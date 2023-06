VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Wer zeigt / überträgt die Relegation im TV und LIVE-STREAM?

In der Bundesliga-Relegation trifft der VfB Stuttgart auf den Hamburger SV. Wer zeigt / überträgt heute live im TV und LIVE-STREAM?

Alle 34 Spieltage in der Bundesliga und 2. Liga wurden absolviert, somit stehen auch die Teilnehmer an der Relegation fest: der VfB Stuttgart und der HSV. Das Hinspiel zwischen den beiden Traditionsklubs steigt am heutigen Donnerstagabend, 1. Juni 2023, um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Aber wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und LIVE-STREAM?

Nationaler und internationaler Spitzensport live auf DAZN: Jetzt anmelden!

Anders als noch in der vergangenen Saison, als sich der VfB Stuttgart durch einen späten 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag rettete, muss der VfB in diesem Jahr in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim war zu wenig für die Schwaben, die letztlich einen Punkt hinter dem Tabellen-15. aus Augsburg landeten.

Nun kommt es zum Duell mit dem Hamburger SV, der in einem dramatischen Saisonfinale zwar mit 1:0 in Sandhausen gewann, aufgrund des Last-Minute-Erfolgs von Heidenheim gegen Regensburg aber auf dem dritten Platz stecken blieb. Nachdem die Hamburger bereits im vergangenen Jahr gegen Hertha BSC in die Relegation mussten und dort scheiterten, bietet sich der Mannschaft von Trainer Tim Walter die nächste Chance auf die lang ersehnte Bundesliga-Rückkehr.

Der VfB Stuttgart empfängt zum Relegations-Hinspiel den Hamburger SV. So seht Ihr die Partie heute live in TV und LIVE-STREAM.

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Übersicht zur Relegation

Paarung: VfB Stuttgart - Hamburger SV Wettbewerb: Bundesliga-Relegation, Hinspiel Datum: Donnerstag, 1. Juni 2023, 20.45 Uhr Austragungsort: Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Wer zeigt / überträgt die Relegation im Free-TV?

Die Relegationsspiele gehören zu den wenigen Partien, die in Deutschland im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden können.

Das Gastspiel des HSV beim VfB wird heute Abend live in Sat.1 gezeigt, die Übertragung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff.

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Wer zeigt / überträgt die Relegation im Pay-TV?

Im Pay-TV könnt Ihr die Spiele auf Sky sehen, der Sender überträgt ebenfalls live. Allerdings müsst Ihr zuvor ein Pay-TV-Abonnement bei Sky abschließen.

Gezeigt wird die Begegnung bei Sky auf den Sender Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga, die Übertragung startet um 20.15 Uhr.

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: Wer zeigt / überträgt die Relegation im LIVE-STREAM?

Für die Übertragung im LIVE-STREAM bieten sich verschiedene Möglichkeiten. So könnt Ihr das Match heute Abend kostenfrei auf ran.de sehen, dies ist über den Webbrowser oder die App möglich.

Habt Ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht Ihr das Spiel auch via Sky Go. Alternativ könnt Ihr Stuttgart gegen Hamburg nach Abschluss eines Abos bei WOW TV, ehemals Sky Ticket, schauen. Bei DAZN läuft die Partie nicht.

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: LIVE-TICKER und Highlights zur Relegation

Einen LIVE-TICKER stellt Euch GOAL zur Verfügung, damit Ihr stets auf dem Laufenden bleibt. So verpasst Ihr keine wichtigen Aktionen auf dem Platz und seid informiert.

Highlights findet Ihr nach Abpfiff auf ran.de, auch Sky stellt nach Spielende kurze Clips bereit.

VfB Stuttgart vs. HSV heute live: So lief die Relegation in den vergangenen fünf Jahren

Saison Paarung Gesamtergebnis 2021/22 Hertha BSC - Hamburger SV 2:1 2020/21 Köln - Holstein Kiel 5:2 2019/20 Werder Bremen - Heidenheim 2:2 2018/19 VfB Stuttgart - Union Berlin 2:2 2017/18 Wolfsburg - Holstein Kiel 4:1

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung