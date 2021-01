Darum zeigt Sky VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 heute nicht live im TV und LIVE-STREAM

Uns erwartet heute wieder ein spannendes Bundesliga-Spiel, Stuttgart empfängt Mainz. Goal erklärt, wieso das Spiel nicht live im TV zu sehen ist.

Der 19. Spieltag steht an: Der VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Anstoß in der Hauptstadt Baden-Württembergs ist heute um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena.

Beide Teams werden motiviert in dieses Spiel gehen: Für die Mainzer gilt es, den Aufwärtstrend der letzten Wochen (1:1 gegen den BVB (Borussia Dortmund), 3:2 gegen RB Leipzig) zu nutzen, um im Abstiegskampf keinen Boden zu verlieren.

Bei Stuttgart sieht es in der Tabelle besser aus, allerdings zeigt der Trend nach unten. Nach zwei Niederlagen sollten die Schwaben gewinnen, um Abstand von den Abstiegsplätzen zu behalten.

Der VfB Stuttgart trifft heute auf den FSV Mainz 05. Dabei wird das Spiel nicht im TV ausgestrahlt, Goal erklärt wieso und präsentiert eine kostenlose Alternative.

VfB Stuttgart empfängt heute den 1. FSV Mainz 05: So läuft die Bundesliga am Freitagabend ab

Begegnung VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 Wettbewerb Bundesliga | 19. Spieltag Datum Freitag | 29.01.2021 | 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart Zuschauer Keine

Bild: Getty Images

VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 läuft heute nicht LIVE auf Sky: Darum seht ihr die Bundesliga heute nicht im TV

Natürlich wollen sich viele Anhänger:innen die Bundesliga im Fernsehen anschauen - der Wettbewerb gehört schließlich zu den bekanntesten und beliebtesten der Welt. Allerdings ist die Rechtevergabe der Übertragungen nicht ganz einfach, so gibt es in dieser Saison gleich drei unterschiedliche Anbieter.

Das führt zu Umständen wie heute: Kein TV-Sender wird das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05 übertragen. Sowohl im Pay-TV (Sky) als auch im Free-TV (ZDF) ist das Spiel nicht zu sehen.

Keine Bundesliga im TV: Stuttgart - Mainz heute LIVE im TV

Grund dafür: Jedes Freitagspiel in dieser Saison wird von DAZN übertragen, die meisten davon exklusiv. So auch heute: Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt das Eröffnungsspiel des 19. Spieltag LIVE.

Wie die Übertragung abläuft und was es noch zur kostenlosen Übertragung zu wissen gilt erklären wir im Laufe dieses Artikels. Kleiner Tipp: Wir werden auch eine Möglichkeit präsentieren, wie man das Spiel auf dem Fernseher verfolgen kann, obwohl kein Fernsehsender das Spiel ausstrahlt. Bleibt aufmerksam!

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 heute nicht live bei Sky: Die Rechteverteilung

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM (ausgewählte Spieltage auch im ZDF) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag mögliche Spiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM Montag mögliche Spiele um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 nicht live im TV bei Sky: Wo wird die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

DAZN überträgt also heute die Bundesliga - Zeit, dass wir uns den Streamingdienst etwas genauer anschauen! Vielen wird die Plattform noch nicht allzu geläufig sein, DAZN gibt es ja erst seit 2016.

Bild: Getty Images

VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 nicht bei Sky zu sehen- DAZN zeigt die Bundesliga heute LIVE

Trotzdem konnte der Streamingdienst schon große Erfolge feiern, so auch die Übertragungen der Freitagsspiele der Bundesliga. Dabei sind diese stets hochqualitativ und werden von einem dreiköpfigen Moderationsteam begleitet.

Die Übertragung wird bereits um 20.15 Uhr beginnen, es wird also noch eine Viertelstunde Vorberichtserstattung und Interviews geben, bevor es dann so richtig losgeht. Experte ist heute Ex-Profi Ralph Gunesch.

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Ralph Gunesch

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 heute kostenlos verfolgen: So funktioniert der DAZN Probemonat

DAZN hat so einige tolle Features, besonders hervorzuheben sind dabei zwei Sachen: Die unglaubliche Produktpalette (über 8.000 LIVE-Events pro Jahr) und der Probemonat: Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte DAZN-Angebot zugreifen, ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen.

Dabei ist der Probemonat nicht nur gratis, sondern auch noch unverbindlich: Ihr müsst kein bezahlpflichtiges Abonnement nach dem Probemonat eingehen, wenn ihr das nicht möchtet. Eine Übersicht zu den Kosten findet ihr hier.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 ist heute im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen: Mit diesen Geräten könnt ihr die Bundesliga streamen!

Die Bundesliga wird heute nicht im TV ausgestrahlt? Kein Problem! Mit einem Smart-TV kann man ganz einfach das Spiel via DAZN auf dem Flachbildschirm verfolgen. Hier findet ihr eine Übersicht aller tauglichen Geräte.

Smartpho ne s iOs (App Store) | Android (Play Store) Tablets iOs (App Store) | Android (Play Store) | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philipps) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Playstation 5 | Xbox One | Xbox Series X/S

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung der Bundesliga

Das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart:

Kobel - Kempf, Anton, Mavropanos - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Castro - Gonzalez, Kalajdzic

Mit voller Energie ins Flutlichtspiel – der VfB Strom powered by @EnBW präsentiert die Startelf gegen Mainz!



1 Kobel

2 Anton

3 @wataru0209

4 Kempf

5 @DMavropanos

8 Castro ©️

9 Kalajdzic

14 Wamangituka

22 @nicoivang19

23 @JMangala_8

24 Sosa#VfB #VfBM05 pic.twitter.com/uxy5esxlNv — VfB Stuttgart (@VfB) January 29, 2021

Mit folgender Aufstellung geht Mainz 05 ins Spiel:

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - Da Costa, Kohr, Fernandes, Latza, Mwene - Onisiwo, Quaison

Bello macht heute sein 200. Pflichtspiel für uns!🎉

Das ist die Startelf für #VfBM05 !👊#Mainz05 #Bundesliga pic.twitter.com/OwRWgijZdZ — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 29, 2021

VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 heute live ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) | Nicht Sky im LIVE-STREAM ... DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

VfB Stuttgart vs. 1. FSV Mainz 05 heute live auf DAZN: Der Direktvergleich zur Bundesliga-Partie

VfB Stuttgart 25 Duelle 1. FSV Mainz 05 10 Siege 9 6 Remis 6 41 Tore 37

Bild: Getty Images

VfB Stuttgart vs. Mainz 05 live sehen: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der VfB Stuttgart feierte beim 4-1 in der Hinrunde seinen geteilt höchsten Bundesliga-Sieg gegen den 1. FSV Mainz – erstmals seit der Saison 2005/06 könnte der VfB beide Spiele einer BL-Saison gegen Mainz gewinnen.

Nach zuvor 7 sieglosen Bundesliga-Spielen beim VfB Stuttgart gewann Mainz seit Jahresbeginn 2014 3 der 5 BL-Gastspiele bei den Schwaben, bei keinem Team mehr in diesem Zeitraum.

Der VfB Stuttgart traf in allen 12 Bundesliga-Heimspielen gegen Mainz (24 Tore gesamt) – gegen kein anderes aktuelles BL-Team hat der VfB zu Hause aktuell so eine lange Trefferserie.

Der VfB Stuttgart verlor 4 der vergangenen 6 Bundesliga-Partien – doppelt so viele wie an den ersten 12 Spieltagen (2). Zuletzt verlor Stuttgart 2 Partien in Folge – 3 Niederlagen in Serie wären ein Novum für den VfB in dieser Saison.

Mainz gewann am 18. Spieltag mit 3-2 gegen RB Leipzig und beendete damit seine 9 Bundesliga-Partien andauernde Sieglosserie. Bei jenem Sieg holte Mainz genauso viele Punkte wie in den vorangegangenen 9 sieglosen Partien.

Stuttgart ist erstmals in seiner Vereinshistorie in den ersten 8 Heimspielen einer Saison sieglos – und das einzige Team ligaweit neben Köln, das in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen konnte. Immerhin spielte Stuttgart in 5 der 8 Heimspiele remis.

Mit nur 5 Punkten aus 8 Bundesliga-Auswärtsspielen belegt Mainz nur den 17. Platz in der Auswärtstabelle. Der einzige Auswärtssieg gelang am 8. Spieltag beim 3-1 in Freiburg. Zuletzt holte Mainz aber beim 1-1 in Dortmund einen beachtlichen Punkt.

Der VfB Stuttgart spielte in keinem der vergangenen 14 Bundesligaspiele zu null – das ist die aktuell mit Abstand längste Negativserie der Liga. Überhaupt wahrte der VfB in dieser Saison nur einmal eine Weiße Weste (2-0 bei der Hertha am 4. Spieltag) – das ist Ligatiefstwert mit Gegner Mainz sowie Tabellenschlusslicht Schalke 04.

Stuttgarts Kapitän Gonzalo Castro steht unmittelbar vor seinem 400. Einsatz in der Bundesliga. Er erzielte bislang 36 Tore und bereitete 68 weitere Treffer vor. Sein Debüt feierte er vor 16 Jahren, am 23. Januar 2005 für Leverkusen gegen Hannover (3-0).

Mainz-Trainer Bo Svensson gewann als Spieler des FSV Mainz alle seiner 3 Bundesliga-Duelle gegen den VfB Stuttgart – gegen kein anderes Team trat er im FSV-Trikot so oft an im Oberhaus ohne einen einzigen Punktverlust.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05 heute live: Der Vorbericht zur Bundesliga am Freitag

Der kriselnde VfB Stuttgart hofft gegen den FSV Mainz 05 auf die sportliche Trendwende. Der öffentlich ausgetragene Machtkampf in der Klubführung verschärft die Lage zusätzlich.

Stuttgart/München (SID) Machtkampf in der Führungsetage, Talfahrt in der Bundesliga: Nach einem vielversprechenden Saisonstart ist beim VfB Stuttgart Krisenstimmung eingekehrt. Nun soll gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ungeachtet der internen Schlammschlacht der erste Heimsieg seit dem Wiederaufstieg und damit die sportliche Wende gelingen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen, darunter das schwache 0:3 beim Mitaufsteiger Arminia Bielefeld, will sich der Tabellenzehnte rehabilitieren. "Wir sind voll im Kampfmodus für die Punktejagd", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo motiviert. Jedes Spiel sei richtungsweisend.

Von den störenden Nebengeräuschen will sich Matarazzo nicht ablenken lassen. "Das ist nicht mein Lieblingsthema", sagte der 43-Jährige zurückhaltend, deswegen werde er das "ausnahmsweise nicht kommentieren".

Dabei hat sich der schmutzige Disput zwischen Präsident Claus Vogt und der Klubführung um Vorstandschef Thomas Hitzlsperger am Mittwoch weiter zugespitzt. Vogt verkündete in einer 2008 Worte langen Mitteilung, die für den 18. März geplante Mitgliederversammlung auf September verschieben zu wollen und schrieb von der "größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt hat".

Als Grund für die Verschiebung nannte Vogt "berechtigte Interessen der Mitglieder", also mögliche technische Probleme bei der digitalen Veranstaltung sowie die noch fehlende lückenlose Aufklärung der "Datenaffäre". Diese spaltet weiter die Lager, ein Auftrag für eine "notwendige rechtliche Bewertung" an eine Rechtsanwaltskanzlei nach der Weitergabe von Mitgliederdaten an Dritte sei laut Vogt noch nicht erteilt worden.

Eine Verschiebung des vereinbarten Termins der Mitgliederversammlung würde allerdings gegen die Satzung des Vereins verstoßen, entgegneten die beiden weiteren Präsidiumsmitglieder Bernd Gaiser und Rainer Mutschler. Es gebe einen "erkennbaren Riss im Präsidium", einen "Dissens zu zahlreichen Themen seit geraumer Zeit".

Hitzlsperger hatte Vogt kurz vor Jahreswechsel in einem offenen Brief harsch attackiert und darin eine Kampf-Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt. Mittlerweile habe sich der Vorstandschef entschuldigt, "das war nicht meine größte Sternstunde", hatte der ehemalige Nationalspieler am Sonntag gesagt.

Die Fronten sind jedenfalls verhärtet, die Stuttgarter Nachrichten bezeichneten die Lage als "Horrorfilm mit Überlänge". Auch der ehemalige Nationaltorhüter und langjährige VfB-Profi Timo Hildebrand war über die Vorgänge bei seinem "Herzensverein" schockiert. "Zu sehen, wie er sich von innen heraus vergiftet, tut mir in der Seele weh", schrieb der 41-Jährige in den Sozialen Medien: "Was ist das für ein Signal an die Mitarbeiter, an eventuelle Neuverpflichtungen, Sponsoren und vor allem die Fans??"

Abseits der klubpolitischen Krise wollen die Schwaben wenigstens auf dem Rasen mit dem ersten Heimsieg im neunten Versuch wieder positive Akzente setzen. Denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt nach einem mäßigen Start ins neue Jahr nur mehr sieben Punkte. Gegen Mainz soll der gewohnte Offensivfußball der vergangenen Monate wieder zum Erfolg führen. "Wir versuchen, so viele Torchancen wie möglich herauszuspielen", kündigte Matarazzo an.

Bei Mainz sei allerdings "eine Aufbruchstimmung zu spüren", sagte der VfB-Coach, "man sieht, in welche Richtung es mit dem neuen Trainer gehen soll". Der Tabellen-17. will den Schwung aus dem überraschenden 3:2 gegen den Titelkandidaten RB Leipzig mitnehmen und mit Neu-Trainer Bo Svensson den Aufwärtstrend fortsetzen.