über die Stränge. Die harte Gangart schüchtert die Stuttgarter ein wenig ein, offensiv kommt bei den Nullfünfern im Gegenzug aber wenig zusammen. Einzig Burkardt hatte unmittelbar nach seiner Einwechslung mal eine Abschlusschance, Kobel musste in den ersten 45 Minuten aber noch nicht eingreifen.

Halbzeit | Die Stuttgarter haben bisher höhere Spielanteile, kommen im letzten Spielfelddrittel aber zu selten in wirklich gute Abschlusspositionen. Die einzigen guten Abschlüsse hatte Gonzalez, die gefährlichste Szene war noch ein Beinah-Eigentor von Bell. Vor allem die Flügelspieler Sosa und Wamangituka müssen im zweiten Durchgang noch häufiger die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: HALBZEIT

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

45.+1 | Onisiwo sieht nochmal Gelb, nachdem er ein wenig überhart ins Luftduell mit VfB-Keeper Kobel geht. Es ist die zweite Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit für den Innenverteidiger.

45. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, eine Minute gibt's obendrauf.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43. | Bell steigt Gonzalez beim Kampf um den Ball spät auf den Fuß, der Innenverteidiger bekommt damit wie Nebenmann Niakhate eine Verwarnung ab. Es ist allerdings erst seine erste in der laufenden Spielzeit.

42. | Mainz stochert viel in den Passwegen der Stuttgarter, vor allem nach einem unmittelbaren Ballverlust in der gegnerischen Seite. Dies führt dazu, dass derzeit eher Billard als Fußball gespielt wird.

40. | Kurz vor der Pause plätschert die Begegnung weiter vor sich hin, auch wenn die Stuttgarter zuletzt im Spiel nach vorne etwas vertikaler wurden. Dennoch: Mainz verteidigt das Offensivspiel der Schwaben bisher sehr ordentlich.

38. | Förster sucht von halblinks erneut Gonzalez zentral an der Strafraumkante, die Ballmitnahme des Argentiniers ist allerdings erneut mangelhaft. Zentner sammelt den weit nach vorne prallenden Ball sicher ein.

36. | Wamangituka schenkt den Mainzern nach einem falschen Einwurf die Kugel links vom eigenen Tor, der lange Hafer von Niakhate findet am kurzen Pfosten dann aber keinen Mitspieler.

34. | Willenborg macht sich mehr und mehr die Stuttgarter Bank zum Feind, denn nach einem taktischen Trikotzupfer gegen Wamangituka wird Mwene im Gegenzug nicht verwarnt. Der Osnabrücker muss aufpassen, dass er die Kontrolle über die Begegnung nicht verliert.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

32. | Förster holt Niakhate von hinten im linken Halbraum von den Beinen, auch der Stuttgarter wird damit verwarnt. Für ihn ist es die Saison-Premiere.

32. | Nächster Kopfball durch Gonzalez! Sosa bedient den Argentinier von links am Elfmeterpunkt, erneut bekommt Gonzalez das Kunstleder aber nicht präzise genug aufs Tor und setzt dieses knapp über den Kasten von Zentner.

30. | Mavropanos mit der starken Grätsche! Gegen den antretenden Mwene spitzelt der Grieche auf der linken Seite die Kugel in letzter Sekunde noch weg; sonst hätte sein Gegenspieler viel Rasen vor sich gehabt.

28. | Burkardt mischt direkt vorne mit! Der eingewechselte Stürme probiert es nach einem Durchstecker von Kohr aus 15 Metern rechter Position mit dem Drehschuss, dieser geht aber gut einen halben Meter am langen Pfosten vorbei.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

27. | Und auch die Mainzer wechseln nun sicherheitsbedingt: Quaison muss runter, er wird durch Burkardt ersetzt.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: WECHSEL

26. | Für Castro geht es nicht weiter, er wird positionsgetreu durch Förster ersetzt. Endo übernimmt die Kapitänsbinde.

25. | Fast das Eigentor von Bell! Sosa bringt eine flache Hereingabe von links an den kurzen Pfosten und sucht Kalajdzic, Bell rutscht aber noch in den Ball und bringt diesen gefährlich aufs kurze Eck für den eigenen Keeper. Zentner packt im Nachfassen sicher zu.

23. | Mit Castro läuft der nächste Spieler auf dem Rasen nicht rund, der ehemalige deutsche Nationalspieler scheint von der harten Zweikampfführung der Mainzer ebenfalls erste Folgen zu spüren. Er bestreitet heute übrigens sein 400. Bundesligaspiel.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21. | Die ruppige Mainzer Gangart wird nun erstmals bestraft, Niakhate holt rechts im Mittelfeld Wamangituka von den Beinen. Folgerichtig landet der Franzose zum achten Mal in dieser Spielzeit im Notizbuch des Unparteiischen.

19. | Quaison scheint unterdessen weiterspielen zu können, der bereits von der Bank aufgestandene Burkardt hat sich wieder den Trainingsanzug übergestreift.

17. | Mwene verpasst im Zentrum! Latza bringt den ersten Eckball der Rheinhessen aussichtsreich von rechts ins Zentrum, Mwene ist zentral an der Fünferkante eigentlich frei. Der Flügelspieler kommt aber nicht rechtzeitig an den Ball.

15. | Nächste Unterbrechung, diesmal liegt Quaison am Boden. Der Schwede hatte sich im Duell mit dem Ball um Kempf vertreten, scheint nicht mehr weitermachen zu können.

13. | Erster Abschluss Gonzalez! Der Argentinier bekommt einen Klärungsversuch der Mainzer links im Sechzehner serviert und probiert es aus 15 Metern mit dem Volley. Dieser geht aber knapp über das Mainzer Tor, Zentner muss nicht eingreifen.

12. | Die Mainzer setzen heute auf eine sehr harte Gangart, vor allem Kohr war schon einige Male bei Schiedsrichter Willenborg zum Einzelgespräch. Bisher können die Stuttgarter damit nicht wirklich umgehen.

10. | Mavropanos spielt einen katastrophalen Fehlpass in den Mittelkreis auf Fernandes, der Schweizer kann das Spielgerät aber nicht schnell genug verarbeiten. Endo nimmt den Steilpass seines Gegenspielers wieder auf, bevor es gefährlich werden kann.

8. | Es ist ein merkwürdiger Beginn in Stuttgart. Die Gastgeber haben erwartunsgemäß zwar die höheren Spielanteile, werden von den Mainzern aber eng bewacht und scheuen sich noch, den Weg in den gegnerischen Strafraum zu suchen.

6. | Die Mainzer fordern Handelfmeter! Nach einem missglückten Dribbling von Endo kommt Kohr halbrechts vor dem Strafraum an den Ball, sein direkter Abschluss wird abgefälscht und prallt in der Nähe des Elfmeterpunkts auf den Brustkorb von Anton. Ein Handspiel ist da aber beim besten Willen nicht zu erkennen.

4. | Schiedsrichter Willenborg ist zum ersten Mal gefordert, Kobel scheint im Kampf um den Ball mit Quaison einen Tritt ans Handgelenk bekommen zu haben. Für den Schweizer geht es nach kurzer Verschnaufpause aber weiter.

3. | Fernandes bringt die erste Mainzer Flanke von der linken Seite in Richtung kurzer Pfosten. Mavropanos ist aber schnell zurückgeeilt und klärt souverän zum Einwurf.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Das Hinspiel bei den Rheinhessen - gleichzeitig der letzte Auftritt von Achim Beierlorzer - ging mit 4:1 deutlich an den VfB. Mit Wamangituka und Kalajdzic stehen zwei der vier Torschützen heute in der Stuttgarter Startelf.

Vor Beginn | Satte zwölf Punkte Vorsprung haben die gastgebenden Schwaben auf einen direkten Abstiegsplatz und damit auf den FSV Mainz 05, allerdings hat der VfB in den vergangenen Wochen ein wenig nachgelassen. Nachdem der Aufsteiger zwischenzeitlich an den internationalen Plätzen schnupperte, gelang zuletzt nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen, seit drei Begegnungen sind die Stuttgarter sieglos.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 19. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und Mainz 05.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Stuttgart:

Kobel - Kempf, Anton, Mavropanos - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro - Gonzalez, Kalajdzic

Mainz setzt auf folgende Aufstellung:

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - Da Costa, Kohr, Fernandes, Latza, Mwene - Onisiwo, Quaison

VfB Stuttgart gegen Mainz im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der VfB Stuttgart feierte beim 4:1 in der Hinrunde seinen geteilt höchsten Bundesliga-Sieg gegen den 1. FSV Mainz – erstmals seit der Saison 2005/06 könnte der VfB beide Spiele einer BL-Saison gegen Mainz gewinnen.

Nach zuvor sieben sieglosen Bundesliga-Spielen beim VfB Stuttgart gewann Mainz seit Jahresbeginn 2014 drei der fünf BL-Gastspiele bei den Schwaben, bei keinem Team mehr in diesem Zeitraum.

Der VfB Stuttgart traf in allen zwölf Bundesliga-Heimspielen gegen Mainz (24 Tore gesamt) – gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat der VfB zu Hause aktuell so eine lange Trefferserie.

Der VfB Stuttgart verlor vier der vergangenen sechs Bundesliga-Partien – doppelt so viele wie an den ersten zwölf Spieltagen (zwei). Zuletzt verlor Stuttgart zwei Partien in Folge – drei Niederlagen in Serie wären ein Novum für den VfB in dieser Saison.

Mainz gewann am 18. Spieltag mit 3:2 gegen RB Leipzig und beendete damit seine neun Bundesliga-Partien andauernde Sieglosserie. Bei jenem Sieg holte Mainz genauso viele Punkte wie in den vorangegangenen neun sieglosen Partien.

Stuttgart ist erstmals in seiner Vereinshistorie in den ersten acht Heimspielen einer Saison sieglos – und das einzige Team ligaweit neben Köln, das in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen konnte. Immerhin spielte Stuttgart in fünf der acht Heimspiele remis.

Mit nur fünf Punkten aus acht Bundesliga-Auswärtsspielen belegt Mainz nur den 17. Platz in der Auswärtstabelle. Der einzige Auswärtssieg gelang am 8. Spieltag beim 3:1 in Freiburg. Zuletzt holte Mainz aber beim 1:1 in Dortmund einen beachtlichen Punkt.

Der VfB Stuttgart spielte in keinem der vergangenen 14 Bundesligaspiele zu null – das ist die aktuell mit Abstand längste Negativserie der Liga. Überhaupt wahrte der VfB in dieser Saison nur einmal eine Weiße Weste (2:0 bei der Hertha am 4. Spieltag) – das ist Ligatiefstwert mit Gegner Mainz sowie Tabellenschlusslicht Schalke 04.

Stuttgarts Kapitän Gonzalo Castro steht unmittelbar vor seinem 400. Einsatz in der Bundesliga. Er erzielte bislang 36 Tore und bereitete 68 weitere Treffer vor. Sein Debüt feierte er vor 16 Jahren, am 23. Januar 2005 für Leverkusen gegen Hannover (3:0).

Mainz-Trainer Bo Svensson gewann als Spieler des FSV Mainz alle seiner drei Bundesliga-Duelle gegen den VfB Stuttgart – gegen kein anderes Team trat er im FSV-Trikot so oft an im Oberhaus ohne einen einzigen Punktverlust.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Stuttgart vs. Mainz heute ... im TV DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER Goal

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Machtkampf in der Führungsetage, Talfahrt in der Bundesliga: Nach einem vielversprechenden Saisonstart ist beim VfB Stuttgart Krisenstimmung eingekehrt. Nun soll gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ungeachtet der internen Schlammschlacht der erste Heimsieg seit dem Wiederaufstieg und damit die sportliche Wende gelingen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen, darunter das schwache 0:3 beim Mitaufsteiger Arminia Bielefeld, will sich der Tabellenzehnte rehabilitieren. "Wir sind voll im Kampfmodus für die Punktejagd", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo motiviert. Jedes Spiel sei richtungsweisend.

Von den störenden Nebengeräuschen will sich Matarazzo nicht ablenken lassen. "Das ist nicht mein Lieblingsthema", sagte der 43-Jährige zurückhaltend, deswegen werde er das "ausnahmsweise nicht kommentieren".

Dabei hat sich der schmutzige Disput zwischen Präsident Claus Vogt und der Klubführung um Vorstandschef Thomas Hitzlsperger am Mittwoch weiter zugespitzt. Vogt verkündete in einer 2008 Worte langen Mitteilung, die für den 18. März geplante Mitgliederversammlung auf September verschieben zu wollen und schrieb von der "größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt hat".

Als Grund für die Verschiebung nannte Vogt "berechtigte Interessen der Mitglieder", also mögliche technische Probleme bei der digitalen Veranstaltung sowie die noch fehlende lückenlose Aufklärung der "Datenaffäre". Diese spaltet weiter die Lager, ein Auftrag für eine "notwendige rechtliche Bewertung" an eine Rechtsanwaltskanzlei nach der Weitergabe von Mitgliederdaten an Dritte sei laut Vogt noch nicht erteilt worden.

Eine Verschiebung des vereinbarten Termins der Mitgliederversammlung würde allerdings gegen die Satzung des Vereins verstoßen, entgegneten die beiden weiteren Präsidiumsmitglieder Bernd Gaiser und Rainer Mutschler. Es gebe einen "erkennbaren Riss im Präsidium", einen "Dissens zu zahlreichen Themen seit geraumer Zeit".

Hitzlsperger hatte Vogt kurz vor Jahreswechsel in einem offenen Brief harsch attackiert und darin eine Kampf-Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt. Mittlerweile habe sich der Vorstandschef entschuldigt, "das war nicht meine größte Sternstunde", hatte der ehemalige Nationalspieler am Sonntag gesagt.

Die Fronten sind jedenfalls verhärtet, die Stuttgarter Nachrichten bezeichneten die Lage als "Horrorfilm mit Überlänge". Auch der ehemalige Nationaltorhüter und langjährige VfB-Profi Timo Hildebrand war über die Vorgänge bei seinem "Herzensverein" schockiert. "Zu sehen, wie er sich von innen heraus vergiftet, tut mir in der Seele weh", schrieb der 41-Jährige in den Sozialen Medien: "Was ist das für ein Signal an die Mitarbeiter, an eventuelle Neuverpflichtungen, Sponsoren und vor allem die Fans??"

Abseits der klubpolitischen Krise wollen die Schwaben wenigstens auf dem Rasen mit dem ersten Heimsieg im neunten Versuch wieder positive Akzente setzen. Denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nach einem mäßigen Start ins neue Jahr nur mehr sieben Punkte. Gegen Mainz soll der gewohnte Offensivfußball der vergangenen Monate wieder zum Erfolg führen. "Wir versuchen, so viele Torchancen wie möglich herauszuspielen", kündigte Matarazzo an.

Bei Mainz sei allerdings "eine Aufbruchstimmung zu spüren", sagte der VfB-Coach, "man sieht, in welche Richtung es mit dem neuen Trainer gehen soll". Der Tabellen-17. will den Schwung aus dem überraschenden 3:2 gegen den Titelkandidaten RB Leipzig mitnehmen und mit Neu-Trainer Bo Svensson den Aufwärtstrend fortsetzen.

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick