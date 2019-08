VfB Stuttgart: Innenverteidiger Nathaniel Phillips kommt auf Leihbasis vom FC Liverpool

Nach den Abgängen von Kabak, Baumgartl und Pavard hat der VfB seine Innenverteidigung verstärkt. Nathaniel Phillips kommt leihweise vom FC Liverpool.

Zweitligist hat sich für den Kampf um den Wiederaufstieg in die weiter verstärkt. Der englische Innenverteidiger Nathaniel Phillips kommt für ein Jahr leihweise vom an den Neckar. Das verkündete der VfB am Mittwochnachmittag.

Sportdirektor Sven Mislintat freut sich über die Neuverpflichtung: "Mit Nathaniel Phillips verpflichten wir einen jungen englischen Innenverteidiger, der schon in der vergangenen Saison vor dem Sprung in die Profimannschaft des FC Liverpool stand."

Nach Kaminski-Verletzung: Nathaniel Phillips soll sofort helfen

"Aufgrund der großen Konkurrenzsituation und wegen einer Verletzung blieb ihm dieser Schritt aber bislang verwehrt, so dass sich nun für uns die Gelegenheit ergeben hat, Nathaniel für eine Saison auszuleihen", erklärte der ehemalige Chefscout des weiter.

Nathaniel #Phillips wechselt auf Leihbasis zum VfB. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom FC Liverpool nach Stuttgart und unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30.06.2020.



Herzlich willkommen beim #VfB, Nathaniel!

Nach den Abgängen von Benjamin Pavard, Ozan Kabak und Timo Baumgartl war die Defensive des VfB zuletzt dünn besetzt. Nach der Verletzung von Marcin Kaminski könne Phillips nun laut Mislintat "schnell ein wichtiger Faktor auf der Innenverteidiger-Position werden".

VfB-Neuzugang Phillips: "Möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Rückkehr in die Bundesliga gelingt“

Auch der Engländer freut sich über sein Gastspiel im "Ländle" und hat sich als Ziel den Aufstieg in Deutschlands Eliteklasse gesetzt: "Der VfB ist ein Verein mit einer großen Tradition und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Rückkehr in die Bundesliga gelingt.“

Phillips stammt aus der Jugend der Bolton Wanderers und verstärkte 2016 ablösefrei die U23 des FC Liverpool. Bei den Reds kam der Defensivakteur zuletzt in der Premier League 2 zum Einsatz und kam dort in der abgelaufenen Spielzeit verletzungsbedingt auf lediglich sieben Einsätze.