VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart misst sich mit dem FC St. Pauli. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 2. Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 3. Spieltag der 2. trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 17. August, um 13 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Der Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart ist nach drei Pflichtspielen in der neuen Saison noch ungeschlagen. Zum Auftakt setzte sich die Mannschaft von Trainer Tim Walter vor heimischem Publikum gegen Hannover 96 durch (2:1) , beim Auswärtsspiel in Heidenheim trennten sich die beiden Teams remis. Zuletzt erreichten die Schwaben durch einen 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock die nächste Runde.

Die Gäste aus Hamburg sind derweil noch sieglos. Während es zu Saisonbeginn ein 1:1-Unentschieden gegen Arminia Bielefeld gab , musste sich der FC St. Pauli am zweiten Spieltag gegen Greuther Fürth geschlagen geben.

VfB Stuttgart gegen St. Pauli: Welches Team sichert sich am Samstagnachmittag die drei Punkte?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli: Das Duell im Überblick

VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli: Die heute live im TV verfolgen

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger des VfB Stuttgart sowie des FC St. Pauli: Die heutige Begegnung wird leider nicht im frei empfangbaren TV gezeigt. Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert.

Demzufolge muss man auf das Pay-TV zurückgreifen, um die Partie trotzdem vor dem eigenen Fernseher verfolgen zu können.

VfB Stuttgart vs. St. Pauli heute live im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky ist die Anlaufstelle, wenn es um die Übertragungen der 2. Bundesliga geht. Der Bezahlsender ist auch in dieser Saison wieder im Besitz der Übertragungsrechte und zeigt alle Spiele live und exklusiv. Dementsprechend zeigt Sky auch das Kräftemessen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli live und in voller Länge im TV.

Die Vorberichterstattung beginnt dort bereits um 12.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Gezeigt wird die Partie VfB - St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 3 sowie Sky Sport Bundesliga 3 HD . Kommentator der heutigen Begegnung ist Jürgen Schmitz.

Alternativ zur Übertragung des Einzelspiels habt Ihr die Möglichkeit, die Partie im Rahmen der Konferenz mitzuverfolgen. Dort werden neben dem Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und St. Pauli auch die Begegnungen Wehen Wiesbaden vs. sowie Arminia Bielefeld vs. gezeigt. Somit bleibt Ihr bei allen parallel stattfindenden Spielen stets auf dem Laufenden.

Unabhängig davon, für welche Option Ihr Euch entscheidet, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky, um Stuttgart vs. Pauli live im TV zu sehen. Sämtliche Informationen zu den verschiedenen Sky-Abos findet Ihr auf der entsprechenden Website des Unternehmens .

VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli: Die 2. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die Begegnung zwischen Stuttgart und St. Pauli zu verfolgen - und zwar via LIVE-STREAM .

VfB Stuttgart vs. St. Pauli heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Der Pay-TV-Sender Sky bietet neben der Übertragung im TV auch einen LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga an. Mit Hilfe von Sky Go können Bestandskunden des Bezahlsenders die Partie auf einem mobilen Gerät verfolgen.

Die Übertragung des LIVE-STREAMS ist dabei deckungsgleich zu der auf dem Receiver. Sofern Ihr Sky-Kunde seid und die Login-Daten für Sky Go habt, müsst Ihr lediglich noch die entsprechende App im entsprechenden Store herunterladen:

VfB Stuttgart vs. St. Pauli im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket

Für diejenigen, die kein Sky-Abo besitzen und dort auch keine Mitgliedschaft eingehen möchten, gibt es noch das sogenannte Sky Ticket . Dieser Service ermöglicht es Euch, das Programm des Bezahlsenders über kürzere Zeiträume zu nutzen.

Das Sportpaket kostet für den ersten Monat 9,99 Euro . Anschließend bezahlt Ihr 29,99 Euro und könnt das Abo jederzeit monatlichen kündigen.

VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli: Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN

Wer das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli im TV oder LIVE-STREAM verpasst hat, kann sich im Anschluss der Partie in aller Ruhe die Höhepunkte des Spiels zu Gemüte führen.

Die beste Anlaufstelle hierfür ist DAZN. Der Streaminganbieter stellt die Highlights sämtlicher Spiele der 2. Bundesliga bereits kurze Zeit nach Abpfiff auf der Online-Plattform zur Verfügung.

Um auf die Highlights zu Stuttgart vs. St. Pauli zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN . Seid Ihr noch nicht im Besitz eines solchen, könnt Ihr die Bundesliga-Highlights und vieles mehr sogar vollkommen kostenlos genießen - und zwar mit dem kostenlosen Probemonat.

Durch den Gratismonat könnt Ihr das komplette DAZN-Angebot vier Wochen lang gratis testen. Die Highlights der 1. und 2. Bundesliga sind dabei nur ein Bruchteil der umfrangreichen Angebote. DAZN überträgt ab der neuen Saison die Bundesliga live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Welche Partien der Streamingdienst genau zeigt, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel noch einmal zusammengefasst.

Darüber hinaus stehen Euch zahlreiche LIVE-STREAMS aus , , , Ligue1, und vielen weiteren internationalen Top-Ligen zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Streamingsportal eine große Bandbreite an weiteren Sportarten im Programm.

Sofern Ihr nach Ablauf des Gratismonats von DAZN überzeugt seid, zahlt Ihr im Anschluss 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit kündigen. Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Jahreskarte zu ergattern: Dafür zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro für ein Jahr und spart Euch im Vergleich zum Monatsabo insgesamt 24 Euro.

Um DAZN nutzen zu können, könnt Ihr Euch die App ganz bequem in dem entsprechenden Store kostenfrei herunterladen:

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Duell live im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet zur Begegnung VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli einen LIVE-TICKER an.

Dort erfahrt Ihr bereits im Vorfeld alle relevanten Informationen rund um die Partie und verpasst nach Anstoß keinerlei spielentscheidenden Szenen - somit bleibt Ihr über die Geschehnisse in Stuttgart stets auf dem Laufenden.

Der LIVE-TICKER ist natürlich komplett kostenlos. Ihr findet den Goal-Ticker auf der Website www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App im Store Eurer Wahl herunter: